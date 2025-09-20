Byrokratický detox Hospodářské komory získává podporu v Bruselu
Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) schválil stanovisko, které doporučuje, aby každý nový právní předpis Evropské unie doprovázelo stručné a srozumitelné shrnutí povinností pro adresáty.
Nástroj, v Česku známý jako „tabulka povinností,“ prosazuje Komora jako efektivní cestu, jak podnikatelům ušetřit čas, peníze i nervy při orientaci v přebujelých regulacích.
Autorem návrhu na zavedení „tabulek povinností“ do právního řádu je prezident Hospodářské komory Zdeněk Zajíček, který s iniciativou Regulatorní a byrokratický detox dlouhodobě oslovuje vedle domácích politiků také europoslance, bruselské úředníky a další klíčové hráče v Bruselu. Podle odhadu komory až 80 % nových legislativních regulací v právním řádu Česka už dnes totiž vychází z práva EU, a proto je důležité navrhovat opatření v boji proti nadměrné regulaci a byrokracii doma i v Bruselu.
Evropské doporučení z české iniciativy
„Tohle je důkaz, že když přijdeme do EU s konkrétním, věcným řešením, může se z české iniciativy stát evropské doporučení.
Podnikatelé potřebují vědět, co přesně mají plnit, a to dnes, bohužel, díky nesrozumitelnosti, nepřehlednosti, a hlavně díky obrovskému množství právních předpisů nevědí a nemohou vědět. Tabulky povinností jsou jednoduché, přehledné a srozumitelné pro každého. Budou totiž užitečné nejen pro podnikatele, ale také pro politiky, kteří povinnosti v zákonech schvalují. Mnohdy se totiž ani právní experti v zákonech neorientují a vznikají zbytečně různé výklady. Je pro nás velkým příslibem, že se principy z Regulatorního a byrokratického detoxu v podobě tabulky povinností začínají prosazovat i na evropské úrovni a mohly by se stát integrální součástí evropského legislativního procesu,“ říká prezident Hospodářské komory ČR Zdeněk Zajíček.
Prezident Zajíček tak komentoval zásadní a přelomové stanovisko EHSV, kterým se z české iniciativy Hospodářské komory stalo oficiální doporučení poradního orgánu Evropské komise, Parlamentu a Rady. Výbor totiž navrhl, aby se „tabulky povinností“ staly povinnou součástí každého nového právního aktu EU.
„Naším cílem je, aby byla evropská pravidla srozumitelná a jednoznačná napříč celou Unií. Povinnosti by měli popsat ti, kdo je navrhují. Pokud úředník nebo zákonodárce nedokáže přesně vysvětlit, pro koho a co povinnost znamená, neměl by ji vůbec ukládat,“ říká Alena Mastantuono, zástupkyně Hospodářské komory ČR a autorka stanoviska EHSV.
Podle Mastantuono, která je delegátkou Hospodářské komory při Eurochambres a místopředsedkyní sekce TEN EHSV, jde ale stanovisko dál než jen k novým návrhům předpisů. Výbor vyzývá evropské instituce, aby obdobná shrnutí povinností doplnily i k již přijatým právním předpisům.
Český zákon o právu na digitální služby jako evropská inspirace
EHSV také doporučuje vytvořit na úrovni EU datové prostory propojené s národními registry. Veřejná správa by tak získávala informace přímo z dostupných zdrojů a nemusela by je opakovaně vyžadovat od občanů a firem. Cílem je umožnění práva na digitální službu, tedy zavedení do praxe principu „jednou a dost“. I tady se inspirací stal pro EU zákon o právu na digitální služby, který jsme v ČR přijali už v roce 2020.
„Úřady často mají řadu informací k dispozici, jen k nim neumějí efektivně přistupovat. Kvůli tomu pak firmy zatěžují zbytečnými požadavky na zasílání údajů či podávání zpráv. Takový nesmyslný postup musí ve 21. století skončit. Je načase zavést právo nebýt opakovaně dotazován,“ dodává Alena Mastantuono.
EHSV svém stanovisku zároveň doporučuje, aby evropské instituce při tvorbě i provádění legislativy intenzivněji využívaly digitální nástroje a umělou inteligenci. Ta by měla sloužit nejen ke zpracování ekonomických dat nebo příspěvků z konzultací, ale také k včasné identifikaci oblastí, které vyžadují regulaci, a k efektivnějšímu stanovení legislativních priorit. Umělá inteligence by mohla sehrát důležitou roli také při harmonizaci pravidel, například porovnáváním rozdílných přístupů jednotlivých členských států, identifikací osvědčených postupů nebo upozorňováním na nesoulady v provádění práva. Takové poznatky mohou napomoci snížení regulatorní roztříštěnosti i efektivnějšímu prosazování pravidel v celé Evropské unii.
Klíčovými spojenci jsou Poláci a Dánové
Pro úspěch české iniciativy bylo důležité získat partnery i z jiných evropských států, které mají stejnou chuť udělat pořádek v evropském právním řádu a v národních legislativách. Klíčovými spojenci se v této fázi stali Poláci a Dánové. Poláci první půlrok tohoto roku předsedali Radě EU a nyní předsedají Radě právě Dánové, kteří chtějí v těchto iniciativách pokračovat. To dává slušnou šanci na to, aby iniciativa komory a dnes už důležitého EHSV nezamrzla někde v půli cesty.
Stanovisko EHSV bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.
