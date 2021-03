TZB-info / Rozhovory, komentáře / Klesly vám příjmy? Poradíme, jak uhlídat rodinný rozpočet

Přestože se život pomalu vrací do zaběhnutých kolejí, mnoho lidí kvůli krizi přišlo o práci, má nižší plat nebo jsou závislí na ošetřovném ve výši 60 % příjmu. Nevíte, jak teď vyjít s menším rozpočtem a překonat náročné finanční období bez zadlužení?

Sestavení rodinného rozpočtu vám zabere sice pár hodin, pomůže vám ale vyhnout se nepříjemným finančním situacím. Na pomoc si můžete vzít počítačové tabulky nebo speciální aplikace pro správu financí, díky kterým budete mít měsíční rozpočet přehledně uspořádaný.

Sepište si měsíční rozpočet

Klíčem k úspěchu je dobře nastavený rozpočet. Ze všeho nejdříve si zapište všechny měsíční příjmy své rodiny. Zahrňte sem nejen čistou mzdu, ale také pracovní bonusy, jako jsou stravenky nebo státní příspěvky. Na druhou stranu si pak sepište všechny výdaje.

Seškrtejte zbytečné výdaje

V měsíčním rozpočtu si červeně vyznačte zbytné výdaje. Opravdu v době nouze potřebujete mít předplacené streamovací služby, prémiový obsah na webu nebo vstupy do fitness centra? Zrušení těchto položek vám zabere sotva pár minut, a rázem tak ušetříte několik stovek Kč. Další barvou pak označte náklady, které můžete snížit. Patří sem například platby za internet, mobil, zálohy na energie nebo pojistné. Pro lepší představu si zkuste porovnat cenu elektřiny, pojištění domácnosti, odpovědnosti za škodu či povinné ručení. Možná budete překvapeni, že pojistné by vás u jiné pojišťovny vyšlo až o polovinu levněji.

Tipy, jak ušetřit

Po odečtení nezbytných nákladů si rozdělte peníze na nákup potravin, kapesné pro děti a ostatní útraty, jako je oblečení, potřeby do domácnosti nebo kultura. Přestože máte napjatý rozpočet, snažte se každý měsíc ušetřit alespoň 10 % z celkových příjmů na nečekané výdaje. Pokud je to pro vaši peněženku nereálné, zapřemýšlejte třeba nad vedlejším příjmem z občasné brigády, který by vám pomohl náročné období překlenout.