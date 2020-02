TZB-info / Aquatherm Praha / Aquatherm Praha 2020 již za pár dní

Aquatherm Praha 2020 již za pár dní

16.000 m2 výstavní plochy, doprovodný program v 6 sálech, 4 dny, mnoho odborníků a řešení. Až 4 body do vzdělávání ČKAIT a 4 body do vzdělávání topenářů a instalatérů.

Veletrh plně obsazen

Poprvé v historii je veškerá plocha obsazena a už dnes se můžete těšit na 16.000 m2 výstavní plochy rozdělených v pěti halách podle hlavních oborů nomenklatury.

Reprezentativní expozice, špičky oboru a tisíce členů personálu expozic, i to je Aquatherm Praha, největší a nejprestižnější událost v České a Slovenské republice pro obor technického zařízení budov.

"AQUATHERM PRAHA MEETING"

Historicky nejobsáhlejší doprovodný program veletrhu. Šest sálů, čtyři dny, desítky odborníků a řešeních z domova i zahraničí. Vstup na přednášky je zdarma a platí do vyčerpání kapacity sálů a navíc?

Až 4 body do Celoživotního vzdělávání pro členy ČKAITu a až 4 body do profesního vzdělávání CTI ČR.





STUDIO ŽIVÉHO VYSÍLÁNÍ TZB-info

Redakce TZB-info a ESTAV.cz připravují více než 40 rozhovorů na aktuální témata HVAC a se zajímavými lidmi. Rozhovory poběží po celou dobu veletrhu na titulce TZB-info, na Youtube TZB-info a jste zváni i k poslechu rozhovoru na místě - stánek TZB-info a ESTAV.cz najdete v hale 2, 266.

Z témat jen namátkou: Čištění otopné soustavy, inovace větrání bytů, voda a zelené střechy a požární bezpečnost, kontroly klimatizace, BIM, možnost 30% úspory v CZT, akumulace elektřiny, využití šedých vod, aktuální dotace, úspory rekonstrukcí VZT, vlhkost vzduchu, vytápění a chlazení v jednom, kořenové ČOV, kontroly klimatizace, kořenové ČOV, Novela vyhlášky 78, teplá voda bez cirkulace? Monitoring vody a tepla, rozúčtování, povinnosti nyní a v budoucnu, generační výměna kotlů v bytech, budoucnost plynu, ceny elektřiny a plynu, novinky v klimatizaci, dotace pro vodu, výměny kotlů a NZÚ a další.

Těšíme se na veletrhu i v éteru.