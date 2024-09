TZB-info / FOR ARCH / Nalaďte si živé vysílání TZB-info a ESTAV.cz již toto úterý

Portály TZB-info, ESTAV.cz a estav.tv opět vysílají přímo z veletrhu živé rozhovory se zajímavými hosty při příležitosti stavebního veletrhu For Arch. Sledovat je můžete na domovské stránce portálu TZB-info, na YouTube a také přenosem na stánku portálů TZB-info a ESTAV.cz na veletrhu For Arch 2024. Vysíláme v úterý 17. září od 10:00 do 16:30 hod.