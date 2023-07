TZB-info / Ceny energií a paliv / Zákazníci ČEZ Prodej s fixacemi nad cenovými stropy si mohou oddechnout

Nikdo nad stropy v příštím roce. ČEZ Prodej jako první na trhu přichází s řešením pro zákazníky s drahými fixacemi. Domácnosti díky tomu příští rok ušetří na elektřině 8 000 Kč.

Zákazníci ČEZ Prodej s dlouhodobými smlouvami zafixovanými v loňském roce nad vládními cenovými stropy si mohou oddechnout. Ani s plánovaným ukončením stropů letos 31. prosince jim už nehrozí následné prudké zvýšení cen. ČEZ Prodej jim jako první dodavatel na trhu bez jakýchkoliv sankcí nabídne možnost přestoupit na aktuální fixovaný produkt s klesající cenou. Nikdo z těchto zákazníků tak nebude muset od 1. ledna 2024 platit cenu nad stropy. Domácnosti díky tomuto kroku v průměru ušetří na elektřině 8 000 korun ročně včetně DPH. U těch zákazníků, kteří mají fixaci u plynu a plynem topí v domě, může být roční úspora v průměru 27 000 korun. Klienti nemusejí kvůli této nabídce nikam volat ani chodit na pobočky, ČEZ Prodej všechny z nich v následujících týdnech kontaktuje.

„ČEZ Prodej přestal víceleté fixace zákazníkům nabízet již v létě loňského roku, když ceny energií vystoupaly do rekordních výšek. Důvodem bylo právě to, že jsme nechtěli zákazníky zamykat do dlouhých smluv s vysokými cenami. Zhruba 160 000 našich zákazníků si však tyto fixace u elektřiny a plynu zvolilo a od 1. ledna příštího roku by je čekalo výrazné zvýšení ceny. Jsme rádi, že se nám pro tyto klienty podařilo najít řešení. Nabídneme jim možnost přejít na aktuální fixovaný produkt s klesající cenou. Nikdo z našich zákazníků tak nebude muset platit v příštím roce ceny nad stropy. Všechny postupně budeme v následujících týdnech kontaktovat, zákazníci nemusejí nikam chodit ani volat, budeme se jim ozývat opakovaně, abychom pomohli skutečně všem,“ říká generální ředitel ČEZ Prodej Tomáš Kadlec.

Domácnost díky tomuto kroku v průměru ušetří 8000 korun ročně na platbách za elektřinu. U těch zákazníků, kteří mají fixaci u plynu a plynem topí, může být roční úspora 27 000 korun.

Zákazníky, kterých se nabídka týká, začíná ČEZ Prodej postupně kontaktovat právě v těchto dnech, prostřednictvím e-mailů, SMS zpráv nebo telefonicky. Oslovování bude probíhat v několika vlnách až do konce letošního roku. Zákazníkům, kteří nabídku nebudou chtít využít, zůstanou smlouvy beze změny.

ČEZ Prodej je největším dodavatelem energií v Česku. Má přes 2,7 milionu zákazníků odebírajících elektřinu a téměř 600 000 zákazníků odebírajících plyn.