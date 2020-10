YELLO: Naše ceny komodity plynu a silové elektřiny se v regionech neliší

Stále se obáváte, že změna dodavatele energií je nad vaše síly, děsíte se chytáků ve smlouvě či obchodních podmínkách i toho, že přechodem k jinému dodavateli v konečném součtu příliš neuspoříte? Zcela nový přístup k zákazníkovi slibuje společnost Yello. Jak se jí daří snižovat ceny energií na minimum? Proč nemá ve smlouvách drobná písmenka a nejasné formulace? I na tyto otázky odpovídal ředitel Yello Michal Kulig.

Co přesně je Yello, mohl byste nám ho blíže představit?

Už od roku 2012 nabízí Yello elektřinu a plyn domácnostem a drobným podnikatelům v České republice za výhodné ceny. Nezáleží na tom, zda je zákazník z Prahy, nebo z malé vesničky na Moravě. Naše ceny komodity plynu a silové elektřiny se v regionech neliší. Máme jednoduše čitelné obchodní podmínky, jsou dostupné na našich webových stránkách a nečeká v nich na vás žádný chyták. Každý zákazník má on-line kontrolu nad svou spotřebou díky portálu Moje Yello a jako bonus pro všechny uživatele operačního systému Android máme bezplatnou aplikaci Yello Active.

Jak probíhá přechod k Yello?



Ředitel Yello Michal Kulig Ředitel Yello Michal Kulig

Máte-li u svého dodavatele smlouvu na dobu určitou, hlídejte si termín ukončení. Pokud termín hlídat nechcete, ale chcete přejít k Yello, pohlídáme ukončení smlouvy za vás. V případě smlouvy na dobu neurčitou můžete odstoupit od smlouvy bez udání důvodu. Ukončení služeb si u stávajícího dodavatele pro jistotu ověřte!

Pak stačí jen zvolit Yello, stejně jako to už udělaly desetitisíce klientů. Ti také přišli na to, že pro ně máme výhodnější elektřinu nebo plyn, a šetří s námi.

Ve všední dny je klientům k dispozici telefonická podpora a regionální energetický poradce, který rád zodpoví všechny otázky. Nicméně drtivou většinu svých požadavků můžete vyřešit on-line na portálu Moje Yello na našich webových stránkách www.yello.cz. Tam si můžete přečíst obchodní podmínky, zobrazit aktuální ceníky energií nebo si udělat nezávaznou kalkulaci, kterou následně můžete i on-line poptat. Vyúčtování můžete řešit inkasem, bankovním převodem nebo třeba kartou.

Komunikaci se zákazníky pak zajišťujeme především přes internet a zákaznické linky. Jsme tu pro vás každý pracovní den od 9.00 do 17.00. Pokud se zrovna netrefíte do dané pracovní doby, můžete nám zaslat e-mail a my váš dotaz zodpovíme také. Někdy se stane, ostatně to znáte, že přijde větší množství dotazů. Všechny je samozřejmě třídíme a vyřizujeme podle urgence, abychom dokázali každého obsloužit co nejlépe. Ale nebojte se, vždy se každému ozveme telefonicky nebo písemně.

Co to je férová baterie?

Férová baterie od Yello je služba, která pomůže domácnosti fungovat na solární energii. Elektřinu, kterou naspoříte ve slunečných dnech, uchováte na období pod mrakem. Nespotřebovanou energii, tzn. energii nad rámec vaší spotřeby, Férová baterie uloží a využije další měsíc. Ve vyúčtování se potom tato elektřina projeví jako spotřeba se 100 % slevou. Každý měsíc dostanete přehledný výpis o tom, kolik jste vyrobili, kolik uložili a kolik spotřebovali. Neztratíte tedy ani watt! Dva roky této služby od nás dostanete zdarma. Službu jsme spustili na poptávku zákazníků, kteří chtějí fotovoltaickou elektrárnu, ale mají těsnější rozpočet, do kterého se již nevejdou fyzické baterie.

Proč jsou pro vás důležitá regionální města?

Stejné ceny komodity plynu a silové elektřiny poskytujeme nezávisle na místě bydliště – domácnostem i drobným podnikatelům v celé České republice. Watt k wattu… Nikdo přece nechce průvan v peněžence! Navíc se často setkáváme s tím, že velcí dodavatelé energií se soustředí jen na Prahu a Brno. My bychom rádi nabídli co nejlepší služby i v menších městech, městysech a obcích. Díky on-line obsluze přes Moje Yello se nám to také daří.

Máte (pro naše čtenáře) nějaký tip na úsporu?

Změna dodavatele elektřiny nebo plynu může znamenat nejen úlevu pro vaši peněženku, ale především spolehlivé služby a spolehlivého partnera. Před každou změnou si pozorně projděte podmínky dodavatele. Seznamte se se smlouvou a obchodními podmínkami, na všechny své nejasnosti se vyptejte energetického poradce. Zjistěte si, kdo za společností stojí. Je to „garážovka“, nebo vydrží na trhu? Osobně spíše doporučuji smlouvy na dobu neurčitou, které se v případě problémů dají snadno vypovědět, ovšem mají nevýhodu, že jsou zpravidla o něco dražší než smlouvy na dobu určitou.

Spotřebiče nenechávejte zapnuté, pokud je zrovna nepoužíváte, dokonce ani v režimu standby. Divili byste se, ale nasčítá se to. Topte přiměřeně, každý stupeň teploty poznáte ve své peněžence. Využíváte-li i tzv. noční proud, tak si pohlídejte, kdy spíná, a náročnější spotřebiče spouštějte v tuto dobu. A samozřejmě zhasínejte. Je to hodně malých opatřeních, ale dohromady vám nějakou tu korunu uspoří.