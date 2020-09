Od ledna 2021 zkomplikuje Brexit obchod s Velkou Británií Špatné proclení zastaví zboží na hranicích, exportéři přípravy podceňují

Podniky mohou najednou potřebovat množství nových dokumentů a firmy, které je nezvládnou bezproblémově obstarávat, vytlačí z trhu konkurence. Mnohým českým firmám ale vážnost změn nedochází a přípravy na ně podceňují.



Od ledna příštího roku zkomplikuje Brexit obchod s Velkou Británií, která je pro tuzemské exportéry pátým největším trhem. Vývozci i dovozci budou potřebovat celní prohlášení, změní se povinné certifikace zboží a vrátit se mohou cla a kvóty. S obnovením britsko-unijních hranic lze očekávat i kolony na přechodech, které prodlouží a prodraží doručování zásilek. Řada českých firem zatím přípravy na Brexit podceňuje, upozorňuje největší celní broker Gerlach. Celní správa naproti tomu počítá s větším zatížením svých úřadů a EU přijímá stovky nových celníků.

Zvládnuté celní procedury jako konkurenční výhoda exportérů

„České i další unijní exportéry vyvážející zboží do Velké Británie zatíží předkládání vývozních celních prohlášení. Podniky mohou najednou potřebovat množství nových dokumentů a firmy, které je nezvládnou bezproblémově obstarávat, vytlačí z trhu konkurence. Mnohým českým firmám ale vážnost změn nedochází a přípravy na ně podceňují. My naproti tomu posilujeme kvůli Brexitu kapacity nejen v České republice, ale i v anglických přístavech Dover a Southampton a jsme připraveni firmám pomoci s veškerou brexitovou agendou,“ říká Luděk Procházka, šéf společnosti Gerlach a expert na celní problematiku.

Britští dovozci vsadí na celní brokery

Také vedoucí zahraniční kanceláře CzechTrade v Londýně Jiří Rak doporučuje firmám aktivní přístup. „Ve vlastním zájmu by čeští exportéři měli začít řešit nové povinnosti co nejdříve, protože celní podmínky se změní bez ohledu na výsledek probíhajících jednání mezi EU a Británií. Novým podmínkám se budou muset přizpůsobit i britské firmy, které zboží z ČR dováží. Předpokládá se, že většina dovozců využije specializovaných služeb mezinárodních přepravců nebo celních brokerů.“

Nové celní požadavky ohrožují exportní trh za 200 miliard korun

Český vývoz přes kanál La Manche už pět let v řadě převyšuje hodnotu 200 miliard korun. Do Británie z Česka putují hlavně osobní automobily, stroje a přístroje, kotle, ale také potraviny. „Nový kontrolní režim na svých hranicích hodlá Londýn zavést ve třech fázích. Už od ledna plánuje uvalit základní celní požadavky na dovoz běžných výrobků. Mezi ně britská vláda řadí vše od oblečení až po elektroniku. Kontrolován bude také například tabák, živá zvířata, rostlinné produkty či vysoce rizikové rostliny. Od dubna se kontroly rozšíří o produkty živočišného původu. V červenci chce Londýn budování nového kontrolního režimu rozšířit na veškeré zboží,“ upřesňuje Luděk Procházka ze společnosti Gerlach. Současně připomíná, že celnímu odbavení se nevyhne ani import z ostrovní země do EU. „Britské firmy přitom mohou chtít, aby všechny celní formality vyřizovali jejich čeští obchodní partneři. Za chyby budou hrozit pokuty celních úřadů i pošramocení podnikatelské pověsti.“

V Nizozemsku nabírají kvůli Brexitu přes tisíc celníků

Na větší byrokracii spojenou s Brexitem se připravuje i česká celní správa. „Nárůst zatížení orgánů celní správy při plnění dovozních formalit a činnostech spojených s propuštěním zboží do vývozního režimu bude asi odpovídat přibližně hodnotě 15 % současného zatížení,“ uvedla tisková mluvčí Generálního ředitelství cel Hana Prudičová. „S ohledem na sídla hospodářských subjektů lze předpokládat, že největší objem nárůstu bude připadat na celní úřady v Praze a ve Středočeském a Moravskoslezském kraji,“ upřesnila.

Kvůli Brexitu navázali čeští celníci úzkou spolupráci s kolegy ve Francii, Belgii a Nizozemsku. Tyto státy leží na vznikající britsko-unijní hranici, a proto nabírají stovky nových pracovníků. Personálně posilují hlavně francouzské přístavy Le Havre a Calais, belgický Zeebrugge a nizozemský Rotterdam.

„Přes Rotterdam projde zhruba 8 % veškerého obchodu mezi Británií a EU. Na nové kontroly dosud v Nizozemsku přijali kolem 300 celníků a v běhu je nábor dalších 900. Ti budou kontrolovat přibližně 10 500 lodí, které ročně přepraví zboží z a do Británie,“ uzavírá celní broker a šéf společnosti Gerlach Luděk Procházka.