Kutil Junior v projektu Silver Business a aktivity v době koronaviru

Pod projektem Kutil Junior je řada aktivit, kroužky, workshopy, on-line aktivity na sociálních sítích, řemeslné aktivity pro seniory, spolupráce generací, školní dílny a plány na zajímavé multifunkční středisko, pro které se ovšem hledají prostory.

Projekt SILVER BUSINESS

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) v rámci svého projektu SILVER BUSINESS podporuje podnikatelské činnosti osob ve věku 55+.

V sérií videí v projektu SILVER BUSINESS jsou inspirativní příběhy seniorů, kteří sami podnikají, jsou živnostníky či spolupracují s malými a středními českými podniky a dále příběhy firem, které seniory zaměstnávají.

KUTIL JUNIOR v projektu SILVER BUSINESS

Projekt KUTIL JUNIOR spolku Šikovné děti, z.s. se zabývá polytechnickou výchovou pro děti v mateřských a základních školách. Senioři jsou zaměstnávaní jako lektoři, tedy ti, kteří přímo pracují s dětmi a předávají jim své pracovní a životní zkušenosti. Senioři mají možnost se sami rozhodnout, kolik času chtějí výuce věnovat. Někteří učí jen jednou týdně a někteří každý všední den. Jeden z projektů organizace je přímo zaměřen na zapojení seniorů do výuky: „Dědečku, babičko, nauč mě“. Tak, jak dříve pracovaly děti s dědečkem v dílně, mají dnes tuto možnost v našem kroužku nebo workshopu. Děti dědečky a babičky doslova milují. Rozhovor 02 SILVER BUSINESS 55+ Ing. Šárka POLÁČKOVÁ

Pod projektem KUTIL JUNIOR je řada aktivit





V rozhovoru ve studiu TZB-info si můžete poslechnout jak aktivity projektu KUTIL JUNIOR zasáhla doba koronavirová, jak i v této době probíhají aktivity pro děti a povídaly jsme si i o zapojení seniorů.

„Nemůžeme úplně distančně učit děti pracovat s nářadím, ale rozesílali jsme třeba tipy, co se dá vyrábět z materiálů, které jsou doma k dispozici, připravovali jsme kutilské kvízy, křížovky apod. A také jsme měli projekt Když nemáme kroužky, tak šijeme roušky, kde jsme spolupracovali s domovy důchodců, pro které děláme různé řemeslné aktivity. Když se v některých školách v květnu vrátily děti do lavic, obnovili jsme i kroužky a dojeli jsme v plné míře do konce školního roku. Prázdniny se povedly, měli jsme 6 turnusů táborů, příměstské i pobytový,“ rekapituluje Šárka Poláčková.

Dalším projektem jsou Školní dílny

Zde se KUTIL JUNIOR zaměřuje na výuku ve školách. Dělá jak další vzdělávání pedagogických pracovníků, tak metodickou podporu, zásobování škol materiálem nebo učí dílny na klíč.

„Výuce se věnujeme hodně, já sama jsem metodik pro ověřování pilotního projektu Technika v Praze a Středočeském kraji a přípravě škol se intenzivně věnujeme. Zoufale chybí materiálová podpora, školy si nejsou jisté, jak vybavit dílnu, kdo tam bude učit. Umíme celý proces škole připravit na míru, dodáme učitele, přivezeme materiál atd.,“ říká Šárka Poláčková.

KUTIL JUNIOR v době on-linové

„Již na jaře na fb projektu byla celá řada nápadů a inspirace pro výrobky. Věděli jsme, že nechceme rodiče zahltit, bylo nám jasné, že toho mají i tak dost. Brali jsme to spíše jako námět, jak děti zabavit, aby neseděly s mobilním telefonem v ruce. Důraz jsme kladli na to, aby to děti zvládly sami. Děti se pustily do výroby, poslaly fotografie, dostaly od nás trička a měly z toho radost. Na zkoušku jsme i streamovali, také jsme se něco naučili a posunuli jsme se,“ říká Šárka Poláčková.

KUTIL JUNIOR a senioři

„Spoluracujeme s řadou domovů důchodců a komunitních center pro které děláme řemeslné aktivity. Je dokázno, že je to strašně prospěšné, zapojujeme hrubou a jemnou motoriku, myšlení. Seniory to baví a jejich motivace pracovat na výrobku je veliká. V září proběhla hromada akcí, senioři se aktivně hlásí na další. Uvidíme, kdy a v jaké podobě bude možnost akce uskutečnit,“ trochu smutně komentuje Poláčková.

Plánujeme středisko, které by zahrnovalo všechny naše aktivity, hledáme ale prostory

„Dopoledne bychom chtěli mít otevřeno pro seniory a MŠ, mimochodem máme krásný společný projekt pro MŠ a seniory, který nyní bohužel nejde realizovat. Bylo by otevřeno samozřejmě pro děti ze škol. Ve vybavení by nebyly jen svěráky a klasické zařízení pro řemeslné činností, ale i CNC frézky, vypalovačky, 3D tiskárny apod. tak, abby si prác mohli skutečně užít. Odpoledne pak plánujeme kroužky, družiny, projektové dny pro školy mimo Prahu, večer by byly prostory otevřeny jako sdílená dílna, o víkendech bychom chtěli pořádat workshopy, festivaly … Narážíme však na to, že nemáme vhodný prostor. Hledáme cesty a pomoc, projekt je jinak připravený, hotový,“ obrací se na případné majitele volných prostor Poláčková.

Šikovné děti, z.s. najdete i v nominacích na firmového Oscara ocenění Český Goodwill se sympatickým motem „Všechny děti jsou šikovné, jde jen o to, podat jim pomocnou ruku.“ Výsledky budou vyhlášeny na slavnostním galavečer 21. 1. 2021