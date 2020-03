TZB-info / Aquatherm Praha / Monitoring provozu budovy nebo konference SRI 100 %, to byl druhý den na Aquatherm 2020

Monitoring provozu budovy nebo konference SRI 100 %, to byl druhý den na Aquatherm 2020

Vysoké počty návštěvníků i novinek na stáncích, předávání ocenění CTI nebo AOVT, to byl druhý den veletrhu Aquatherm 2020. V online studiu se probíralo například vytápění tuhými palivy nebo dálkové odečty.

Redakce TZB-info v rámci doprovodného programu přichystala workshop Monitoring a využití dat z monitoringu pro efektivní provoz budovy. „Monitoring je klíčovým nástrojem pro dohled nad stávajícím provozem a realizací všech, nejen provozních opatření. Díky monitoringu implementovaném v jednotlivých technologických celcích je možné významně ovlivnit četnost servisních zásahů a předcházet nadměrným nákladům na servis, uvedla Renata Straková,“ energetická auditorka Entech Group a redaktorka TZB-info.

Konkrétní příklad předvedla společnost Daikin. Její evropské centrum centrálního monitoringu umožňuje s využitím pokročilé analytiky dat získaných z monitoringu vzdálený dohled a dálkové servisní zásahy, je-li to z povahy poruchy možné. Součástí této služby je i zasílání reportů s další možnosti optimalizace provozu jednotky.

Cech Topenářů a instalatérů na Aquathermu 2020 udělil certifikát Kvalita garantovaná CTI ČR společnosti Almeva East Europe. Komise CTI ČR uděluje každoročně tuto značku výrobkům za bezpečnost, ecodesign, originalitu , technickou úroveň, uživatelský komfort, energetickou účinnost, záruční a pozáruční seris a služby.



CTI ČR udělil certifikát Kvalita garantovaná CTI ČR společnosti Almeva East Europe CTI ČR udělil certifikát Kvalita garantovaná CTI ČR společnosti Almeva East Europe

Následovalo slavnostní předání Velké ceny AOVT 2019 (Asociace obchodu voda a topení). Jedná se o prestižní ocenění za inovativní výrobek, službu nebo jinou činnost přinášející nová řešení v oboru voda, sanita, topení.



Udělení Velké ceny AOVT Udělení Velké ceny AOVT

Společnost DZ Dražice uspořádala setkání s médii, kde představila novinky značek NIBE a DZ Dražice pro rok 2020. Z širokého sortimentu je třeba zmínit hlavně podporu „chytré domácnosti“. Sem patří například zcela nová unikátní řada environmentálně šetrných systémů s regulátorem a možností hlasového ovládání, která postupně nahradí stávající modely tepelných čerpadel a jejich příslušenství. Tyto výrobky jsou k vidění na stánku DZ Dražice.



Stánek DZ Dražice a Nibe Stánek DZ Dražice a Nibe

Na Aquathermu dnes byla zahájena dvoudenní konference zvaná SRI 100 % s podtitulem Chytré budovy s téměř nulovou spotřebou energie a kvalitním vnitřním prostředím. SRI znamená Smart Readiness Indicator for Buildings a v současné době se v současné době ji řeší Evropská komise.



Na netradičním stánku firmy Grohe si návštěvníci mohli vyzkoušet rozebrat a složit vodovodní baterii. Na vlastní oči i ruce se tak přesvědčili, jak lze jednoduše vyměnit kartuši v této armatuře. Na netradičním stánku firmy Grohe si návštěvníci mohli vyzkoušet rozebrat a složit vodovodní baterii. Na vlastní oči i ruce se tak přesvědčili, jak lze jednoduše vyměnit kartuši v této armatuře.

Online studio TZB-info a ESTAV.cz na Aquathermu 2020 – den druhý

S Jurajem Mázikem ze společnosti Recuair jsme si povídali o větrání domů a bytů pomocí lokálních rekuperačních jednotek. Zařídit si vzduchotechniku v bytě nemusí znamenat rozvedení složitého potrubí, ale lze instalovat do každé místnosti malou rekuperační jednotku, například Recuair DC 40. Tuto jednotku lze instalovat do obvodové stěny pouze z interiéru. To znamená, že například ve vyšších podlažích není nutný přístup z vnější strany fasády.



Online studio TZB-info a ESTAV.cz na veletrhu Aquatherm 2020 Online studio TZB-info a ESTAV.cz na veletrhu Aquatherm 2020

S Pavlem Kučerou, ředitelem společnosti Regulus, jsme hovořili o rozvoji jejich výrobní, vývojové a skladové kapacitě v Praze a v Liberci. Vývojová centra jsou klíčovým předpokladem pro reakci na aktuální výzvy trhu s vytápěním a větráním. Tématem rozhovoru byly rovněž nové čerpadlové skupiny, které zahrnují i aktivní prvky řízení a umožňují propojení s nadřazenou regulací kotle, tepelného čerpadla, fotovoltaiky a dalších.

Asociace podniků topenářské techniky APTT vidí biomasu pro vytápění rodinných domů jako jedno z dobrých řešení. Je to proto, že i v biomase zpracované ve formě pelet je stále minimálně 80% podíl obnovitelné energie. Dřevní biomasy bude rozhodně dostatek i po skončení kůrovcové kalamity. Z celkové spotřeby dřeva v ČR se na účely vytápění pro domácnosti využívají jednotky procent, dodal v rozhovoru Zdeněk Lyčka z APTT. I s peletami lze dosáhnout srovnatelného komfortu jako při vytápění plynem nebo elektřinou.



Usměvavý tým Stiebel Eltron Usměvavý tým Stiebel Eltron

Pavel Hejtmánek ze společnosti NRG flex upozornil, že Úspory při rozvodu tepla při použití předizolovaného potrubí nevyplývají jen z nízkých tepelných ztrát,. Velmi důležité je i posouzení souvisejících nákladů s realizací, tzn. množstvím svařovaných spojů, objemem zemních prací, variabilitu přivedení trasy potrubí nebo opravitelnost potrubí při závadě. Jan Průša ze společnosti Jablotron hovořil o komplexním systému vytápění, větrání a chlazení pro rodinné domy. Jednotlivé technologie jsou zapojeny do systému smart domácnosti s možností dálkového řízení garantovaného zabezpečením s dvojitým šifrováním od společnosti Jablotron.

Jaroslav Gottwald ze společnosti SGE Stavební v živém rozhovoru připomněl, že evropská směrnice nařizuje od října letošního roku instalovat měřiče spotřeby vody a tepla výhradně s dálkovým odečtem. Bez ohledu na tuto povinnost jsou zde jednoznačné výhody dálkového odečtu, například možnost individuálního sledování vlastních spotřeb v průběhu zúčtovacího období, se kterým lez odhalit protékající toalety nebo bezpečnostní ventilu na bojleru. Další výhodou je možnost odečtu v rámci celých regionů bez nutnosti návštěvy domu nebo lokality.

"AQUATHERM PRAHA MEETING"

Historicky nejobsáhlejší doprovodný program veletrhu. Šest sálů, čtyři dny, desítky odborníků a řešeních z domova i zahraničí. Vstup na přednášky je zdarma a platí do vyčerpání kapacity sálů a navíc? Až 4 body do Celoživotního vzdělávání pro členy ČKAITu.

Celý program ZDE

Chytré budovy s téměř nulovou spotřebou energie a kvalitním vnitřním prostředí

Konference "SRI 100 %" Vám přinese nejen všechny dostupné informace k evropské směrnici o energetické náročnosti budov, jež vyústí v roce 2020 v zákonnou povinnost splnění podmínek pro takzvané budovy s téměř nulovou spotřebou energie, ale zároveň Vás ve stejném čase a místě přenese prostřednictvím zástupců renomovaných firem i do praxe.

Program SRI 100 % ZDE

Program živého vysílání z veletrhu

Portál TZB-info vysílá z veletrhu Aquatherm Praha 2020 živě rozhovory s hosty přímo z veletržního stánku. Sledovat je můžete na domovské stránce portálu TZB-info, na YouTube a také přímo na stánku 226 v hale 2 Pražského veletržního areálu v Letňanech. Vysíláme celé 4 dny veletrhu, od 3. do 6. března.

Program studia ZDE

AQUATHERM 2020 A KORONAVIRUS

Pro informace ohledně doporučení a rizik v souvislosti s nákazou koronavirem COVID-19 ve spojitosti s Vaší návštěvou veletrhu AQUATHERM Praha 2020 a případným pobytem v rizikových oblastech před Vaší návštěvou veletrhu, se prosím řiďte doporučeními příslušných úřadů šířených médii v ČR a informacemi Státního zdravotního ústavu.

Státní zdravotní ústav