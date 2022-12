TZB-info / Rozhovory, komentáře / Pozvánka na vysílání Klobouk dolů. Dívejte se 13.12.2022

Pozvánka na vysílání Klobouk dolů. Dívejte se 13.12.2022

Chceme vám představit netradičně společnosti, které znáte. Pro které jsou kromě výrobků a služeb důležití i lidé, historie i budoucnost a také ... ? O tom bude Klobouk dolů. Jaké jsou jejich další aktivity, co je pro ně důležité? Firmy, na které se můžete spolehnout.

Připravujeme vysílání Klobouk dolů

Jsme v druhé půli adventu. Zapálili jsme první svíčku Naděje, druhou Betlémskou svíci za mír i třetí Pastýřskou, která symbolizuje přátelství. Čeká nás ještě svíce Andělská, nebo také Svíce za lásku. Na Štědrý den, kdy by už adventní věnec neměl stát na stole, ale stranou, nás čeká v jeho středu velká bílá svíce, která symbolizuje bílé světlo, které prorazilo tmu. Přichází světlo, slunce.

Tradiční symbolika nám připomíná, že v oboru stavebnictví známe firmy a lidi, kteří jsou nadějí, světlem, které prorazily tmu.

Ve vysílání 13.12.2022 chceme představit firmy, které přežily krizi ve stavebnictví, přežily covid, perou se se stále složitou logistikou a čelí energetické krizi. Ověnčené cenami, s oceněním od zákazníků.

Vysílání Klobouk dolů je ocenění pro osobnosti a firmy, které přinášejí vize. Je to ocenění pro firmy, pro které zaměstnanci nejsou pracovní síla, ale lidé, pro které udržitelnost není marketing, ale životní styl, pro které značka není designový obrázek, ale symbol, kterým spojují historii, dnešek a budoucnost.

Chceme vám představit ty, na které se můžete spolehnout

Chceme připomenout ocenění firem, výrobků, ocenit podporu montážních firem a škol, podpořit výjimečné know how, zapojení do udržitelnosti a zodpovědnosti.

Zatleskejte s námi. Dívejte se na naše živé vysílání na YouTube TZB-info v úterý 13.12.2022 od 10.05 hodin.