Program živého vysílání redakce TZB-info, ESTAV.cz a estav.tv z veletrhu FOR ARCH 2025

14.9.2025
redakce

Jak se staví v 2025? O cenách materiálů, elektřiny a plynu včetně elektřiny z FV. Větrání s rekuperací, aktualizace na TZB-info. Zásadní změny v nabídce kotlů. Nalaďte si živé vysílání hned první den 36. ročníku veletrhu FOR ARCH.

Portály TZB-info, ESTAV.cz a estav.tv opět vysílají přímo z veletrhu živé rozhovory se zajímavými hosty při příležitosti stavebního veletrhu For Arch. Sledovat je můžete živě na titulce portálu TZB-info, na YouTube. Po odvysílání v YouTube živě a na estav.tv a samozřejmě také přímo na stánku portálů TZB-info a ESTAV.cz na veletrhu For Arch 2025 v hale 2, stánek B11. Vysíláme v  úterý 16. září od 10:15 do 16:00  hod.

Program vysílání v úterý 16.9.2025

Blok Novinky a inovace I, 10:15 - 12:45 hod.

  • Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., ředitelka TZB-info, ESTAV.cz a estav.tv
    Zahájení živého vysílání FOR ARCH 2025 a připravované akce TZB-info
  • Alexandr Vlček, obchodní ředitel, Heluz Izos
    Sklo v aktuálním energetickém konceptu budovy
  • Ing. Michal Mrkývka, oddělení inovací, ASIO
    Modro zelená infrastruktura a změny staveb, dotace
  • Ing. Jaroslav Oliva, vedoucí tuzemského prodeje, Družstevní závody Dražice
    Sortiment ohřívačů vody v reakci na aktuální situaci v energetice
  • Majid Saleh, vedoucí technického oddělení TZB systémy, Pipe life
    Stále důležitý tichý odpadní systém a další novinky v potrubních systémech
  • Ing. Martin Šesták, projektový manažer pro sálavé systémy, Wavin Czechia
    ICS (indoor climate solutions), provozní výhody, přesah k ostatním systémům a cena
  • Ing. Jiří Dobiáš, Ph.D., ředitel produktového managementu a business developmentu, Wienerberger
    Udržitelnost zděných staveb a robotizace při realizaci
  • Bc. Jan Dvořák, jednatel, Dvako
    Prostup hydroizolací spodní stavby – nejdůležitější část izolace pod úrovní terénu

Blok Vytápíme plynem, 12:45 - 13:45 hod.

  • Petr Müller, Innogy Energo
    Mikrokogeneraci v základní škole v Kamenici nad Lipou
  • Ušetřeno
    Aktuální ceny energií a výhled na topnou sezónu
  • Ing. Alena Hlávková, Teplárna Varnsdorf
    Provoz kotelny s moderním provozem a dlouhou historií

Blok Novinky a inovace II, 13:45 - 16:00 hod.

  • Ing. Jiří Polívka, Ph.D., obchodní ředitel, AC Heating
    Nová generace tepelných čerpadel Convert NG byla oceněna za design prestižní cenou Red Dot
  • Eva Brevindová, jednatelka, Želetavská kamna
    Návrat k tradičním hodnotám a pocit zdravého sálavého tepla
  • Ing. Alžběta Svobodová, TZB-info
    Aktualizace přehledu trhu větrání s rekuperací na TZB-info
  • Ing. Blanka Nováčková, ADMD
    Letošní stavební sezóna a výhled z pohledu dřevostaveb
  • Ing. Zdeněk Reinberk, TZB-info
    Energospot.cz, novinka TZB-info, aktuální spotové ceny elektřiny, denní trh Operátora trhu s elektřinou (OTE)
  • Mgr. Jiří Zilvar, TZB-info
    Konec posledního hlubinného dolu v ČR, natáčení estav.tv
  • Ing. Petr Kalenda
    Infotherma 2026, pozvánka
  • Ing. Petr Bohuslávek, TZB-info
    Zateplování rodinného domu, rozhovor s investorem a důležité momenty ve videu pro estav.tv
  • Závěr vysílání

(změna programu vyhrazena)


 
 
