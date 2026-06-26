Renovace místo demolice – jak „make over“ fasády prodlužuje život budovy
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Renovace místo demolice – jak „make over“ fasády prodlužuje život budovy
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Tváří v tvář rostoucím nákladům na výstavbu, stále přísnějším energetickým požadavkům a nutnosti omezovat uhlíkovou stopu přestává být demolice stávajících objektů první volbou investorů. Stále častěji se právě komplexní modernizace fasády stává nejúčinnějším způsobem, jak budově vrátit atraktivitu, zlepšit její užitné parametry a výrazně prodloužit její životní cyklus.
Podle údajů českého Státního fondu životního prostředí (SFŽP) prochází v současnosti komplexní renovací ročně pouze přibližně 1 % budov, zatímco pro naplnění cílů energetické účinnosti by tempo modernizace mělo být alespoň dvojnásobné.
Mezinárodní energetická agentura (IEA) zároveň uvádí, že modernizace vnějších obvodových konstrukcí, výměna výplní otvorů a využití externích systémů stínění patří k nejúčinnějším opatřením pro snižování spotřeby energie v budovách.
Fasáda jako strategický prvek modernizace
Po mnoho let byla modernizace fasády ztotožňována především s osvěžením vzhledu budovy. Dnes fasáda plní mnohem pokročilejší funkci. Představuje aktivní prvek, který ovlivňuje energetickou bilanci, komfort uživatelů, přístup denního světla i odolnost objektu vůči dopadům klimatických změn.
V praxi to znamená, že vhodně navržený „make over“ fasády umožňuje dosáhnout efektů srovnatelných s výstavbou nového objektu, avšak při výrazně nižších environmentálních a finančních nákladech. Zachování stávající konstrukce totiž znamená omezení množství stavebního odpadu a snížení emisí spojených s výrobou nových materiálů.
V případě kancelářských budov, veřejných objektů či bytových domů je obzvlášť důležité využití moderních fasádních systémů. Příkladem jsou hliníkové rastrové fasády MB-SR50N a MB-SR60N, které umožňují vytvořit lehký, estetický a energeticky úsporný vnější plášť, přizpůsobený jak novým investicím, tak renovačním projektům.
Moderní fasáda už není pouze „obalem“ budovy – stává se nástrojem pro zlepšení její efektivity a tržní hodnoty.
Komfort uživatelů začíná na fasádě
Rostoucí letní teploty způsobují, že jednou z největších výzev současného stavebnictví se stává přehřívání interiérů. Tento problém se týká zejména budov vzniklých v 70., 80. a 90. letech, jejichž fasády byly navrhovány v jiných technologiích a odlišných klimatických podmínkách.
Výzkumy prováděné Českým vysokým učením technickým v Praze ukazují, že vhodně zvolené stínicí prvky mohou významně omezit tepelné zisky a zlepšit komfort uživatelů při současném snížení spotřeby energie na chlazení.
V tomto kontextu hrají stále větší roli integrované protisluneční clony. Venkovní žaluzie umožňují dynamicky regulovat množství světla pronikajícího do interiéru a omezovat přehřívání místností bez ztráty přístupu k přirozenému osvětlení. Venkovní rolety pak navíc zlepšují tepelnou izolaci budovy v zimním období a zvyšují akustický komfort.
Tato řešení jsou obzvlášť ceněna v modernizovaných kancelářských budovách, školách a obytných objektech, kde se komfort uživatelů přímo promítá do hodnoty nemovitosti.
Výměna výplní otvorů – rychlý způsob, jak budově dodat novou kvalitu
Jednou z nejvýhodnějších etap modernizace je výměna zastaralých oken a dveří. Netěsné výplně otvorů jsou zodpovědné za významnou část energetických ztrát a snižují komfort užívání objektu.
V renovačních projektech se stále častěji používají hliníkové systémy, které zajišťují vysokou tepelnou izolaci při zachování subtilních profilů. V modernizovaných objektech se dobře osvědčují hliníková okna a dveře MB-79N, jež umožňují zlepšit energetické parametry bez nutnosti zasahovat do architektonického charakteru budovy.
U investic se zvýšenými energetickými požadavky nachází uplatnění hliníkové okenní a dveřní systémy MB-86N, které umožňují dosahovat parametrů odpovídajících současným standardům energeticky úsporné výstavby.
Je vhodné zdůraznit, že podle dlouhodobé strategie renovace budov v Česku patří zlepšení kvality vnějších obvodových konstrukcí a výplní otvorů ke klíčovým opatřením vedoucím ke snížení spotřeby energie a emisí skleníkových plynů.
Design, který zvyšuje hodnotu nemovitosti
Modernizace fasády není jen technickou otázkou. V mnoha případech se investoři rozhodují pro renovaci právě kvůli možnosti zcela změnit vnímání architektury budovy.
Současný uživatel očekává velké prosklené plochy, přístup k dennímu světlu a plynulé propojení interiéru s okolím. Proto se při renovacích stále častěji zavádějí řešení, která byla dříve spojována výhradně s novostavbami.
Příkladem mohou být posuvné dveře MB-Skyline Type S, které umožňují vytvářet velkoformátová prosklení s minimalistickým vzhledem. V obytných a hotelových objektech toto řešení umožňuje dosáhnout moderního efektu bez nutnosti přestavby celé konstrukce budovy.
Takové kroky výrazně zvyšují atraktivitu nemovitosti jak pro uživatele, tak pro investory. V podmínkách českého stavebního trhu, který se podle analýz má v nejbližších letech vrátit ke stabilnímu růstu, se modernizace stávajícího fondu stává stále racionálnější alternativou vůči nákladným investicím typu greenfield.
Let’s build a better place
Současné stavebnictví se stále zřetelněji odklání od modelu „zbourat a postavit znovu“. Rostoucí ekologické povědomí, nové unijní regulace a potřeba snižovat emise způsobují, že budoucnost patří promyšlené modernizaci stávajícího fondu.
Komplexní „make over“ fasády umožňuje současně zlepšit estetiku, komfort užívání i energetickou účinnost budovy. Díky využití moderních hliníkových výplní otvorů, pokročilých fasádních systémů a inteligentních protislunečních clon je možné dát objektu druhý život bez environmentálních nákladů spojených s demolicí.
Tento přístup dokonale zapadá do myšlenky kampaně „Let’s build a better place“, kterou propaguje Aluprof. Její poselství zdůrazňuje, že odpovědné budování budoucnosti nemusí vždy znamenat vytváření nových objektů. Často je nejlepším řešením chytré využití potenciálu toho, co už existuje – tak, aby budovy mohly sloužit dalším generacím efektivněji, komfortněji a udržitelněji.
Článek sponzorovaný společností Aluprof
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