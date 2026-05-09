Závěrečná zpráva AQUATHERM PRAHA 2026
AQUATHERM PRAHA 2026
26. Mezinárodní veletrh technických zařízení a technologií pro udržitelnou budoucnost
- Na výstavní ploše o rozloze 13 000 m2 se představilo 153 vystavovatelů z 9 zemí – Česká
- republika, Itálie, Německo, Polsko, Nizozemí, Rakousko, Ukrajina, Slovenská republika a Turecko,
- kteří zde prezentovali dalších 128 značek.
- Nejsilněji byly zastoupeny obory: vytápění, energie, technologická zařízení, obnovitelné
- a alternativní zdroje energie (41 %), chlazení, vzduchotechnika a klimatizace (19 %), potrubí,
- armatury, ventily a instalační technika (13 %).
- 51 % návštěvníků bylo z krajů mimo Prahu a Středočeský kraj.
Aquatherm si i v tomto roce potvrdil svoji pozici největší a nejvýznamnější odborné události v oblasti technických zařízení budov, energetiky a udržitelných technologií v České republice na veletrhu Aquatherm Praha 2026.
AQUATHERM BUSINESS FORUM – 4 streamované dny přednášek, rozhovorů, diskuzí
"V rámci letošního ročníku se poprvé uskutečnil odborný koncept čtyřdenního streamovaného doprovodného programu zaměřeného na aktuální témata v oblasti technických zařízení budov pod názvem „Aquatherm Business Forum“ Program nabídl sérii odborných přednášek, rozhovorů a diskuzí s experty, které reflektovaly současné trendy, inovace i praktická řešení v oblastech, jako jsou průmyslová tepelná čerpadla, vytápění, vzduchotechnika, chlazení, klimatizace, energetický management a kybernetická bezpečnost a energetika. Program byl tematicky strukturován a vytvořil prostor pro sdílení zkušeností mezi projektanty, investory, provozovateli budov a zástupci veřejné správy. Fórum potvrdilo svou roli důležité platformy propojující praxi, technologie, legislativu a byznys a přispělo k vysoké odborné úrovni doprovodného programu veletrhu. Děkujeme všem partnerům a návštěvníkům doprovodného programu za jejich účast a podporu," říká Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., ředitelka TZB-info, ESTAV.cz a estav.tv. Portály byly i letos generálním dodavatelem doprovodného programu veletrhu.
Aquatherm Business Forum - vysílání po dnech. Přednášky vycházejí s komentářem postupně na TZB-info.
ESG FÓRUM 2026 – Za svět i podnikání udržitelnější: Energie jako cenná komodita
"Nedávno proběhlý ročník konference se zaměřil na hledání rovnováhy mezi snižováním dopadů na životní prostředí a ekonomickou udržitelností v oblasti moderní logistiky. Diskuse potvrdily klíčovou roli technologií při transformaci logistických procesů i celého dodavatelského řetězce a otevřely otázku, jak tyto inovace efektivně využít, tak aby byly současně naplňovány environmentální cíle i ekonomická očekávání. Akce propojila developery, zprostředkovatele i logistické profesionály, přičemž se ukázalo, že významným hybatelem změn jsou také samotní zákazníci z oblasti výroby, logistiky a retailu. Výsledkem je shoda, že propojení technologických inovací s ekonomickou realitou a environmentální odpovědností je zásadní pro udržitelný rozvoj sektoru," rekapituluje Lucie Padevětová, Head of Events, Reliant
DEN STAROSTŮ 2026
Opět realizovaný ve spolupráci se Svazem měst a obcí ČR, byl významnou součástí odborného doprovodného programu veletrhu Aquatherm Praha. Již 4. ročník se zaměřil na aktuální legislativní změny v oblasti teplárenství a implementaci nové směrnice o čištění městských odpadních vod s důrazem na praktické dopady pro obce. Program přilákal 96 zástupců samospráv z celé ČR a potvrdil vysokou aktuálnost témat i význam akce jako platformy pro odborný dialog a sdílení zkušeností.
