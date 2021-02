TZB-info / Aquatherm Praha / TZB-info a MDL EXPO, společně při příležitosti veletrhu TZBexpo, který dnes začíná

Dnes v 9 to vypukne. TZB-info se chystá stánkem, ale i vysíláním rozhovorů. Z Prahy vysíláme ve středu, čtvrtek a v pátek. Bratislava vysílá úterý a středa. Těšíme se na vás.

Právě dnes začíná veletrh TZBexpo, on-line platforma veletrhu Aquatherm Nitra

Se stánky 81 vystavovatelů a 135 partnerů a doprovodným program po celé 4 dny 23.–26. 2. 2021 nás pořadatel, společnost MDL EXPO, zve na speciální novou platformu, která nabídne výrobky, technické informace a 3D vizualizace, chaty, videohovory, přednášky a rozhovory, firemní eventy.

TZB-info najdete samozřejmě mezi vystavovateli a ve čtvrtek a v pátek převezmeme štafetu vysílání doprovodného programu z Bratislavy.

Z čeho můžete vybírat? úterý a středa – vysílá studio TZB expo z Bratislavy a běží E-TECHFORUM 2021, program

– vysílá studio TZB expo z Bratislavy a běží E-TECHFORUM 2021, program středa – vysílá TZB-info, program

– vysílá TZB-info, program čtvrtek a pátek vysílá studio TZB expo z Prahy, program

Veletržní maraton rozhovorů redakce TZB-info s MDL EXPO, zajímavá retrospektiva

TZB-info je tradičním garantem doprovodného programu veletrhů Aquatherm Praha a nyní i on-line veletrhu TZBexpo. V rámci naší spolupráce se setkáváme u rozhovorů, hodnotíme přípravy, průběh i samotnou akci. Nyní máme díky tomu příležitost podívat se na zvláštní období od jara 2020, kdy epidemie začínala a srovnat, co jsme říkali, co jsme si mysleli, a ačkoliv tématem rozhovorů nebyl primárně COVID-19, vidět optikou rozhovorů vývoj situace.

4 rozhovory TZB-info s MDL EXPO jsou zajímavou retrospektivou od jara 2020. Naše 4 rozhovory s MDL EXPO: jaro 2020 – Aquatherm Praha, poslední veletrh před pandemií. Podzim 2020 – naděje na Aquatherm Nitra. Zima 2020 – Naděje mění podobu a cíl. Únor 2021 – finiš on-line tzbexpo.com.

Etapa první: Živě vysíláno v pátek 6. 3. 2020

Rozhovor s Martinem Pavlatou, zástupcem MDL EXPO, poslední den veletrhu Aquatherm Praha. Rozhovor v době začínající pandemie, v době, kdy jsme ještě netušili, co nás čeká a jak moc a na jak dlouho se změní náš každodenní život.

V rozhovoru jsme řekli, že na hodnocení je ještě brzy. Dnes už můžeme říci, že s ohledem na to, co se dělo potom, se stal Aquatherm Praha 2020 nezapomenutelným veletrhem, a to na dlouho, možná i navždy.



, zástupcem MDL EXPO, poslední den veletrhu Aquatherm Praha 2020 Rozhovor s Martinem Pavlatou , zástupcem MDL EXPO, poslední den veletrhu Aquatherm Praha 2020

Etapa druhá: Živě vysíláno v září 2020

Rozhovor s Mgr. Michalem Drážďanským, jednatelem MDL EXPO, o přípravách na Aquatherm Nitra. Tehdy ještě jen posunutém veletrhu, ale s nadějí, že přeci jen bude. V době, kdy on-line svět již byl každodenní realitou, ale byli jsme v době krátkého nadechnutí před další vlnou COVID-19, kdy děti krátce chodily do školy a očekávalo se rozvolnění restrikcí.

Etapa třetí: Leden 2021. Aquatherm Nitra 2021 se ruší

Rozhovor s Ing. Lucií Navrátilovou o zrušení Aquathermu Nitra v plánovaném dubnu 2021 a přípravách na první on-line veletrh TZB ve slovensko českém provedení www.tzbexpo.com. Vývoj epidemie zarazil veškeré plány na reálný veletrh a donutil nás všechny do sprintu s cílovou páskou otevření on-line veletrhu.

Etapa čtvrtá: Únor 2021. Přípravy na TZBexpo finišují

Rozhovor s Martinem Pavlatou, zástupcem MDL EXPO 10 dní před otevřením pomyslné brány on-line veletrhu TZBexpo. V tuto chvíli je již TZBexpo oficiální on-line platformou veletrhu Aquathermu Nitra.

Tak nechť se nám všem líbí na veletrhu TZB expo i na doprovodném programu. Užijme si spolu hezké 4 dny.