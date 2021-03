TZB-info / Ceny energií a paliv / Změnu dodavatele elektřiny provedlo loni 418 155 spotřebitelů. Jak na ní můžete ušetřit?

Změnu dodavatele elektřiny provedlo loni 418 155 spotřebitelů. Jak na ní můžete ušetřit?

Změnu dodavatele elektřiny můžeme provádět už od roku 2006. Spotřebitele motivuje hlavně snaha ušetřit. Díky tomu, že zvolí jiného dodavatele, mohou snížit své účty za elektřinu až o několik tisíc. Dodavatele jsme nejčastěji měnili v roce 2018, tenkrát změnu provedlo podle statistik společnosti OTE, Operátora trhu s elektřinou, 570 511 odběrných míst.

O změně dodavatele stále mnozí nevědí

Počet změn dodavatelů v uplynulé dekádě kolísal od 249 181 v roce 2010, hned následující rok se ale skoro zdvojnásobil. Další velký skok přišel mezi roky 2017, kdy změnilo dodavatele elektřiny 357 847 odběratelů, a rokem 2018, kdy změnu provedlo již zmíněných 570 511 odběrných míst. Přesto existuje stále mnoho odběratelů, kteří o tom, že si mohou dodavatele elektřiny vybírat, nejsou informováni. „Podle našich poznatků a hovorů s klienty, někteří spotřebitelé stále nemají povědomí o tom, že dodavatele plynu a elektřiny je možné změnit. Od liberalizace v roce 2006 stále zůstávají u jednoho dodavatele elektřiny, ačkoliv nemají pro svá odběrná místa nastavenu smlouvu optimálně,“ uvádí Jan Zábrodský, produktový manažer ze společnosti Kalkulator.cz.

Porovnávají 500 ceníků

Na trhu působí v současné době necelá stovka dodavatelů elektřiny. Každý nabízí několik různých produktů, provést srovnání cen elektřiny u všech z nich a zjistit, který je nejvýhodnější pro konkrétní odběrné místo, tedy není jednoduché. „My nabízíme, že ceny elektřiny a jednotlivé nabídky dodavatelů elektřiny provedeme za klienta sami. V současné době porovnáváme 500 různých ceníků, to je pochopitelně možné jen díky vyspělému algoritmu,“ vysvětluje Jan Zábrodský.

Upozorní na kličky

Webových stránek, kde lze v současné době provést srovnání nabídek dodavatelů elektřiny, je hned několik: „Zakládáme si na tom, že jsme hlavně rádci a partneři ve světě energií. Zákazníkům na základě informací o jeho spotřebě poradíme, jaká distribuční sazba je pro ně vhodná, protože i změna distribuční sazby může ušetřit zajímavé částky. Dále sledujeme trendy, vývoj na energetickém trhu a jsme schopni poskytnout poradenství ohledně očekávaných změn v rámci kalendářního roku. Snažíme se rozklíčovat obchodní podmínky dodavatelů a víme, na co si dát pozor. Zákazníky včas zákazníky upozorníme na veškeré kličky,“ ujišťuje Jan Zábrodský z Kalkulátor.cz.

Bez údajů není nabídka

Porovnat si nabídky elektřiny na internetu je snadné. „Doporučujeme vzít si k ruce poslední vyúčtování, tam je možné najít veškeré údaje, které jsou pro srovnání potřebné. Dále nabízíme možnost, aby klient své vyúčtování třeba vyfotil mobilem a následně nahrál na naše stránky,“ upozorňuje Jan Zábrodský. Pro porovnání nabídek je třeba vzít do úvahy předchozí spotřebu, a to v nízkém i vysokém tarifu, používaný jistič a lokalitu odběru. „Bez těchto údajů nelze vyhotovit adekvátní nabídku. Někteří klienti se diví, že tyto údaje požadujeme, to ale zkrátka není možné. Neexistuje všeobecná nabídka, kterou bychom mohli klientům předložit.“ Projít si formulář je snadné, následně se zobrazí seznam těch nejvýhodnějších tarifů. „Poté už stačí si konkrétně tarif vybrat. Naši specialisté klienta kontaktují a vše s ním proberou. U tzv. garantovaných tarifů jim dokonce nabízíme, že jim pomůžeme vyřídit odchod od stávajícího dodavatele.“ Právě odchodu od současného dodavatele se totiž mnozí odběratelé obávají: „Odchod od dodavatele elektřiny je pouze administrativní záležitost. Z našeho průzkumu vyplývá, že naprostá většina klientů ho zvládla bez jakýchkoliv problémů.“