Stavební veletrh FOR ARCH 2024 – v září tu pro vás bude již po pětatřicáté

Pokud plánujete stavbu či rekonstrukci, rozhodně si nenechte ujít mezinárodní stavební veletrh FOR ARCH od 17. do 21. 9. v PVA EXPO PRAHA v Letňanech. Na jednom místě získáte skvělý přehled, jak rekonstruovat a stavět moderně, efektivně, ekologicky a s co nejnižšími náklady. K dispozici vám budou oblíbená bezplatná poradenská centra, ve kterých vám odborníci poradí, jak vybudovat moderní bydlení, jaké dotace při tom využít i jaká zabezpečení zvolit proti zlodějům. Využít můžete také právní poradnu a konzultovat své dotazy s odborníky na stavební právo.