Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

TZB-info / Aquatherm Praha / Závěrečná zpráva AQUATHERM PRAHA 2026

Závěrečná zpráva AQUATHERM PRAHA 2026

9.5.2026
ABF, a.s.
Sponzorováno

Přehrát audio verzi

Závěrečná zpráva AQUATHERM PRAHA 2026

00:00

00:00

1x

  • 0.25x
  • 0.5x
  • 0.75x
  • 1x
  • 1.25x
  • 1.5x
  • 2x

Nejsilněji byly zastoupeny obory: vytápění, energie, technologická zařízení, obnovitelné a alternativní zdroje energie (41 %), chlazení, vzduchotechnika a klimatizace (19 %), potrubí, armatury, ventily a instalační technika (13 %).

AQUATHERM PRAHA 2026

26. Mezinárodní veletrh technických zařízení a technologií pro udržitelnou budoucnost

  • Na výstavní ploše o rozloze 13 000 m2 se představilo 153 vystavovatelů z 9 zemí – Česká
  • republika, Itálie, Německo, Polsko, Nizozemí, Rakousko, Ukrajina, Slovenská republika a Turecko,
  • kteří zde prezentovali dalších 128 značek.
  • Nejsilněji byly zastoupeny obory: vytápění, energie, technologická zařízení, obnovitelné
  • a alternativní zdroje energie (41 %), chlazení, vzduchotechnika a klimatizace (19 %), potrubí,
  • armatury, ventily a instalační technika (13 %).
  • 51 % návštěvníků bylo z krajů mimo Prahu a Středočeský kraj.

Aquatherm si i v tomto roce potvrdil svoji pozici největší a nejvýznamnější odborné události v oblasti technických zařízení budov, energetiky a udržitelných technologií v České republice na veletrhu Aquatherm Praha 2026.

Celá závěrečná zpráva AQUATHERM PRAHA 2026


AQUATHERM BUSINESS FORUM – 4 streamované dny přednášek, rozhovorů, diskuzí
"V rámci letošního ročníku se poprvé uskutečnil odborný koncept čtyřdenního streamovaného doprovodného programu zaměřeného na aktuální témata v oblasti technických zařízení budov pod názvem „Aquatherm Business Forum“ Program nabídl sérii odborných přednášek, rozhovorů a diskuzí s experty, které reflektovaly současné trendy, inovace i praktická řešení v oblastech, jako jsou průmyslová tepelná čerpadla, vytápění, vzduchotechnika, chlazení, klimatizace, energetický management a kybernetická bezpečnost a energetika. Program byl tematicky strukturován a vytvořil prostor pro sdílení zkušeností mezi projektanty, investory, provozovateli budov a zástupci veřejné správy. Fórum potvrdilo svou roli důležité platformy propojující praxi, technologie, legislativu a byznys a přispělo k vysoké odborné úrovni doprovodného programu veletrhu. Děkujeme všem partnerům a návštěvníkům doprovodného programu za jejich účast a podporu," říká Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., ředitelka TZB-info, ESTAV.cz a estav.tv. Portály byly i letos generálním dodavatelem doprovodného programu veletrhu.
Aquatherm Business Forum - vysílání po dnech. Přednášky vycházejí s komentářem postupně na TZB-info.

ESG FÓRUM 2026 – Za svět i podnikání udržitelnější: Energie jako cenná komodita
"Nedávno proběhlý ročník konference se zaměřil na hledání rovnováhy mezi snižováním dopadů na životní prostředí a ekonomickou udržitelností v oblasti moderní logistiky. Diskuse potvrdily klíčovou roli technologií při transformaci logistických procesů i celého dodavatelského řetězce a otevřely otázku, jak tyto inovace efektivně využít, tak aby byly současně naplňovány environmentální cíle i ekonomická očekávání. Akce propojila developery, zprostředkovatele i logistické profesionály, přičemž se ukázalo, že významným hybatelem změn jsou také samotní zákazníci z oblasti výroby, logistiky a retailu. Výsledkem je shoda, že propojení technologických inovací s ekonomickou realitou a environmentální odpovědností je zásadní pro udržitelný rozvoj sektoru," rekapituluje Lucie Padevětová, Head of Events, Reliant

DEN STAROSTŮ 2026
Opět realizovaný ve spolupráci se Svazem měst a obcí ČR, byl významnou součástí odborného doprovodného programu veletrhu Aquatherm Praha. Již 4. ročník se zaměřil na aktuální legislativní změny v oblasti teplárenství a implementaci nové směrnice o čištění městských odpadních vod s důrazem na praktické dopady pro obce. Program přilákal 96 zástupců samospráv z celé ČR a potvrdil vysokou aktuálnost témat i význam akce jako platformy pro odborný dialog a sdílení zkušeností.


ABF, a.s.
logo ABF, a.s.

Společnost ABF, a.s. patří již od počátku 90. let mezi nejvýznamnější organizátory výstav a veletrhů v České republice. Svými veletrhy vytváří prostředí pro prezentaci nejnovějších výrobků, technologií a služeb. Během doby se naše veletrhy staly místem pro ...

Více o firměChci další informaceWebové stránky
 
 