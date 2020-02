Doprovodný program portálu TZB-info na Aquathermu Praha 2020

12.40 – 14.30

BLOK II Milan Duba, Head of Financial and Data Management. MND – Ceny plynu – výhled 2020

Ing. Jan Schindler, TZB-info – Cena plynu v Kalkulátoru cen dodavatelů energie TZB-info

Milan Kubíček, Thermona, tradiční český výrobce plynových kotlů – vývoj na trhu plynových kotlů

SFŽP ČR – dotace na výměnu kotlů

Ing. Dana Nečásková, Brilon – Odvod spalinových cest pro plynové kondenzační kotle a pro výměnu kotlů v bytech, domech i komerčních nemovitostech