Regulované ceny energií 2025: Jak ovlivní domácnosti?

Regulované ceny energií 2025, které 29. listopadu vyhlásil ERÚ, se dotknou všech bez ohledu na to, jakého mají dodavatele nebo sjednaný ceník. Jak ovlivní domácnosti? Odpovídá Milan Duba, výkonný ředitel MND Energie, a.s.

Jak se regulované ceny pro rok 2025 změnily?

V případě plynu regulované ceny pro rok 2025 narostly. Pokud například plynem topíte, jedná se při spotřebě 15 MWh/rok o nárůst o 686 Kč, platí pro distribuční území GasNet.

Pokud jde o elektřinu, tak pro nejběžnější sazbu D02d, kdy elektřinu využíváte pro svícení a vaření, narostly při spotřebě 2,5 MWh/rok regulované ceny o 746 Kč, platí pro distribuční území ČEZ Distribuce. V případě sazby D57d, kdy topíte přímotopem nebo tepelným čerpadlem, naopak regulovaná cena pro spotřebu 2 MWh/rok ve VT a 8 MWh/rok v NT, v distribučním území ČEZ Distribuce klesla o 1 422 Kč. Detail po jednotlivých komoditách a oblastech zobrazují grafiky níže.

Jak můžete změnu cen ovlivnit?

Celková cena energií se skládá z obchodních a regulovaných cen. Regulované ceny stanovuje Energetický regulační úřad (ERÚ) a platí pro všechny bez rozdílu dodavatele či ceníku. Zahrnují například náklady na přepravu, distribuci, služby operátora trhu nebo podporu obnovitelných zdrojů energie (POZE) a ovlivnit je nemůžete ani vy, ani váš dodavatel.

Co však ovlivnit můžete, jsou obchodní ceny, ty určují samotní dodavatelé. V MND nabízíme možnost nezávazné kalkulace, a to buď na našem webu nebo přes bezplatnou zákaznickou linku 800 400 500.

Jaký dopad regulovaných cen na peněženky domácností lze očekávat pro konkrétní domácnost?

Konkrétní dopad do účtů domácnosti si můžete ověřit na naší kalkulačce, a to bez ohledu na to, zda jste nebo nejste zákazníkem MND. Výpočet je bezplatný, není zapotřebí zadávat žádné osobní údaje typu telefonní číslo apod.

www.mnd.cz/regulovane-ceny-energii-2025

Je třeba si upravovat zálohy?

Dodavatelé obvykle zálohy přepočítávají automaticky při řádném vyúčtování, přesto doporučujeme jejich kontrolu i na konci roku, a to právě v návaznosti na změnu regulovaných cen, která ovlivní vaše celkové náklady na energie. Zákazníci MND mohou v zákaznickém portálu Moje MND využít služby tzv. budíku, který jim porovná současnou zálohu s doporučenou minimální zálohou. Stačí zadat alespoň jeden samoodečet. A podle toho si své zálohy snadno upravit online.

Je nutné hlásit stav měřidla?

Nahlášení stavu měřidla je vhodné, pokud chcete mít přesně vymezenou spotřebu před a po 1. lednu 2025. V MND tak snadno učiníte přes portál Moje MND, a to zadáním samoodečtu s důvodem „Průběžný stav do vyúčtování“ (pro zohlednění odečtu ve vašem pravidelném ročním vyúčtování), nebo „Mimořádná fakturace“ (pro mimořádné vyúčtování k 31. 12. 2024, které vám vystavíme a zašleme do 30 dnů). Pokud samoodečet zadat nechcete nebo nemůžete, provozovatel distribuční soustavy vaši spotřebu rozdělí výpočtem podle platných právních předpisů.