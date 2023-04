TZB-info / Rozhovory, komentáře / STIEBEL ELTRON: Využijte „Dny otevřených dveří“ a přesvědčte se o kvalitě naší nabídky

Zájem o tepelná čerpadla roste, a to je pro STIEBEL ELTRON velmi pozitivní. I proto plánuje další posilování svých aktivit na českém trhu v rámci nového konceptu působení na trhu. Jeho součástí je i zvýšení podpory pro zákazníky, pro montážní firmy, ale i zavádění nových výrobků.

„Účast na mezinárodním veletrhu ISH ve Frankfurtu n/M jsme si nemohli nechat ujít, protože se konal z důvodu pandemie covidu po čtyřech letech a také jsme na něm představili nový koncept našeho působení na trhu.“ Takto shrnul základní dojmy z účasti na veletrhu ISH Jan Metlický, jeden z jednatelů české pobočky společnosti STIEBEL ELTRON. Základem nejsou jen výrobky, ale systémová řešení pro jednotlivé skupiny zákazníků.

„Německý zákazník je možná o trochu napřed, oproti českým zákazníkům,“ říká Jan Metlický. To se týká především e-commerce. „Nicméně i český zákazník je stále aktivnější, co se týká vyhledávání podkladů atp.“ Z pohledu tepelných čerpadel ve vedoucích státech, jako je Německo, Rakousko a Švýcarsko, lze pozorovat silnější příklon a možná i zkušenosti s využitím elektronických platforem. Nový koncept působení STIEBEL ELTRON na českém trhu posílí i tyto trendy.

Loňský razantní růst poptávky po tepelných čerpadlech a nemožnost ji rychle pokrýt umožnil nástup nových výrobců na český trh. Pro mnohé zákazníky to však nepřineslo plnou spokojenost. Bohužel, při hodnocení příčin nespokojenosti se málokdy analyzuje přesná příčina, obecně za to může tepelné čerpadlo. Zákazníkům nelze nic vnutit, ale lze jim nabídnout pomoc a je pak jen na nich, zda ji využijí. V této souvislosti Jan Metlický upozornil na „desatero“ pro výběr dodavatele, výrobku, na jehož vzniku se podíleli v rámci spolupráce mezi asociací AVTČ a MPO, a které je dostupné například na stránkách SFŽP u dotačního programu Nová zelená úsporám.



Tepelné čerpadlo systému vzduch-voda k venkovní instalaci pro vytápění a chlazení HPA-O CS Plus Tepelné čerpadlo systému vzduch-voda k venkovní instalaci pro vytápění a chlazení HPA-O CS Plus

Tepelné čerpadlo systému vzduch-voda k venkovní instalaci pro vytápění a chlazení HPA-O CS Premium Tepelné čerpadlo systému vzduch-voda k venkovní instalaci pro vytápění a chlazení HPA-O CS Premium



Podle slov Jana Metlického, prodeje tepelných čerpadel STIEBEL ELTRON zaznamenaly na českém trhu růst, který sice mohl být i větší, ale nelze ze dne na den zdvojnásobit výrobu. Z dlouhodobého hlediska je pro STIEBEL ELTRON maximálně důležité si držet pozici spolehlivého dodavatele velmi kvalitních výrobků včetně systémových řešení. Výhodu tohoto přístupu potvrzují i zkušenosti z jiných států, kde mají tepelná čerpadla delší tradici.

Zájemce o tepelné čerpadlo by se měl ve vlastním zájmu na vlastní oči i uši přesvědčit, jak tepelné čerpadlo vypadá, jaký prostor potřebuje, co vše je spojeno s jeho instalací a v případě tepelného čerpadla vzduch-voda by si měl poslechnout venkovní jednotku při jejím maximálním výkonu. Toto vše umožňuje STIEBEL ELTRON, neboť pro vytápění, chlazení a větrání svého areálu své výrobky využívá. „Na našich webových stránkách máme vypsány Dny otevřených dveří“, upozornil Jan Metlický, „a v jejich rámci jsou naši technici zákazníkům k dispozici.“



Centrální větrací přístroj s rekuperací tepla LWZ 130 Enthalpie Centrální větrací přístroj s rekuperací tepla LWZ 130 Enthalpie

„Jak pro novostavbu, tak modernizaci stávající budovy je ideální mít projekt s tepelným čerpadlem. Zásadní roli však hraje volba montážní firmy a výrobce.“ Jan Metlický upozornil i na výhody zařízení, které lze charakterizovat jako all-in-one řešení. Pod společným pláštěm je vnitřní tepelné čerpadlo pracující s venkovním vzduchem, příprava teplé vody, zdroj tepla pro vytápění a také větrací jednotka pro celý dům. Tato koncepce ulehčuje instalaci a tím, že řídicí systém optimalizoval výrobce, omezuje nároky na jeho uvádění do provozu atd. „Pro montážní firmy organizujeme školení v rámci STIEBEL ELTRON Akademie, doplňuje Jan Metlický. „A to i pro topenářské firmy, které se dosud tepelnými čerpadly nezabývaly. Troufnu si říci, že v současné době neexistuje dostatek odborníků na tepelná čerpadla. A právě jejich proškolení považujeme za náš velký úkol.“