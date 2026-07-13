B2B jednání při veletrhu FOR ARCH – Construction Connect Prague 2026
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B2B jednání při veletrhu FOR ARCH – Construction Connect Prague 2026
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Obchodní jednání při veletrhu FOR ARCH. B2B jednání s českými i zahraničními podnikateli a dalšími subjekty ze stavebnictví. Využijte. Přihlašte se.
CONSTRUCTION CONNECT PRAGUE 2026
Společnost ABF, a.s., pořadatel veletrhu FOR ARCH, Vás srdečně zve na B2B jednání CONSTRUCTION CONNECT PRAGUE 2026, které se uskuteční pouze prezenčně během veletrhu FOR ARCH v Praze. Osobní kontakt je nenahraditelný a vzájemná důvěra se nejlépe buduje při osobním jednání.
- CONSTRUCTION CONNECT PRAGUE 2026. Registrace otevřena do 31. srpna 2026.
- Hlavní jednací den pro odbornou veřejnost: 17. 9. 2026, Konferenční sál umístěný ve Vstupní hale I.
- Další dva dny schůzky na stáncích vystavovatelů.
Využijte časově i finančně zajímavé B2B akce k získání nových českých i mezinárodních obchodních kontaktů.
- Schůzky trvají 20 minut – můžete uskutečnit až 15 jednání během jednoho dne
- Účast na obchodních jednáních je zdarma, zveřejnění kooperačního profilu v databázi účastníků B2B projektu přispívá k propagaci firmy
- Předem připravené obchodní schůzky podle Vašich požadavků, partnery k jednáním si vyberete sami z přihlášených firem
Kontakt: Eva Hrubešová, tel. 737 114 693, e-mail: hrubesova@abf.cz
Proč se přihlásit?
- Jste vystavovatel? Maximalizujte investici do stánku. Zatímco na stánku obsluhujete veřejnost, v B2B zóně na vás v přesný čas čeká předem prověřený nákupčí, projektant nebo developer.
- Hledáte kontrakty, dodavatele, zákazníky? Během 2 hodin odbavíte 6 schůzek s firmami, které přesně splňují vaše technická zadání (např. dekarbonizace, tepelná čerpadla, digitalizace staveb).
- Jste technik nebo projektant? Získáte rychlý přehled o inovacích na trhu a legislativních požadavcích přímo od technických ředitelů výrobců.
Co budou TOP témata?
„Očekáváme například témata jako zelená transformace a dotace, digitalizace a BIM, práce s 3D daty a digitální správou staveb, průmyslová dekarbonizace, setkání specialistů na instalace velkých zdrojů tepla (kaskády, průmyslová tepelná čerpadla), příležitosti kolem modulárních reaktorů (SMR), solární energie a akumulace, ekologické stavební materiály, dodávky staveb a materiálů,“ říká Martin Pavlata, vedoucí obchodního týmu stavebnictví. ABF, a.s.
Společnost ABF, a.s. patří již od počátku 90. let mezi nejvýznamnější organizátory výstav a veletrhů v České republice. Svými veletrhy vytváří prostředí pro prezentaci nejnovějších výrobků, technologií a služeb. Během doby se naše veletrhy staly místem pro ...