O novinkách portálu TZB-info s Ing. Miroslavem Hořejším, jednatelem společnosti Topinfo

Od začátku si zakládáme na odbornosti a vlastním redakčním obsahu. Poslechněte si rozhovor trochu o historii, ale hlavně o současnosti a budoucnosti portálu TZB-info, o jeho sesterském webu ESTAV.cz a Kalkulátoru cen energií.

Studio na veletrhu Aquatherm Praha 2020 otevřel výjimečný rozhovor

Prvním hostem u mikrofonu byl Ing. Miroslav Hořejší, jednatel společnosti TOPINFO s.r.o., která provozuje portály TZB-info, ESTAV.cz a Kalkulátor cen energií TZB-info. Prvním hostem studia, kde se nakonec odehrálo přes 50 rozhovorů, jsme si tak byli sami sebou.

TZB-info, Kalkulátor cen energií TZB-info, ESTAV.cz a ORSEC v jedné rodině

Poděkování za podporu patří zákazníkům i čtenářům

,“ říká Ing. Miroslav Hořejší, jednatel, který byl u zrodu společnosti a dále se ohlíží na to, jak portál rostl:.“

„Jediným naším zdrojem financí je reklama. Jsme závislí na zájmu firem prezentovat své výrobky a řešení a s tím souvisejícím zájmu čtenářů. Chtěl by poděkovat oběma, našim zákazníkům i čtenářům. Čtenářům zároveň za to, že akceptují tento model a že chápou, že příjmy z reklamy nám umožňují zachovat obsah přístupný v celém rozsahu zdarma. A jelikož si vážíme jejich zájmu, času a pozornosti, umísťujeme výhradně reklamu, která souvisí s tématikou stavebnictví a která doplňuje informace, které právě čtou,“ říká Hořejší.

Posluchače možná překvapí informace, která souvisí s počátky internetu: „Nejdříve jsme tak úplně nepřemýšleli, jak to budeme financovat. Sami profesí TZB, jsme začali shromažďovat oborové informace, začali je třídit a chtěli jsme tvořit katalogy výrobků. Ale internet si hledal svoji vlastní cestu a vznikly první články. I dnes je základem pro nový obsah zájem čtenářů, nové podněty z praxe, nová legislativa a obor jako takový. A na to je pak navázána reklama. Naši zákazníci se tedy mohou spolehnout, že v redakci a mezi spolupracovníky máme odborníky, kteří pomohou představit nové výrobky a řešení a zasadit je do správného rámce. A dnes, s 20letou historií, i dost zkušeností s reklamou jako takovou. Výhodou je stabilní tým, kde se zkušenosti sbírají a nezapadnou,“ říká Hořejší. Poslechněte si celý rozhovor a nechte se překvapit i tím, co má TZB-info ještě v šuplíku.