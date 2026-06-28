Metodický výklad EU Taxonomie pro české stavebnictví
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Metodický výklad EU Taxonomie pro české stavebnictví
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Česká rada pro šetrné budovy (CZGBC) představila na půdě Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (MPO ČR) dokument, který převádí komplexní evropskou legislativu do srozumitelného návodu pro firmy, developery a investory. Jeho cílem je nabídnout praktický nástroj pro transformaci stavebnictví a zajistit, aby české firmy byly připraveny na nové podmínky. Nabízíme stručné představení tohoto dokumentu prostřednictvím účastníků panelové diskuse, závěrů CZGBC a vyjádření Svazu energetiky České republiky (SEČR).
Podle zveřejněných informací byla první verze metodického výkladu vydána v dubnu roku 2024, aktualizovaná a rozšířena byla v květnu 2026. „Nová verze reflektuje aktuální regulatorní vývoj EU Taxonomie, změny související s Omnibus balíčkem, zkušenosti z praktické implementace i nové požadavky na reporting, DNSH a adaptaci budov na změnu klimatu. Významně rozšířena byla také o oblast přechodu na oběhové hospodářství. Původní výklad z roku 2024 podpořilo jako obecně přijatelnou metodiku hodnocení projektů více než 60 organizací,“ uvádí se ve zprávě CZGBC, která vybízí k podpoře dokumentu a sdělení připomínek.
Svaz energetiky České republiky (SEČR) k danému stavu již dříve na konferenci Úspěšné Česko uvedl, že taxonomie by měla především respektovat realitu a neblokovat transformaci. „Například stanovené termíny pro jádro a plyn současné realitě neodpovídají. Možnosti jednotlivých zemí EU, délka povolovacích procesů, dostupnost technologií a termíny dodávek či samotná dostupnost biometanu i vodíku v potřebném množství – to jsou fakta, která investoři ovlivnit nemohou,“ uvedl mimo jiné Josef Kotrba, výkonný ředitel SEČR.
Soulad s požadavky EU taxonomie se promítá například do projektů multifunkční budovy Hila, která je ve výstavbě v pražské lokalitě Brumlovka; také u dalších budov Orion, Sequoia, Omega či Arboretum. Všechny jsou od počátku navrhovány s cílem naplnění požadavků taxonomie EU. Zdroj: Crest Communications a.s.
Budovy bez kvalitních dat a energetické odolnosti budou ztrácet na hodnotě
Česká rada pro šetrné budovy (CZGBC), která představila Metodický výklad EU Taxonomie, si prioritně všímá sektoru budov, dbá na sjednocení výkladu evropských pravidel a chce pomoci firmám, developerům, investorům i bankám připravit se na nové podmínky trhu. To považuje za úplný základ. Podle jejího výkladu se nejednotná pravidla stávají jedním z největších problémů trhu. Rozdílné požadavky bank, auditorů nebo investorů mohou firmám výrazně prodražovat přípravu projektů i schvalování investic.
„EU Taxonomie je často vnímaná jako další regulatorní povinnost. Ve skutečnosti ale postupně vytváří společný jazyk pro investory, banky, developery, auditory i dodavatelský řetězec. Pokud má stavební trh fungovat efektivně, musí mít jasně vyložená pravidla. Metodický výklad proto nevznikl jako akademický dokument, ale jako praktický nástroj, který má firmám pomoci připravit projekty tak, aby byly srozumitelné pro financování, reporting i dlouhodobé řízení rizik,“ uvedl Radovan Kohút z poradenské společnosti CEVRE.
Účastníci panelové diskuse CZGBC se dále shodli na tom, že energeticky náročné nebo klimaticky zranitelné budovy mohou v budoucnu ztrácet investiční atraktivitu a hůře obstát při financování, pojištění nebo prodeji. Naopak projekty s kvalitními ESG daty, vyšší energetickou efektivitou a klimatickou odolností budou mít silnější pozici u investorů i uživatelů.
Soulad s požadavky EU taxonomie se promítá například do projektů multifunkční budovy Hila, která je ve výstavbě v pražské lokalitě Brumlovka; také u dalších budov Orion, Sequoia, Omega či Arboretum. Všechny jsou od počátku navrhovány s cílem naplnění požadavků taxonomie EU. Zdroj: Crest Communications a.s.
Hlavní překážkou je nejednotný výklad pravidel
Metodický výklad má ambice posloužit především jako praktický nástroj pro český stavební trh. Propojuje evropská pravidla s českou legislativou, technickými normami a běžnou praxí českého stavebnictví tak, aby firmy měly jasněji definované požadavky i očekávané výstupy.
„Naším cílem bylo vytvořit dokument, který pomůže trhu vyhnout se čistě papírovému plnění Taxonomie. Pokud má mít regulace smysl, musí vést k lepším budovám, kvalitnějším datům a rozhodnutím, která obstojí i z pohledu financování a dlouhodobé hodnoty aktiv. Proto jsme se soustředili na praktické výstupy, které mohou využít projektové týmy, finanční oddělení, ESG specialisté i auditoři,“ podotýká Petr Vogel ze společnosti EkoWATT, jeden z hlavních autorů metodického výkladu, a odkazuje na celé znění dokumentu (viz níže).
Velká míra regulace brzdí českou energetiku
Metodický výklad EU Taxonomie pro české stavebnictví je vítán jak Hospodářskou komorou, tak také obornými a podnikatelskými svazy. Zástupci vlády, byznysu a energetiky se shodují na tom, že bez zjednodušení pravidel a nastavení stabilního prostředí nelze zajistit lepší a ekologičtější budovy ani konkurenceschopnou a bezpečnou energetiku. Upozorňují, že Evropská unie stojí před důležitými rozhodnutími, která ovlivní její energetickou bezpečnost i ekonomickou sílu na desítky let. Za problematické považují některé regulace, jež přidávají firmám další a další povinnosti a s nimi spojené náklady a stanovují nereálné termíny.
„Konkrétně u jádra jsou to roky 2040 a 2045 pro povolení modernizace stávajících reaktorů a výstavbu nových, u zemního plynu zase rok 2030 pro stavební povolení a rok 2035 pro 100% nahrazení zemního plynu obnovitelnými alternativami. Energetický sektor proto navrhuje prodloužit statut udržitelné činnosti jak pro jadernou energetiku, tak pro zemní plyn a realisticky vnímat roli plynu coby přechodného paliva, které bude součástí energetického mixu ještě řadu let. Možnosti jednotlivých zemí EU, délka povolovacích procesů, dostupnost technologií a termíny dodávek či samotná dostupnost biometanu i vodíku v potřebném množství – to jsou fakta, která investoři ovlivnit nemohou,“ podotýká Josef Kotrba, výkonný ředitel SEČR.
Zástupci SEČR ve svém prohlášení dále uvedli, že vláda by měla pokračovat v investicích do zdrojů a sítí, podporovat úspory energie, využívat dostupné nástroje veřejné podpory a zejména dále zrychlovat procesy, které v současnosti brzdí rozvoj. Důležitý je podle nich i směr, jejž vláda nastavila v oblasti revize evropské regulace v taxonomii a systému EU ETS, v přípravě kapacitních mechanismů nebo v novele stavebního zákona.
Soulad s požadavky EU taxonomie se promítá například do projektů multifunkční budovy Hila, která je ve výstavbě v pražské lokalitě Brumlovka; také u dalších budov Orion, Sequoia, Omega či Arboretum. Všechny jsou od počátku navrhovány s cílem naplnění požadavků taxonomie EU. Zdroj: Crest Communications a.s.
Doporučená literatura a zdroje:
- Česká rada pro šetrné budovy (CZGBC z anglického Czech Green Building Council) ZDE
- Svaz energetiky České republiky (SEČR), stanoviska ZDE
- Společný výklad technických screeningových kritérií EU Taxonomie (2026) – ke stažení ZDE
- Manažerské shrnutí (Executive Summary) – ke stažení ZDE
- Původní verze výkladu EU Taxonomie (2024) – ke stažení ZDE