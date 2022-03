TZB-info / Aquatherm Praha / Aquatherm Praha začíná v dubnu v Letňanech – co chystá pro návštěvníky?

Aquatherm Praha se koná již 19.–22. 4. 2022 na výstavišti PVA EXPO v Letňanech s více než 150 vystavovateli a hodně zajímavým doprovodným programem. Vstupné je zdarma. Poslechněte si rozhovor o veletrhu.

Aquatherm Praha je největší odborný veletrh v České republice vyprofilovaný čistě pro obor TZB v ČR s největším zastoupením tuzemských a zahraničních výrobců, zastupujících firem a dodavatelů služeb.

Ve studiu ESTAV.tv byla hostem Jitka Bakalíková, projektová manažerka MDL EXPO a téma je jasné, blížící se veletrh

Aquatherm Praha je veletrh s dvouletým cyklem, naposledy se konal v březnu 2020, těsně před pandemií COVID-19. Tedy blížící se ročník se koná skoro v řádném termínu. Skoro proto, že pokud by se konal v původně plánovaném termínu, konal by se právě teď. Nakonec padlo rozhodnutí o odložení na povelikonoční týden od 19. dubna. Co bylo na misce vah při rozhodování o letošním veletrhu?

„Byli jsme připraveni na různé scénáře, ale hlavně jsme to nechali na rozhodnutí vystavovatelů,“ říká Jitka Bakalíková a pokračuje: „Každého vystavovatele jsme kontaktovali a ptali jsme se, zda veletrh ano, kdy a co by potřebovali a ocenili. Vznikl mix chuti ukázat konečně partnerům a zákazníkům novinky na stáncích a především se vidět tváří v tvář, mít možnost si promluvit o zakázkách, výrobcích i trhu. V dubnovém termínu by měl být veletrh již bez roušek, tedy se můžeme těšit na veletržní setkání tak, jak si je pamatujeme, jak jsme je léta znali.“

Poslechněte si celý rozhovor a přijďte na veletrh. Najdete zde samozřejmě i stánek TZB-info a zároveň zajímavý doprovodný program, zejména Energetické fórum se špičkovými hosty.

Aquatherm Times

Netradiční tištěný občasník pro obor TZB obsahuje:

veletržní přílohu

představení firem a jejich novinek

pozvánky k návštěvě expozic

představení doprovodného programu

Napište si o jeho zaslání zdarma na e-mail aquatherm-praha@mdlexpo.cz. Vychází v dubnu 2022.