TZB-info / Ceny energií a paliv / Rodinná energie přináší nový způsob nákupu energií

Rodinná energie přináší nový způsob nákupu energií

Každý by si měl alespoň jednou do roka položit otázku, zda není vyúčtování za energie zbytečně vysoké. Děláte to také? Přečtěte si o Energii jinak od Rodinné energie. Přináší novou možnost jak ušetřit na energiích a zároveň mít dokonalý přehled o poplatcích pro dodavatele.