Tipy na stánky – Aquatherm Praha 2020

Následující přehled zajímavostí vybírá z nabídky veletržních stánků letošního veletrhu Aquatherm, který se koná na výstavišti PVA EXPO PRAHA Letňany ve dnech 3. března – 6. března 2020. Tento přehled může směrovat jak kroky návštěvníků, tak může být alespoň stručnou informací o novinkách pro ty, kteří se na veletrh nedostanou.

Wolf Smart Home System

Celá domácnost pod palcem na AQUATHERMU Praha 2020

AFRISO, s.r.o.

Hala 3, stánek 318

Společnost AFRISO spol. s r.o. a společnost WOLF Česká republika s.r.o. propojili síly a vytvořili komplexní systém Smart Home. Tento systém bude poprvé veřejně prezentován na veletrhu Aquatherm Praha 2020, kde bychom vás rádi pozvali na stánek WOLF – HALA 3, Stánek 318.

Přijďte si tento systém vyzkoušet a zjistit co znamená mít opravdu komplexní systém.

Naši odborně-techničtí poradci vám představí celý systém.

Těšíme se na vaši návštěvu!





Více informací o systému naleznete na tomto odkazu.

ATREA s.r.o.

Hala 2, stánek 225

Několik exponátů, umístěných na stánku, bude funkčních. Budete tak mít možnost ovládat jednotky pomocí regulátorů nebo přes web na tabletu. I letos Vám umožníme navštívit svět virtuální reality. Přijďte si vyzkoušet servis naší kompaktní větrací jednotky DUPLEX Multi-N, umístěné na střeše výškové budovy.

Premiéra:

Nová řada kompaktních vzduchotechnických jednotek s rekuperací tepla DUPLEX RS5, určených pro větrání, vytápění a chlazení občanských a průmyslových staveb. Vystavený exponát je zařazen do soutěže o nejlepší exponát. Veškeré informace se dozvíte na našem stánku.

Aktuální témata a projekty:

Poradíme s technickým řešením větrání bytových domů, centrálním i decentrálním způsobem

s technickým řešením větrání bytových domů, centrálním i decentrálním způsobem Ukážeme inovovaný větrací strop TPV s LED osvětlením a UV-C filtrací

inovovaný větrací strop TPV s LED osvětlením a UV-C filtrací Pomůžeme s úspornými systémy větrání pro veřejné budovy s dotací až 70 %

s úspornými systémy větrání pro veřejné budovy s dotací až 70 % Zajistíme kompletní technickou podporu projektantům i montážním firmám

Na setkání s Vámi se těší kompletní tým techniků a obchodníků



Úspěšná řada univerzálních jednotek DUPLEX Flexi se rozrostla o nejmenšího zástupce – DUPLEX 650 Flexi Úspěšná řada univerzálních jednotek DUPLEX Flexi se rozrostla o nejmenšího zástupce – DUPLEX 650 Flexi

Vytápěcí systémy budoucnosti, to je Buderus

Bosch Termotechnika s.r.o. , obchodní divize Buderus

Hala 4, stánek 428

Značka Buderus patří mezi dlouholeté účastníky veletrhu Aquatherm. Na letošním ročníku představí návštěvníkům průřez celým portfoliem výrobků. Jako systémový dodavatel nabízí kompletní řešení nejen pro rodinné domy a byty, ale také pro komerční a průmyslové objekty.

Od kondenzačních kotlů nástěnných i stacionárních, přes solární systémy, zásobníky, regulace až po tepelná čerpadla. Na stánku tak nebude chybět kondenzační kotel Logamax plus GB192i s unikátním designem a mimořádně nízkou spotřebou energie, tepelné čerpadlo vzduch/voda Logatherm WLW 196i IR pro vnitřní instalaci včetně vzduchových kanálů, nebo stacionární kondenzační kotel pro větší instalace Logano plus KB372 s modulárním regulačním přístrojem Logamatic 5000.

Jelikož se Aquatherm zaměřuje zejména na odbornou veřejnost, najdou montážní a servisní firmy na našem stánku řadu aplikací a programů, které jim usnadní práci v terénu.

Technici z našeho servisního oddělení představí servisním partnerům nový Smart Service Key - moderní nástroj pro uvedení do provozu a diagnostiku vybraných kotlů a tepelných čerpadel se systémem Logamatic EMS plus. Zařízení o velikosti kreditní karty, které je vybaveno vlastní sítí WLAN (Wi-Fi), umožňuje spojení zdroje tepla s chytrým telefonem nebo tabletem pomocí aplikace ProWork. S aplikací ProWork lze provádět veškeré práce – uvedení do provozu, údržbu a opravy u téměř všech kotlů a vybraných tepelných čerpadel přímo na místě u zákazníků. Aplikace také obsahuje modul ProScan pro rychlé vyhledávání náhradních dílů.

Těšíme se na Vaši návštěvu v hale 4 na stánku č. 428.





Zažijte veletrh #LikeABosch

Bosch Termotechnika s.r.o. – obchodní divize Bosch Junkers

Hala 4, stánek 434

Návštěvníci letošního ročníku veletrhu Aquatherm se můžou na našem stánku těšit na spoustu novinek. Tou největší bude přeměna značky Junkers Bosch na Bosch. Ta probíhá postupně již od roku 2015 a bude završena právě na veletrhu Aquatherm.

Hlavním produktovým lákadlem jsou tepelná čerpadla Bosch, která jsme uvedli na trh na podzim 2019. Kompaktní tepelné čerpadlo vzduch/voda Compress 7000i zaujme nejen svým elegantním designem, ale především pokročilou technickou koncepcí s vynikajícími tepelnými a akustickými izolačními vlastnostmi.

Širokou nabídku produktů představíme v sortimentu plynových kotlů. Od lety prověřených kondenzačních kotlů Junkers, přes vlajkou loď Bosch Condens 9000i až po úplnou novinku Condens 8700i. Energeticky úsporný kotel s širokým rozsahem modulace a barevným displejem s dotykovým ovládáním potěší nejen koncové uživatele, ale také odbornou veřejnost. Zejména montážní a servisní technici ocení odnímatelné boční panely, které umožní pohodlný přístup ke kotli ze tří stran.

Své místo na stánku mají také moderní technologie – chytrá regulace EasyControl CT 200 s detekcí přítomnosti osob, aplikace pro jednoduché vyhledávání náhradních dílů nebo nový diagnostický nástroj pro servisní techniky Smart Service Key. Po jeho propojení s aplikací EasyService získá technik dokonalý přehled o stavu zařízení, pohodlné uvedení do provozu pomocí tabletu nebo chytrého telefonu, zobrazení aktuálních chyb i jejich historii.

V oblasti průmyslových kotlů představíme úspěšně realizované projekty a nabídneme aktuální novinky a technické poradenství z tohoto odvětví.

Navštivte náš stánek č. 434 v hale 4. Zveme Vás nejen na kávu …





ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o.

Hala 2, stánek 222

Jako „NOVINKU“ roku 2020 připravila společnost ELEKTRODESIGN ventilátory, s.r.o. v oblasti jednotek pro komerční použití novou řadu jednotek z rodiny DUOVENT® pod názvem MODULAR.

Řada jednotek MODULAR je doplňkovou řadou, která rozšiřuje současnou řadu jednotek DUOVENT® COMPACT a posunuje tím oblast použitelných vzduchových výkonů až k nominálnímu průtoku vzduchu 14 500 m3/h.

Výstavní vzorek jednotky DUOVENT® MODULAR DV10100 bude k vidění na stánku společnosti ELEKTRODESIGN ventilátory, s.r.o..

DUOVENT® MODULAR



DUOVENT® MODULAR DUOVENTMODULAR

Kompaktní rekuperační jednotky s novým řídicím systémem Digireg ® EVO 0.18

Verze regenerační rotační výměník s možností přenosu vlhkosti

Verze protiproudý rekuperační výměník s účinností až 94 %

Konstrukce jednotky s vlastním patentovaným systémem ISOSTREAM ®

Tloušťka stěny pláště jednotky 45 mm

Průtoky vzduchu 7 000 m 3 /h až 14 500 m 3 /h splňující směrnici Ecodesign EC/1253/2014

Široká paleta příslušenství a provedení jednotek

http://www.elektrodesign.cz/web/cs/uplny-sortiment/produkty/rekuperacni-jednotky-a-rekuperatory/komercni-prumyslove-rekuperacni-jednotky/duovent-modular-system





Zkušenosti s kotli ADISA podporují její oblíbenost u projektantů i uživatelů

ENBRA, a.s.

Hala 4, stánek 438

„Kotle ADI CD do našich projektů využíváme pro jejich prostorovou nenáročnost, výborné emisní parametry a také pro vynikající poměr cena/výkon“ říká Jiří Hájek z brněnské projekční společnosti Fourclima.



ADI CD 450 ADI CD 450

Dlouhodobé zkušenosti s provozem kotlů ADISA ADI CD přispívají k jejich oblibě jak v řadách projektantů, tak uživatelů. Pro projektanty jsou, kromě samotného výkonu, obrovskou výhodou minimální rozměry (kotel o výkonu přes 900 kW má půdorys cca 1 m2 a výšku pouhých 160 cm) a nízké emisní hodnoty.

Pro provozovatele pak přináší úspory v investicích a s tím spojenou rychlou návratnost vynaložených prostředků. To potvrzuje i Vladimír Dlouhý ze společnosti Teplo Břeclav, která využívá první instalovaný kotel ADI CD 950 již od května 2013. „Kotel ADI CD slouží v kotelně Na Valtické spolehlivě a co je pro nás důležité velmi úsporně“.

Díky tomu se kotle prosazují v dalších projektech, namátkou třeba v obchodním centru Javor, v základní škole Novoměstská, Hotelu Vista, připraveny jsou k instalaci v nové etapě Aqualand Moravia a dalších.

Navštivte nás na stánku 438 v hale 4, kde Vám rádi předvedeme výkonovou variantu kotlů ADISA – ADI CD 75 a ADI CD 550.

Lákavé novinky v oblasti elektrického sálavého vytápění uvidíte i na Aquathermu

FENIX Trading s.r.o.

Hala 4, stánek 437

Fenix Trading je součástí obchodní skupiny Fenix Group, která letos oslaví 30 let od svého založení. Za dobu své existence se firma stala nejen nejvýznamnějším tuzemským dodavatelem elektrických topných systémů, ale i výrazným exportérem s vývozem do 63 zemí světa. V Evropě je dnes Fenix Group největším výrobcem elektrických sálavých topných systémů.

Na expozici v hale 4 se vám představí kompletní výrobní program včetně posledních novinek. Chybět tak nebudou podlahové a stropní topné fólie ECOFILM, topné kabely, rohože a systémy protimrazové ochrany ECOFLOOR, sálavé topné panely ECOSUN (vč. skleněných panelů GR) a přímotopné elektrické konvektory ECOFLEX.



Návštěvníci veletrhu se budou moci blíže seznámit s novými sálavými keramickými panely ECOSUN CeRamic (CR), které výrobce nabízí i se zcela novým systémem úchytů, dovolujícím flexibilní upevnění více nerezových madel.



Součástí veletržní expozice bude také nový oblíbený dotykový termostat TFT s ovládáním přes wifi síť a nový stavebnicový systém stropního vytápění s topnou fólií ECOFILM. Ten láká nejen velmi snadnou instalací, ale s výjimkou finálního zapojení také nulovými požadavky na kvalifikované elektroinstalační práce.



Zájemce o kombinaci elektrického sálavého vytápění, solární elektrárny a bateriového úložiště určitě potěší, že výrobní program společnosti Fenix se od jara 2020 rozšíří o nové modulární bateriové úložiště AES. Výroba domovních akumulačních stanic bude se stávající výrobou sálavých panelů ECOSUN a topných kabelů a rohoží ECOFLOOR třetím stěžejním výrobkovým střediskem ve výrobním závodě v Jeseníku.

Zveme vás do haly 4, stánek 437.

Přijďte s námi oslavit 30 let společnosti FV – Plast!

FV – Plast, a.s.

Hala 5, stánek 510

FV – Plast slaví a vy můžete s ním. Přední český výrobce plastových trubek, tvarovek a armatur pro svařované a lisované rozvody vody a topení a systémů pro podlahové, stěnové a stropní vytápění a chlazení oslaví 30 let na trhu se zákazníky a návštěvníky při příležitosti březnového veletrhu AQUATHERM v Praze. Těšíme se na Vás v hale 5 na stánku číslo 510 a plno nás bude i v doprovodném programu:

V ÚTERÝ 3. 3. 2020 na Konferenci Vytápění a chlazení, tepelná čerpadla a větrání

Chceme více představit systém velkoplošného vytápění a chlazení v jednom, který chápeme jako perspektivní systém pro nízkoenergetické domy pro bydlení, průmysl i administrativu.

VE STŘEDU 5. 3. 2020 v živém rozhovoru v redakci TZB-info v čase 11-11:20

Proč věříme potenciálu novinky, velkoplošnému vytápění a chlazení v jednom? Jak se za 30 let existence naší firmy změnily trubky? Jak se daří 30leté stále české firmě?

VE ČTVRTEK 5. 3. 2020 na Konferenci Voda, vytápění, chlazení CTI ČR

Kde představíme novinky pro instalatéry a topenáře včetně sortimentu, který má Značku kvality cechu topenářů a instalatérů ČR.

Ve čtvrtek 5. 3. 2020 na Konferenci SRI 100 %

Jestliže se bavíme o rostoucím významu kvalitního vnitřního prostředí v budovách, pak náš systém velkoplošného vytápění a chlazení v jednom musí být u toho.

Největším dárkem pro nás bude Vaše účast! Těšíme se na vás.

Navštivte výjimečnou expozici GROHE XL TRUCK

Grohe ČR s.r.o.

Hala 5, stánek 520

Přijďte se podívat na náš inovativní a oceňovaný design a nejnovější trendy. V naší výjimečné expozici GROHE XL Truck najdete to nejlepší od značky GROHE.

Navštivte nás v hale 5 v PVA EXPO Praha – Letňany.

Budete si moci prohlédnout a vyzkoušet poslední novinky a inovace GROHE od vodovodních baterií a sprchových systémů po luxusní sprchové toalety, sanitární keramiku a sofistikované kuchyňské systémy a baterie.

V prostorách naší expozice se můžete seznámit s prémiovými řadami baterií Essence, Lineare a Atrio v nádherných barevných odstínech a luxusní sprchovou toaletou Grohe Sensia Arena. K vidění je zde největší stropní sprcha Aquasymphony a další inovativní produkty GROHE.

Nabídneme Vám osvěžení formou lahodných nápojů z našich kuchyňských systémů Grohe Blue a Grohe Red, které poskytují filtrovanou, chlazenou jemně perlivou, perlivou a neperlivou vodu nebo naopak vařící vodu přímo z kohoutku.

Připravena je pro Vás interaktivní výstava, kde si budete moci vyzkoušet naše produkty. Můžete si je rozebrat a ověřit tak jejich kvalitu. V rámci naší expozice jsou vytvořena stanoviště, ve kterých se dozvíte vše o našich jedinečných produktech. Po jejich absolvování Vás odměníme GROHE značkovým kufříkem s nářadím.

V rámci veletrhu Aquatherm se můžete zúčastnit několika našich přednášek na zájímavá témata jako jsou naše špičkové technologie a inovativní vlastnosti našich produktů.

Na místě bude tým našich expertů připravený odpovědět jakékoliv dotazy ohledně produktů a služeb GROHE.

Kovarson představuje LYNX, novou řadu tepelných čerpadel vzduch/voda

KOVARSON s.r.o.

Hala 4, stánek 444

KOVARSON s.r.o. je český výrobce kotlů na tuhá paliva, plynových kondenzačních kotlů a tepelných čerpadel. Vše je certifikováno a vyvíjeno dle nejpřísnějších evropských norem.

Na výstavě AQUATHERM 2019 bude firma prezentovat nové produkty zařazené do sortimentu v loňském a letošním roce, a to nový zplynovací kotel LEMUR o výkonu 14–25 kW na kusové dřevo, který je zapsán pro kotlíkové dotace nebo nově inovovaný automatický litinový kotel TIGER ECO v 5. emisní třídě a ecodesginu na uhlí a pelety o výkonu 15–25 kW.

Dále dojde k představení zcela nových teplených čerpadel VZDUCH / VODA řady LYNX pro rok 2020 o výkonu 6–19 kW v provedení monoblok nebo split. Nově také ve verzi s chladivem R32 a velmi nízkou hlučností a vysokou účinností. Tyto produkty jsou zapsány i pro kotlíkovou dotaci.

Bodou nově vystaveny i kamna na pelety a dřevo Italského výrobce Thermorossi, na které firma KOVARSON v letošním roce získala výhradní zastoupení pro český trh.





KSB - PUMPY + ARMATURY s.r.o. koncern v České republice – prvotřídní servis, vynikající kvalita

KSB – PUMPY + ARMATURY s.r.o., koncern

Hala 4, stánek 427

Vážení obchodní přátelé,

dovolte nám, abychom vás pozvali k návštěvě 23. ročníku mezinárodního odborného veletrhu Aquatherm Praha. Veletrh je zaměřen na vytápěcí, ventilační, klimatizační, měřící, regulační, sanitární a ekologickou techniku.

KSB-PUMPY + ARMATURY s.r.o., koncern v České republice nabízí širokou paletu služeb v oblasti prodeje čerpadel, armatur a servisních služeb. Poskytujeme prvotřídní zákaznický servis, rozsáhlou podporu a poradenství.

Společnost KSB – PUMPY + ARMATURY s.r.o. najdete v hale 4 na stánku č. 427

Těšíme se na setkání s Vámi.

NICOLL představí zajímavé novinky ze sanitární techniky

Nicoll Česká republika, s.r.o.

Hala 5, stánek 533

Nicoll Česká republika, s.r.o. je vaším spolehlivým dodavatelem stavebních materiálů – pro odvodnění a hospodaření s dešťovou vodou od střechy až po vsakování dešťové vody a liniové odvodnění a dále sortiment pro vnitřní instalace a sanitu.

Nicoll Česká republika představí na veletrhu Aquatherm 2020 novinky v sortimentu předstěnových instalačních systémů i ostatních sanitárních výrobků. Nebude chybět ani ukázka instalace podtlakového systému odvodnění střech Akasison nebo odhlučněné vnitřní kanalizace dBlue a FRIAPHON.

Přijďte na náš stánek č. 533 v hale 5.

Novinky Divize Panasonic Heating & Cooling na veletrhu Aquatherm Praha

Panasonic (divize tepelná čerpadla a klimatizační technika)

Hala 2, stánek 237

Divize Panasonic Heating & Cooling na svém stánku představí klíčové produkty zaměřené na vytápění / chlazení rodinných domů, komerčních prostor a průmyslových areálů. Samozřejmě nebudou chybět ani produktové novinky – například vodní výměník tepla PACi R32 pro klimatizační systémy, nové rezidenční klimatizační jednotky Panasonic TZ nebo nejnovější generace tepelných čerpadel Aquarea s chladivem R32, kterou Panasonic vyrábí ve své plzeňské továrně.

Tou největší novinkou prezentovanou na Aquatherm Praha 2020 ovšem budou chladicí jednotky R744, které využívají k procesu chlazení CO 2 ,Panasonic těmito jednotkami vychází vstříc poptávce na trhu, která reaguje na zavedení regulačních nařízení ze strany EU. Cílem těchto nařízení je dosažení snížení emisí skleníkových plynů o 21 % v roce 2030 ve srovnání s průměrnými emisemi v období 2009-2012. Zakázána tak byla řešení používající chladiva s velmi vysoký potenciálem na růst globálního oteplování (GWP). Uživatelé jsou tedy postupně nuceni přejít na efektivnější a ekologicky šetrnější alternativy. Například: Hodnota GWP pro CO 2 je 1/4000 ve srovnání s chladivem R404a, ODP=0, CFC=0. „



Jednotky R744 jsou určeny pro instalace v místech, kde se používají mrazničky a chladicí skříně pro chlazení potravin – např. čerpací stanice či supermarkety. Jednotky navíc dokážou využívat zbytkové teplo z procesu chlazení k produkci teplé vody, a R744 se tak ideálně hodí i do restauračních provozů,“ říká Radek Vanduch, hlavní technik společnosti Heating & Cooling.

Regulus představuje novinky na veletrhu Aquatherm

REGULUS spol. s r.o.

Hala 3, stánek 327

Na letošní rok jsme pro naše zákazníky připravili spoustu novinek.

Mezi hlavní lákadla patří nová řada tepelných čerpadel vzduch/voda s invertorem pro topení i chlazení, nová kompaktní vnitřní jednotka pro tepelná čerpadla a různé druhy čerpadlových skupin.

V oblasti větrání domů se jedná o novou rekuperační jednotku s entalpickým výměníkem.

Tepelná čerpadla RTC pro vytápění i chlazení jsou invertorová jednofázová tepelná čerpadla vzduch/voda s možností reverzního režimu chlazení. Mají vysoký topný faktor, jsou tichá a jejich nastavení je možné i vzdáleně, stejně jako servisní kontrola. Jsou vhodná i pro kombinaci s fotovoltaickými elektrárnami. Nabízíme je i v sestavách se zásobníkem a dalšími komponenty za zvýhodněné ceny.

Navštivte nás a využijte možnosti setkání s našimi odborníky.

Bližší info zde.

STIEBEL ELTRON spol. s r.o. Vás seznámí s nejnovějšími trendy v oboru i širokým portfoliem produktů

STIEBEL ELTRON spol. s r.o.

Hala 4, stánek 432

Dovolujeme si Vás pozvat na stánek STIEBEL ELTRON. Rádi Vás seznámíme s nejnovějšími trendy v oboru i širokým portfoliem našich produktů – zásobníkových a průtokových ohřívačů vody, přístrojů pro elektrické vytápění, tepelných čerpadel systému země I voda a vzduch I voda a také ventilačních jednotek.

Na výstavě mimo jiné představíme tepelné čerpadlo vzduch I voda pro vnitřní instalaci WPL 17 ICS classic pro vytápění, ohřev vody a chlazení domu reverzací okruhu, neslyšitelné již ve vzdálenosti 2,5 m od místa instalace nebo kompaktní systém pro řízenou ventilaci a rekuperaci tepla s tepelným čerpadlem vzduch I voda LWZ 8 CS Premium. Systém Vám navíc připraví teplou vodu díky vestavěnému zásobníku o objemu 235 litrů a integrovaná funkce chlazení se postará o celoroční příjemnou vnitřní teplotu ve Vašem domě. Kompaktní jednotka je určena pro vnitřní instalaci a tak neruší pohled na budovu. Komfortní užívání zaručuje integrovaná regulace, doplňkový zdroj tepla a možnost ovládání chytrým telefonem.

Těšíme se na Vás v hale 4 na stánku č. 432

Profesionální měřicí přístroje TESTO pro efektivní kontrolu technického zařízení budov

TESTO, s. r. o.

Hala 3, stánek 333

Srdečně Vás zveme do naší expozice na 23. ročníku mezinárodního odborného veletrhu AQUATHERM Praha 2020, který proběhne v termínu od 3. do 6. 3. 2020 v PVA Praha Letňany.

Pro efektivní kontrolu otopných soustav jsou pro Vás připraveny cenově atraktivní sady analyzátorů spalin testo 300 . Na našem stánku si můžete prohlédnout a vyzkoušet největší analyzátor spalin s dotykovým displejem.

Na našem stánku si dále můžete vyzkoušet termokamery testo 868 a testo 872 , které jsou představeny v akční nabídce se slevou 20 %.

Pro intuitivní měření klimatických veličin Vám představíme přístroj testo 400 , který kombinuje mnohostrannost s maximálním komfortem obsluhy.

Zajímavou novinkou je také monitorovací systém testo 160 IAQ pro sledování teploty, vlhkosti, atmosférického tlaku a koncentrace CO 2 .

Dále si můžete prohlédnout přístroje z řady Chytrých sond, přístroje pro měření elektrických veličin a mnoho dalšího.

Těšíme se na vás v Praze!

Vaillant – komplexní řešení pro vytápění, ohřev teplé vody a větrání

Vaillant Group Czech s.r.o.

Hala 3, stánek 315

Značka Vaillant patří k předním výrobcům tepelné techniky v Evropě již od roku 1874. Její portfolio v České republice zahrnuje plynové kondenzační kotle, tepelná čerpadla, rekuperační jednotky, zásobníky teplé vody, solární systémy a regulační techniku.

Vaillant klade velký důraz zejména na využívání obnovitelných zdrojů energie a ochranu klimatu, ale také na zajištění té nejlepší servisní a technické podpory pro své partnery a zákazníky.

Naše výrobky si můžete přijít osobně prohlédnout v termínu 3. – 6. 3. 2020 na veletrh Aquatherm, který se koná v PVA Expo Praha v Letňanech. Najdete nás v hale 3 na stánku č. 315.

Letos na veletrhu představíme další novinku v sortimentu tepelných čerpadel Vaillant, s kterou rozhodně budete připraveni na budoucnost!

VIESSMANN představí novinky v sortimentu

VIESSMANN, spol. s r.o.

Hala 3, stánek 325

Vážení obchodní partneři,

dovolte nám, abychom vás co nejsrdečněji pozvali k návštěvě 23. ročníku mezinárodního odborného veletrhu technického zařízení, techniky prostředí a technologií pro energeticky efektivní budovy Aquatherm Praha.

Na stánku Vám představime novou generaci plynových kondenzačních kotlů, novinku v oblasti bytových větracích systémů a mnoho dalších inovativních produktů z oblasti topné techniky.

Náš stánek č. 325 najdete v hale 3.

Těšíme se na viděnou.

Viessmann, spol. s r.o.

WILO CS, s. r. o. představí nové smart čerpadlo Stratos MAXO a čerpadlo RAIN3

WILO CS, s. r. o.

Hala 4, stánek 409

Společnost WILO vás zve na svůj stánek během veletrhu Aquatherm Praha 2020, hala 4, stánek 409, kde představí nové smart čerpadlo Stratos MAXO a čerpadlo RAIN3.



Wilo-Stratos MAXO Wilo-Stratos MAXO

Technologie zítřka pro dnešní systémy

S optimalizovanými a inovativními funkcemi na úsporu energie uvádí Wilo-Stratos MAXO nové standardy pro komerční použití HVAC a pitné vody v oblasti energetické účinnosti. Díky mimořádné uživatelské přístupnosti je navíc ovládání snazší než kdy dřív.



Čerpadlo na dešťovou vodu Wilo RAIN3 Čerpadlo na dešťovou vodu Wilo RAIN3

Čerpadlo na dešťovou vodu Wilo RAIN3

Wilo RAIN3 je standardní produkt této řady, nabízí nejpokročilejší a kompletní řešení na trhu a zároveň zvyšuje uživatelský comfort. Řídící jednotka zajišťuje plně automatický provoz díky množství senzorů a široké škále vestavěných inteligentních funkcí pro spolehlivý provoz. Barevný dotykový displej zajišťuje trvalé a podrobné zobrazení provozního stavu a intuitivní navigaci v nabídkách pro rychlé a snadné nastavení.

Kompaktní systém přípravený k zapojení, ať už se jedná o novou konstrukci nebo o dodatečné vybavení, systém se snadno instaluje díky různým možnostem hydraulického připojení. Tento systém je vybaven 11 litrovou nádrží navrženou podle hygienických norem DIN1989 a EN1717. Díky kontrole hladiny v zásobníku dešťové vody zajištuje nepřetržitý provoz, pokud není dostatek dešťové vody dochází k automatickému přepnutí na městský vodovod.

Zveme Vás co nejsrdečněji na náš stánek – představíme nové možnosti pro aplikace větrání, chlazení, klimatizace a vzduchotechnických jednotek

Ziehl-Abegg s.r.o. Brno

Hala 2, stánek 217

„Přijděte poznat oběžné kolo ZAbluefin, které splňuje technické parametry, které byly ještě před nedávnou dobou pouze utopií. K tomuto Vám dáme i informace o ZAbluegalaxy – nevíte co to znamená …? A dále představíme produkty společnosti ZIEHL-ABEGG. Ukážeme Vám nové možnosti pro aplikace větrání, chlazení, klimatizace, vzduchotechnických jednotek a dalších. Seznamte se s nejnovějším high-tech řešením, které v dnešní době existuje. Přijďte se přesvědčit!

Najdete nás od 3.3. do 6.3. 2020 hala 2, stánek 217

PVA EXPO Praha

V úterý 3.3.2020:

místo konání: hala 2D – přednáškový sál – BLOCK III: Větrání

přednáška na téma: „Účinnosti VZT zařízení – jaké úspory lze očekávat při rekonstrukci VZT“, kterou bude přednášet Jaroslav Kolman ZA/CZ

Ve čtvrtek 5.3.2020:

od 15:00 až do 18:30 bude na našem stánku probíhat akce – Přijďte ochutnat „MORAVU V OBRAZE“. Rádi Vás pohostíme se sklenou vína a dáme i ten OBRAZ

Těšíme se na Vás,

tým společnosti ZIEHL-ABEGG