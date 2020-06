POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE (PXE) se poprvé ve své historii zaměří na koncové zákazníky z řad domácností a živnostníků. PXE jim nákup elektřiny a plynu zprostředkuje pomocí nového webového řešení PARC4U. Aplikace nabídne zákazníkovi nejvhodnější nabídky předních českých poskytovatelů energií bez skrytých poplatků. Umožní také svobodně změnit dodavatele každý rok na jedno kliknutí bez nutnosti fyzické či online komunikace s energetickou společností.

„PXE reaguje na četné žádosti lidí, kteří chtěli nakupovat elektřinu a plyn přímo na burze. To nám sice stávající legislativa neumožňuje, ale vyhověli jsme zákazníkům pomocí neburzovní služby, která zaručuje transparentnost nákupu i praktické výhody pro fyzické odběratele a živnostníky,“ sdělil David Kučera, generální sekretář Power Exchange Central Europe.

PXE spuštěním PARC4U pokračuje ve své strategii směřovat veškeré obchodování s energiemi do plně elektronického a uživatelsky přívětivého prostředí. Již 4 roky úspěšně provozuje platformu PARC, díky níž nakupují energie města, obce a firmy. PARC4U rozšiřuje nabídku PXE i na domácnosti a živnostníky, které kromě usnadnění orientace v aktuální nabídce pomůže uchránit od nekalých praktik na trhu. Do systému PARC4U je v současnosti zapojeno 6 dodavatelů elektřiny a plynu a svůj zájem být součástí oznámilo více než 10 subjektů pokrývajících cca 80 % trhu v České republice.

„Dodavatelem se může stát pouze společnost, která již obchoduje energie na velkoobchodním trhu PXE a podléhá tak velmi přísné regulaci burzy. Pokud zájemce nastavená kritéria nesplní, nemá šanci se do systému zapojit. Zákazníka tak chráníme před nekalými praktikami, které se bohužel v poslední době množí,“ vysvětluje David Kučera.

Aplikace PARC4U také reaguje na spotřebitelské chování českých domácností při nákupu a změně dodavatelů elektřiny a plynu. Podle výsledků průzkumu PXE má více než 56 procent českých domácností uzavřenu smlouvu na dodávky elektřiny nebo plynu na dobu neurčitou. A téměř dvě pětiny dotázaných by uvítaly výhodnější smluvní podmínky, mezi něž patří například možnost kdykoliv ukončit smlouvu. PARC4U těmto zákazníkům výrazně usnadní změnu dodavatele bez zbytečného papírování a výpovědních lhůt. Zároveň více než 41 % respondentů považuje za klíčové kritérium výběru nového dodavatele elektřiny nebo plynu jeho důvěryhodnost.

„PARC4U je kombinací praktických výhod pro jeho uživatele i zárukou bezpečného nákupu energií. Věříme, že oslovíme mladou generaci, která vše nakupuje online, i starší zákazníky, pro něž je klíčová transparentnost a výhodná cena,“ uzavírá David Kučera.

Více informací o aplikaci PARC4U naleznete na webových stránkách www.parc4u.cz.

(prosinec 2019, reprezentativní vzorek 1 000 respondentů)

Ceny nabídek v PARC4U patří k lepším na trhu, zákazník si může vybírat z ceníků obchodníků, kteří jsou účastníky trhu na burze PXE. V současné době podává nabídky šest obchodníků, v budoucnu jich bude asi více. Způsob prodeje a jeho organizace prostřednictvím burzy dává záruku, že ceny budou kopírovat cenové trendy na burze.

Počáteční vyplňování přihlášky je srovnatelné s běžnými nabídkami, je třeba vyplnit všechny potřebné údaje pro identifikací odběrného místa, uzavření smlouvy a vyúčtování. Zprostředkování burzou zaručuje standardní podmínky, bez chytáků a kliček na zákazníky u všech nabídek. Pro následné smlouvy není třeba díky zprostředkovateli luštit podmínky, stačí si jen v termínu vybrat v tu dobu z aktuálních ceníků. Po odkliknutí volby je třeba v určitém termínu potvrdit úmysl uzavřením smlouvy mikrotransakcí, zasláním 1 Kč převodem dodavateli. Jednoduché, rychlé a bezproblémové.

U běžných nabídek na trhu je to o trochu složitější v tom, že se změnou dodavatele musí zákazník znovu vyplňovat identifikační údaje potřebné pro převod. Běžný trh s energiemi je zatím ve složitosti mírně pozadu, ale s připravovanou legislativou se budou změny dodavatele všeobecně zjednodušovat.

Nabídka dodávek prostřednictvím burzy PXE může být atraktivní pro zákazníky hledající jednoduchost a solidní ceny bez starostí, i když ne ty nejnižší.

Negativa

Zákazník musí nejprve vyplnit přihlášku a může mít dojem, že vyplňuje smlouvu, což působí dosti odrazujícím dojmem. Nejprve by si měl zákazník porovnat nabídky a pak se rozhodnout, zda se zaregistruje. Cenové srovnání je vyjádřeno v celkových částkách za měsíc a ceny jsou s DPH, což rovněž nepřispívá k dobré orientaci zákazníka. Srovnání nákladů za měsíc nepůsobí solidním dojmem. Běžně se srovnávají náklady za rok a ceny je zvykem uvádět bez DPH. Ceny vycházejí z ceníků, které dodavatelé nezveřejňují, zveřejňování ceníků přitom vyžaduje energetický zákon. Zákazník by měl vyžadovat srovnání nabídek za celý trh v duchu požadavků směrnice EU, nezveřejněné ceníky to neumožňují.

V seznamu jsou také obchodníci, kteří na poptávky z našeho Kalkulátoru cen energií moc aktivně nereagovali, dokonce jeden z nich musel být zbaven možnosti poptávání. Doufám, že tato nová služba jejich přístup k zákazníkům zlepší.

Uvedl jsem některá negativa, která ale v porovnání s přínosem nabídek pro trh nejsou zásadní, PARC4U lze pro zákazníky doporučit.