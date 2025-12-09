Hlasujte v soutěži Top výrobky vystavovatelů Infothermy 2026
Přehrát audio verzi
Hlasujte v soutěži Top výrobky vystavovatelů Infothermy 2026
00:00
00:00
1x
- 0.25x
- 0.5x
- 0.75x
- 1x
- 1.25x
- 1.5x
- 2x
Prohlédněte si soutěžící exponáty internetové hlasovací soutěže „TOP VÝROBKY INFOTHERMY 2026“ v tomto článku na TZB-info. Hlasujte pro svého favorita – klikněte na tlačítko vybrat „Top výrobek vystavovatelů INFOTHERMY 2026“ pod popisem jednotlivého výrobku. Na konci seznamu zadejte svůj e-mail a klikněte na HLASOVAT. Objeví se vám potvrzení o přijetí Vašeho hlasu. Ocenění čeká nejen na 3 nejúspěšnější výrobky, ale dárky potěšíme i 20 hlasujících. Hlasujte. Děkujeme.
Srdečně Vás zveme na 31. ročník mezinárodní výstavy Infotherma, která se uskuteční ve dnech 19.–22. ledna 2026 na ostravském výstavišti Černá louka. Již tradičně před výstavou probíhá internetová hlasovací soutěž „TOP VÝROBKY VYSTAVOVATELŮ INFOTHERMY“.
S přihlášenými TOP VÝROBKY VYSTAVOVATELŮ INFOTHERMY 2026 se zájemci mohou seznámit v tomto článku a návštěvníci v průběhu výstavy v expozici věnované „TOP VÝROBKŮM INFOTHERMY 2026“.
Pro jednotlivé přihlášené exponáty mohou hlasovat čtenáři TZB-info od 9. 12. 2025 do 9. 1. 2026 do 23:59 hod. Vyhodnocení soutěže a slavnostní předání cen pro vítěze hlasování proběhne v rámci slavnostního zahájení výstavy 19. 1. 2026.
Soutěž „TOP VÝROBKY INFOTHERMY 2026“ organizuje portál TZB-info společně s agenturou INFORPRES, pořadatelem mezinárodní výstavy Infotherma zaměřené na vytápění, úspory energií a obnovitelné zdroje.
Každý soutěžící mohl přihlásit do soutěže jeden nebo více výrobků z oborového členění výstavy, o kterých se domnívá, že patří mezi jeho nejúspěšnější, či nejzdařilejší, designově nejhezčí, nejprodávanější, nebo nejúspornější produkty a novinky na trhu.
Máte s některým výrobkem osobní dobrou zkušenost? Plánujete si některý výrobek koupit? Zaujal vás některý z výrobků? Který z výrobků by si podle vašeho názoru zasloužil pozornost ostatních? Proměňte své sympatie v hlas pro svého favorita. Hlasujte. Děkujeme.
Ocenění čeká nejen na 3 nejúspěšnější výrobky, ale dárky potěšíme i 20 hlasujících, kterým pošleme parádní deskové hry a další odměny. Losování proběhne na výstavě Infotherma.
Přehled výrobků přihlášených do soutěže TOP VÝROBKY INFOTHERMY 2026