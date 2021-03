TZB-info / Ceny energií a paliv / Technické úpravy pro větší úspory, aneb užijte si příští zimu bez tepelných ztrát

Technické úpravy pro větší úspory, aneb užijte si příští zimu bez tepelných ztrát

Letošní zima se sice chýlí ke konci, ale léto uteče jako nic a za chvíli tu máme další studené období. Energie stále zdražují a nejedna domácnost letos doplácí na vyúčtování za loňský rok.

Na vině může být špatné technické zázemí domu či bytu, které vede k velkým tepelným ztrátám během chladných zimních měsíců. Podívejte se s námi, jaké stavební úpravy stojí za zvážení, abyste si příští zimu mohli užívat v klidu a pohodě.

Zvolte vhodné technické úpravy

Zima se pomalu blíží a vaše stávající bydlení může potřebovat některé technické úpravy, abyste v letošním roce protopili méně než v tom loňském. I když mohou být počáteční náklady vysoké, v průběhu několika let se vám obvykle vrátí.

Správné nastavení termostatu

Ne všechny úpravy musí stát horentní částky. Někdy pomůže i něco tak obyčejného jako správné nastavení termostatu. Místnosti zbytečně nepřetápějte a vytopte je skutečně jen tak, jak potřebujete. Podle doporučení odborníků by teploty měly vypadat zhruba následovně:

Obývací pokoj: 19–23 °C

Koupelna: 20–23 °C

Ložnice: 18–21 °C

Chodba: 16–19 °C

Naopak ve spíži nemusíte topit vůbec. Ušetřit můžete také nastavením vytápění podle toho, kdy jste doma. Přes den, když jste v práci, není nutné obytné prostory vytápět. Stačí, když se topení spustí chvíli před tím, než přijdete domů.

Zateplení domu

Nejnákladnějším řešením je zateplení celého domu. Investované peníze se však výrazně projeví na nejbližším ročním vyúčtování. Celkové náklady by se vám měly vrátit v horizontu přibližně deseti let.

Nezapomeňte na to, že zateplit by se měla i střecha nebo půda, protože i těmito prostory může vaše drahocenné teplo snadno unikat. S výběrem vhodného zateplení, případně dalších řešení, vám pomůže vhodně zvolená stavební firma, která se touto problematikou zabývá.

Správně těsnící dveře a okna

Špatně těsnícími okny a dveřmi může uniknout až 40 % tepla. Řešením mohou být nejen nová okna nebo dveře, ale také správné utěsnění těch stávajících nebo použití reflexní fólie, která přispěje k tomu, že se uvnitř udrží více tepla.

S financováním rozsáhlejších stavebních úprav vám mohou v některých případech pomoci různé dotace.

Systém vytápění

Ve chvíli, kdy je hotové zateplení, můžete zvážit renovaci systému vytápění. V nezatepleném objektu je to téměř zbytečné – teprve po zateplení se ukáže, zda je stávající systém vyhovující, či nikoliv. Jiný způsob vytápění byste měli zvolit v případě, že je používané palivo příliš drahé nebo máte zastaralý a nehospodárný kotel.

Ať už se rozhodnete pro cokoli, kotel by měl projít pravidelnou kontrolou - četnost záleží na konkrétním typu. Zatímco některé druhy vyžadují kontroly jen jednou za dva roky, u jiných se musí provádět několikrát ročně.

Při výměně kotle zvažte také výměnu trubek a radiátorů. Staré litinové prvky pohltí zbytečně moc tepla a kotel ho musí vyprodukovat více, než je nezbytně nutné. V některých případech není chyba v samotných radiátorech, ale v jejich zavzdušnění.

Také byste radiátory neměli ničím zakrývat. Sušící se ručníky a utěrky v obytných prostorech zbytečně pohlcují teplo dávno po tom, co jsou suché. Neměly by být zakryty ani dlouhými závěsy a ideálně by nad nimi neměly být ani parapety. Před nimi by měl být zcela volný prostor bez jakéhokoliv nábytku – ten by do sebe opět zbytečně akumuloval teplo.

Ale co finance?

Potřebu technických úprav, na které nemáte momentálně prostředky, můžete vyřešit vhodnou půjčkou. K této variantě byste však měli sáhnout pouze v případě, že úpravy opravdu potřebujete a jste si jisti, že budete schopni každý měsíc odesílat splátky tak, jak vám určí kalendář.

Nepříjemnosti spojené s nesplácením úvěru by mohly dalece přesáhnout původní starosti s technickými úpravami bydlení.

Abyste vybrali ten správný produkt, který vám bude vyhovovat, půjčky si můžete srovnat přes portál Bezvamoney.cz. Praktický přehled jednotlivých poskytovatelů vám pomůže udělat si představu o reálných možnostech, které vyplývají z vašeho aktuálního stavu, ať už je jakýkoliv.

On-line srovnání půjček vám umožní porovnat jednotlivé parametry, jako je RPSN, výše poplatků, úroková míra, doba splatnosti a řada dalších. Podívat se můžete také na možnost předčasného splacení či odložení splátky, nebo zda je půjčka spojená s věkovou hranicí.

Praktický pohled na možnosti půjček s ohledem na vaše reálné možnosti vám pomůže vybrat ten nejvhodnější produkt, který zajistí potřebné prostředky pro úspěšnou rekonstrukci vašeho bydlení.