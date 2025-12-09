Nejnavštěvovanější odborný web
Hlasujte v soutěži Top výrobky vystavovatelů Infothermy 2026

9.12.2025
redakce

Prohlédněte si soutěžící exponáty internetové hlasovací soutěže „TOP VÝROBKY INFOTHERMY 2026“ v tomto článku na TZB-info. Hlasujte pro svého favorita – klikněte na tlačítko vybrat „Top výrobek vystavovatelů INFOTHERMY 2026“ pod popisem jednotlivého výrobku. Na konci seznamu zadejte svůj e-mail a klikněte na HLASOVAT. Objeví se vám potvrzení o přijetí Vašeho hlasu. Ocenění čeká nejen na 3 nejúspěšnější výrobky, ale dárky potěšíme i 20 hlasujících. Hlasujte. Děkujeme.


Srdečně Vás zveme na 31. ročník mezinárodní výstavy Infotherma, která se uskuteční ve dnech 19.–22. ledna 2026 na ostravském výstavišti Černá louka. Již tradičně před výstavou probíhá internetová hlasovací soutěž „TOP VÝROBKY VYSTAVOVATELŮ INFOTHERMY“.

S přihlášenými TOP VÝROBKY VYSTAVOVATELŮ INFOTHERMY 2026 se zájemci mohou seznámit v tomto článku a návštěvníci v průběhu výstavy v expozici věnované „TOP VÝROBKŮM INFOTHERMY 2026“.

Pro jednotlivé přihlášené exponáty mohou hlasovat čtenáři TZB-info od 9. 12. 2025 do 9. 1. 2026 do 23:59 hod. Vyhodnocení soutěže a slavnostní předání cen pro vítěze hlasování proběhne v rámci slavnostního zahájení výstavy 19. 1. 2026.

Soutěž „TOP VÝROBKY INFOTHERMY 2026“ organizuje portál TZB-info společně s agenturou INFORPRES, pořadatelem mezinárodní výstavy Infotherma zaměřené na vytápění, úspory energií a obnovitelné zdroje.

Každý soutěžící mohl přihlásit do soutěže jeden nebo více výrobků z oborového členění výstavy, o kterých se domnívá, že patří mezi jeho nejúspěšnější, či nejzdařilejší, designově nejhezčí, nejprodávanější, nebo nejúspornější produkty a novinky na trhu.

Máte s některým výrobkem osobní dobrou zkušenost? Plánujete si některý výrobek koupit? Zaujal vás některý z výrobků? Který z výrobků by si podle vašeho názoru zasloužil pozornost ostatních? Proměňte své sympatie v hlas pro svého favorita. Hlasujte. Děkujeme.

Ocenění čeká nejen na 3 nejúspěšnější výrobky, ale dárky potěšíme i 20 hlasujících, kterým pošleme parádní deskové hry a další odměny. Losování proběhne na výstavě Infotherma.

Přehled výrobků přihlášených do soutěže TOP VÝROBKY INFOTHERMY 2026

Kombinovaný kotel na dřevo s hořákem na pelety – DC25SP – ATMOS, JAROSLAV CANKAŘ a SYN
Kotel na tuhé palivo ATTACK DPX 15 – ATTACK, s.r.o.
Krbová kamna BLAZE ELEMENT s akumulací – BLAZE HARMONY s.r.o.
CSTAir mono 9 R290/400V A+++ monoblokové DC invertorové tepelné čerpadlo vzduch-voda – CSTfire s.r.o.
Kombinovaný zásobník OKHE NTR/DV – Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o.
NIBE S1257 – tepelné čerpadlo země-voda s vestavěným zásobníkem teplé vody – Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. Energetické systémy
Set tepelného čerpadla HPA-O 10.2 Plus s vnitřním modulem HSBX 300 – NOVINKA 2025/2026 – EL-BA Group Ltd.
Mikrokogenerační jednotka BioGS 1.0 na biomasu s uhlíkově negativním provozem – ENVITAL s.r.o.
EB Mobility – EUROBESS s.r.o.
Zásobník Tower Grand A+ – Galmet CZ s.r.o.
pulsonic® 3 radio net – bezdrátový modul pro integraci měřicích zařízení s impulsním výstupem – ista Česká republika s.r.o.
Přírodní tepelná izolace NATURIZOL – JUTA a.s.
LUFTOMET® Sky designová stropní i stěnová vyústka – Luftuj s.r.o.
LUFTOMET® Lumen designová stropní vyústka se světlem – Luftuj s.r.o.
Nová éra zplynovacích kotlů na dřevo řady H4 EKO-D a H4 EKO-D PLUS, vylepšené parametry, záruka až 8 let – OPOP s.r.o.
Elektrický designový krb e-LERA C – Romotop s.r.o.
Kotel Slokov Variant SL25EKO DUO – SLOKOV kovo a.s.
TERMOSILA – topný systém, který odolá extrémním podmínkám včetně záplav – Supra-Energy s.r.o.
Termokamera testo 860i – Testo, s.r.o.
Hybridní fotovoltaická klimatizace Klima Kerberos – UNITES Systems a.s.

logo-atmos

ATMOS, JAROSLAV CANKAŘ a SYN

Kombinovaný kotel na dřevo s hořákem na pelety – DC25SP

Speciální kombinovaný kotel ATMOS DC25SP pro spalování dřeva na principu generátorového zplynování a automatického provozu na pelety.


Kotel je konstruován jako těleso se třemi nad sebou posazenými komorami. Vrchní dvě komory slouží ke zplynování dřeva, tak jak to známe u klasických zplynovacích kotlů, třetí, nejspodnější komora je zepředu osazena hořákem na pelety a vyložena keramikou pro optimální kvalitu spalování.

Kotel umožňuje podle potřeby střídání paliv, topení dřevem nebo peletami podle potřeb a požadavku zákazníka. Kotel má funkci automatického startu hořáku na pelety po dohoření dřeva.

Kotel a hořák jsou vybaveny funkcí automatického uzavření nebo otevření přívodu vzduchu do kotle/hořáku pomocí servopohonu, při topení dřevem nebo peletami. Kotel je vybaven čidlem teploty spalin a čidlem teploty vody kotle pro funkci automatického startu hořáku po dohoření dřeva. Dále je kotel vybaven dvěma čidly (TV a TS) pro ovládání hořáku podle dvou teplot na akumulační nádrži. Celý komplet je tak prodáván v maximální výbavě pro plně automatický režim a jednoduchou instalaci „plug and play“.

Výkon kotle na dřevo: 27 kW
Výkon kotle na pelety: 6–20 kW
Délka polen: 530 mm
Účinnost kotle je 89,9 % (dřevo)/91,2 % (pelety)
Emisní třída 5 (Ekodesign)

www.atmos.eu



 
logo-attack

ATTACK, s.r.o.

Kotel na tuhé palivo ATTACK DPX 15

DPX 15 je moderní kotel na tuhé palivo 5 emisní třídy. Nabízí kvalitní konstrukci se 7letou zárukou. Vzhledem ke kompaktním rozměrům nakládací komora umožňuje naložit délku polen až do 35 cm.

Kotel na tuhé palivo má identické připojení na Viadrus U26

ATTACK DPX 15 má identickou dimenzi (G 2“) i rozteč hydraulického připojení s kotlem Viadrus U26.

  • Menší rozměry
  • Jednodušší instalace, zlepšený přístup k elektroinstalaci kotle
  • Možnost změny strany otevírání dvířek dle dispozičních možností v kotelně
  • Turbulátory pro vyšší účinnost spalování a čištění výměníku
  • Mechanické čištění trubkového výměníku pomocí páky – možnost stranového výběru jejího umístění
  • Identická dimenze (G 2“) a rozteč hydraulického připojení s kotlem Viadrus U26
  • Jednodušší manipulace s kotlem pomocí paletového vozíku

www.attack.sk



 
logo-blaze-harmony

BLAZE HARMONY s.r.o.

Krbová kamna BLAZE ELEMENT s akumulací


Krbová kamna BLAZE ELEMENT kombinují čisté linie a nadčasový design s technologicky pokročilým spalováním HARMONY FLAME. Nabízejí širokou regulovatelnost výkonu (3–11 kW) a snadnou obsluhu. Vyznačují se unikátním plamenem v celé výšce topeniště, což umocňuje požitek z ohně. Schopnost akumulace tepla umožňuje kamnům sálavě vytápět prostor až 8 hodin po vyhasnutí. Prostorná přikládací komora, velký integrovaný popelník s víkem a jednoduchá regulace výkonu se ideálně hodí pro jakýkoli interiér a styl vytápění, což činí BLAZE ELEMENT nejen funkčním, ale i designovým prvkem domova.

www.blazeharmony.com


 
logo-cstfire

CSTfire s.r.o.

CSTAir mono 9 R290/400V A+++ monoblokové DC invertorové tepelné čerpadlo vzduch-voda


Invertorové tepelné čerpadlo s ekologicky šetrným chladivem R290 (propan) pro chladná podnebí s novým designem s výrazně sníženou hlučností je navrženo tak, aby do života lidí přinášelo kromě vytápění, chlazení a teplé užitkové vody také pohodlí. Mezi vlastnosti a funkce zařízení patří energetická třída ERP A+++, nízká hlučnost, max C.O.P. vyšší než 5, chladivo R290, intuitivní ovládací displej a inteligentní odmrazování.

Chladivo R290 je ve srovnání s jinými tradičními chladivy šetrnější k životnímu prostředí, umožňuje invertorovému tepelnému čerpadlu produkovat vodu s výstupní teplotou až 75 °C.

Díky vlastnímu inteligentnímu systému online dálkového ovládání mohou naše invertorová tepelná čerpadla nabídnout integrované řídicí funkce, které lze ovládat na dálku pomocí aplikace. Je to snadno ovladatelný, komfortní a chytrý systém ovládání.

www.cstfire.com


 
logo-drazice

Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o.

Kombinovaný zásobník OKHE NTR/DV


Svislý zásobník teplé vody s jedním výměníkem vhodným k různým zdrojům tepla.

  • V modelech 125 a 160
  • Vyrábějí se jako závěsné s elektrickým tělesem 2,2 kW
  • V provedení s výměníkem 1,4 m2 je zásobník vhodný ke kotlům na různá paliva, ke kondenzačním kotlům a některým tepelným čerpadlům
  • 1 závěs a opěra u modelu 125; 2 závěsy pro 160
  • Vybaven hrdlem pro cirkulaci
  • Vstup a výstup všech médií spodním víkem pro snadnější připojení

www.dzd.cz


 
logo-nibe

Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. Energetické systémy

NIBE S1257 – tepelné čerpadlo země-voda s vestavěným zásobníkem teplé vody

Tepelné čerpadlo země-voda s vestavěným zásobníkem teplé vody vhodné jak pro novostavby, tak pro rekonstruované objekty.


  • Ve výkonových variantách 5, 8, 13, 18 kW
  • Ekologické chladivo R290
  • Kompresor s řízeným výkonem
  • Vestavěný zásobník teplé vody 180 litrů
  • Vývod pro cirkulaci teplé vody
  • Antikorozní ochrana zásobníku nerez nebo smalt
  • Výstupní teplota topné vody až 70 °C
  • Vestavěná oběhová čerpadla
  • Vestavěný doplňkový elektrokotel
  • Kompaktní rozměry: 60×60 cm, výška 180 cm
  • Velmi nízká hladina hluku
  • Připojení ke vzdálené správě pomocí WiFi

www.nibe.cz


 
logo-el-ba

EL-BA Group Ltd.

Set tepelného čerpadla HPA-O 10.2 Plus s vnitřním modulem HSBX 300 – NOVINKA 2025/2026

Již 50 let vyvíjí a vyrábí společnost STIEBEL ELTRON tepelná čerpadla, která jsou v dlouhodobém horizontu nejefektivnější, nejúspornější a ekologicky nejšetrnější zdroj tepla pro vytápění, ohřev teplé vody i chlazení.


NOVINKA 2025/2026 – Set HPA-O 10.2 Plus s vnitřním modulem HSBX/HSBC 300 nabízí efektivní vytápění, chlazení i přípravu teplé vody pro rodinné domy. Kombinace venkovního monobloku a kompaktního vnitřního nerezového zásobníku umožňuje rychlou instalaci i v omezeném prostoru cca 700×700 mm. Venkovní jednotka s velmi nízkou hlučností využívá ekologické chladivo R290 pro celoročně úsporný provoz s vysokými topnými faktory až 5,4. Vytápění kompresorem tepelného čerpadla do venkovních teplot −25 °C s vysokou výstupní teplotou až 75 °C. Zařízení lze pohodlně ovládat vestavěnou regulací, případně přes aplikaci MyStiebel v mobilním telefonu. Výrobce STIEBEL ELTRON jako dlouholetý odborník na tepelná čerpadla, získal za inovativní design tohoto setu prestižní ocenění German Design Award 2025.

Naše firma EL-BA je více než 25 let spolehlivým partnerem pro autorizované montáže, záruční a pozáruční servis této značky. Úspěšně certifikovaný partner AVTČ.

Najdete nás v pavilonu NA1.

www.tepelnacerpadla-cz.eu



 
logo-envital

ENVITAL s.r.o.

Mikrokogenerační jednotka BioGS 1.0 na biomasu s uhlíkově negativním provozem

První uhlíkově negativní a obnovitelné energetické řešení pro domy na evropském trhu – mikro-kogenerační zařízení (microCHP) BioGS 1.0. Mikro-kogenerační zařízení vyrábí teplo i elektřinu zároveň. Svými rozměry a výkonem je jednotka dimenzována pro objekty velikosti rodinných domů či kancelářských objektů firem. Jako zdroj využívá peletizovanou biomasu. Díky procesu zplyňování biomasy nevzniká žádný popel, výstupem je biouhel, který slouží v zemědělství pro zlepšování kvality půd nebo v různých průmyslových aplikacích.

Technické parametry:

  • Jmenovitý elektrický výkon: 1,0 kW
  • Jmenovitý tepelný výkon: 6,0 kW
  • Spotřeba biomasy: 1,9 kg/h (údaje vztahující se k peletám A1–A2)
  • Produkce biouhlí: 0,2 kg/h
  • Celková účinnost: > 95 %
  • Maximální výstupní teplota: 65 °C

www.envital.cz





 
logo-eurobess

EUROBESS s.r.o.

EB Mobility

Mobilní rychlonabíjecí stanice EB Mobility představuje revoluční řešení pro flexibilní a decentralizované nabíjení elektromobilů. Kombinuje vysokokapacitní bateriové úložiště 184 kWh s DC rychlonabíjením až 60 kW a integrovaným AC výstupem 22 kW pro napájení běžných zařízení. Díky vlastnímu pojezdovému podvozku se stanice dokáže autonomně přesouvat na místo potřeby a poskytovat energii bez nutnosti připojení k distribuční síti. Umožňuje tak nabíjení v místech s omezenou infrastrukturou, podporu akcí, záložní napájení i optimalizaci špiček. Řešení přináší vysokou efektivitu, snadnou obsluhu, bezpečný provoz a nové možnosti využití mobilní energetiky.

www.eurobess.cz




 
logo-galmet

Galmet CZ s.r.o.

Zásobník Tower Grand A+


Zásobník pro ohřev TUV pro tepelná čerpadla s energetickou třídou A+. Díky použití unikátní izolace dosahuje velmi malých tepelných ztrát. Velkokapacitní výměník pro rychlý ohřev vody. Vhodný pro všechny typy tepelných čerpadel i jiných zdrojů. Připraveno na instalaci elektrického dohřevu. Možnost ochrany zásobníku hořčíkovou i titanovou anodou. Součástí zásobníku je i dielektrická ochrana.

www.galmetcz.cz



 
logo-ista

ista Česká republika s.r.o.

pulsonic® 3 radio net – bezdrátový modul pro integraci měřicích zařízení s impulsním výstupem


Bezdrátový modul pulsonic® 3 radio net je vybaven rádiovým vysílačem a umožňuje integraci měřicích zařízení s impulsním výstupem do systému ista. Díky bezdrátové komunikaci se rozšiřuje možnost použití pro různá zařízení, například elektroměry nebo vodoměry.

Modul se snadno připojí k měřiči s impulzním výstupem, zaznamenává naměřené hodnoty a zajišťuje jejich přenos prostřednictvím rádiového signálu.

pulsonic 3 radio net uchovává 14 měsíčních a 2 roční koncové hodnoty, což umožňuje přesnou měsíční registraci spotřeby i u neelektronických zařízení s mechanickým počitadlem nebo s bezpotenciálovým kontaktním výstupem. Modul tak zajišťuje kompletní přehled o datech spotřeby.

www.ista.com



 
logo-juta

JUTA a.s.

Přírodní tepelná izolace NATURIZOL

Přírodní tepelně – akustická izolace ve formě rohoží na bázi rostlinných lněných vláken, s výbornou tepelně akumulační schopností a bez obsahu zdraví škodlivých impregnací či pojiv. Vyrábí se v závodě JUTA 08 Turnov.


Použití izolace NATURIZOL:

  • Vhodné pro novostavby i starou zástavbu, ideální do lehkých konstrukcí podkroví a stěn dřevostaveb. Doporučené použití do difúzně otevřených konstrukcí.
  • Zateplení střechy (nad krokvemi s nosným roštem; mezi i pod krokvemi)
  • Zateplení stropu (nad, mezi a pod kleštinami; z horní strany stropu s nosným roštem; zateplení dělicího trámového stropu; zateplení podhledů)
  • Zateplení vnitřní stěny (příčky a předsazené stěny)
  • Zateplení obvodové stěny (zateplení sendvičového zdiva či obvodových stěn dřevostaveb; zateplení z vnitřní strany obvodové stěny; zateplení provětrávané fasády)

www.juta.cz


 
logo-luftuj

Luftuj s.r.o.

LUFTOMET® Sky designová stropní i stěnová vyústka

LUFTOMET® Sky je designová stropní i stěnová vyústka pro větrání s rekuperací v rodinných domech vyrobená v Čechách. Vyústka má nízké tlakové ztráty, výborné hlukové parametry, snadno se montuje a skvěle vypadá. V řadě Sky si můžete vybrat hned z několika materiálů: dřevo, beton, sklo, plast a 3D sklo a z čtvercových nebo kulatých tvarů. LUFTOMET® Sky nabízíme v průměrech 100, 125 a 160 mm. Instalace distribučních elementů je snadná díky unikátnímu systému uchycení na 4 neodymové magnety, které jsou na zděři. Designový talíř je na nepohledové straně osazen kovovou destičkou. Uživatel tak při výměně designového talíře či servisu sundá pouze talíř. Proudění vzduchu je možné regulovat pomocí deflektoru. Vyústky exportujeme do 18 zemí světa.

www.luftuj.cz



 
logo-luftuj

Luftuj s.r.o.

LUFTOMET® Lumen designová stropní vyústka se světlem

LUFTOMET® Lumen je designová stropní vyústka pro větrání s rekuperací v RD. Nejen, že přivádí nebo odvádí vzduch, ale díky LED technologii i svítí. Vybírat můžete z bukového dřeva i z elegantního plexiskla s efektním bočním prosvícením. Stmívatelný LED modul je napájený 12 V a má příkon 7 W. Nabízíme ho ve třech teplotách chromatičnosti. Díky bezpečnému napětí a světelnému toku 650 lm je Lumen vhodný pro instalaci do všech místností. Zděř je propojena s vodiči a přes těsnicí kroužek i se vzduchotechnickým systémem dimenze 100 nebo 125 mm. Montážní kroužek je vybaven čtyřmi neodymovými magnety, které zajišťují snadné přichycení talíře i servis, ale také propojení LED modulu s napětím. Vyústka dosahuje malých tlakových ztrát a má výborné hlukové parametry.

www.luftuj.cz



 
logo-opop

OPOP s.r.o.

Nová éra zplynovacích kotlů na dřevo řady H4 EKO-D a H4 EKO-D PLUS, vylepšené parametry, záruka až 8 let

Kotle na dřevo řady H4 EKO-D a H4 EKO-D PLUS se pyšní mimořádně vysokou účinnost až 93,1 %, která zajišťuje výraznou úsporu paliva až 30 % oproti starším prohořívacím kotlům.

Kotle je nově možné provozovat při výstupní teplotě vody až 95 °C, což prodlužuje celkovou dobu, kdy je možno teplo využívat. Další inovací je navýšení provozního tlaku na 3 bary, které zvyšuje odolnost vůči hydraulickému namáhání. Kotle jsou proto vhodné i pro topné systémy vyžadující vyšší provozní tlak.

Kotle H4 EKO-D PLUS jsou vybaveny kompletním hydraulickým setem se směšovacím ventilem. Díky tomu je zajištěna jednoduchá a rychlá instalace, ale i bezpečný a efektivní provoz kotle. Propojení kotle s hydraulickým setem nabízí mnoho uživatelských výhod za velice přijatelnou cenu a zjednodušuje jeho montáž. Prodloužená záruka na svařenec 8 let.

www.opop.cz





 
logo-romotop

Romotop s.r.o.

Elektrický designový krb e-LERA C

Elektrický designový krb e-LERA C je moderní interiérové topidlo vhodné zejména tam, kde není možnost komínu. Na výběr jsou obklady s velmi dobrými akumulačními vlastnostmi – přírodní kámen Serpentin, keramické kachle nebo Thermaline, kompozit z přírodních materiálů. Do industriálně laděných interiérů se výborně hodí také varianta s lakovaným plechem.






Šest úrovní intenzity plamene, napájení 230 V, topná spirála o výkonu 1 800 W a spotřeba pouze 130 W v režimu plamenů zajišťují komfortní a úsporný provoz. Celková spotřeba elektrické energie při zapnutí topné spirály dosahuje maximálně 2 kW. Technologie Optimyst® značky Glen Dimplex využívá jemnou vodní páru a LED světlo k vytvoření plamenů věrných skutečnému ohni. Instalace je jednoduchá – stačí běžná zásuvka a dálkový ovladač. Třístranné prosklení umožňuje sledovat realistické plameny z více míst interiéru.

www.romotop.cz



 
logo-slokov

SLOKOV kovo a.s.

Kotel Slokov Variant SL25EKO DUO

Ocelový teplovodní kotel SLOKOV SL-EKO DUO pro spalování dřevních pelet A1 a suchého kusového dřeva a dřevních briket splňující nejpřísnější ekologická kritéria. Kotel má patentovaný systém spalování pelet, který umožňuje topení kusovým dřevem bez nutnosti vytažení hořáku na pelety.


Výhody kotle SL-EKO DUO:

  • Plní třídu 5 dle ČSN EN 303-5 a normu EKODESIGN
  • Lze používat i po roce 2025
  • Záruka až 4 roky – (záruční a pozáruční servis dle platných podmínek)
  • Malé kompaktní rozměry
  • Stejné připojení jako u původních kotlů Slokov
  • Kvalitní český výrobek
  • Patentovaný systém kombinace více paliv

Výkony kotle SL-EKO DUO

SL11EKO DUO SL15EKO DUO SL20EKO DUO SL25EKO DUO
12 kW 16 kW 20 kW 25 kW

www.slokov.cz


 
Supra-Energy s.r.o.

TERMOSILA – topný systém, který odolá extrémním podmínkám včetně záplav

Přicházíme na trh s inovativním řešením, které nabízí levné, ekologické a vysoce efektivní vytápění pro téměř jakoukoli nemovitost. Toto zařízení nazýváme TERMOSILA (Termální síla). Principem zařízení je magnetická Turbína, sloužící k ohřevu vody za pomoci magnetické indukce, vyšších otáček a tlaků. Díky tomuto systému je možné zajistit stabilní tepelnou energii s nízkými provozními náklady.

Termosila je určena pro byty, rodinné domy a různé typy komerčních prostor. Zařízení je možné instalovat jak do novostaveb, tak i do starších, nezateplených budov.

Nově zavádíme a testujeme tento systém pro využití v průmyslových objektech.




TERMOSILA zajišťuje spolehlivý a stabilní topný výkon v každé situaci, za každého počasí a v jakékoli oblasti.

www.supra-energy.cz


 
logo-testo

Testo, s.r.o.

Termokamera testo 860i

Testo 860i je bezdrátová termokamera pro chytré telefony s jednoduchým ovládáním a zobrazením termogramů přes aplikaci testo Smart.

Tento přístroj je ideální volbou pro rychlé namátkové kontroly ve všech oblastech HVAC/R, při údržbě, v budovách a u mnoha dalších aplikací.

Termokamera testo 860i umožňuje rychlý a snadný výpočet Delta T (teplotního rozdílu) v termogramu pomocí měřicích funkcí specifických pro danou aplikaci: DeltaHeat pro rychlý výpočet teplotních rozdílů na přívodu a zpátečce u radiátorů, DeltaCool pro rychlý výpočet teplotních rozdílů u chladicích a klimatizačních systémů.

Termokamera testo 860i má také vlhkostní mód, který pomáhá vyhodnotit riziko tvorby plísní v místnosti.

Aplikace testo Smart slouží k ovládání termokamery testo 860i, k zobrazení termogramů a teplotních rozdílů a k dokumentaci – jednoduše, rychle a chytře. Termokamera testo 860i je všestranná a lze ji používat jednou rukou buď s přímým připojením k chytrému telefonu nebo tabletu, nebo zcela samostatně.

www.testo.cz





 
logo-unites-systems

UNITES Systems a.s.

Hybridní fotovoltaická klimatizace Klima Kerberos


Klimatizace spotřebovává nejvíce energie právě ve chvílích, kdy také nejvíce svítí slunce – a fotovoltaická klimatizace Klima Kerberos toho dokonale využívá. Pracuje z vlastních FV panelů (3–5 kusů), přičemž fotovoltaická část není propojena s distribuční sítí, takže nevyžaduje žádné povolení ani jinou administrativu. Provoz bez externího měniče zajišťuje minimální ztráty a maximální jednoduchost instalace i provozu.

V létě chladí téměř zdarma ze slunce, v přechodných obdobích umožňuje úsporné vytápění. A když sluneční energie nestačí, a přesto je potřeba chladit nebo topit, klimatizace si automaticky doplní chybějící výkon ze sítě. Klima Kerberos tak nabízí praktický a efektivní způsob, jak výrazně snížit spotřebu i provozní náklady.

www.solar-kerberos.cz



 
