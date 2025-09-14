Program živého vysílání redakce TZB-info, ESTAV.cz a estav.tv z veletrhu FOR ARCH 2025
Jak se staví v 2025? O cenách materiálů, elektřiny a plynu včetně elektřiny z FV. Větrání s rekuperací, aktualizace na TZB-info. Zásadní změny v nabídce kotlů. Nalaďte si živé vysílání hned první den 36. ročníku veletrhu FOR ARCH.
Portály TZB-info, ESTAV.cz a estav.tv opět vysílají přímo z veletrhu živé rozhovory se zajímavými hosty při příležitosti stavebního veletrhu For Arch. Sledovat je můžete živě na titulce portálu TZB-info, na YouTube. Po odvysílání v YouTube živě a na estav.tv a samozřejmě také přímo na stánku portálů TZB-info a ESTAV.cz na veletrhu For Arch 2025 v hale 2, stánek B11. Vysíláme v úterý 16. září od 10:15 do 16:00 hod.
Program vysílání v úterý 16.9.2025
Blok Novinky a inovace I, 10:15 - 12:45 hod.
- Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., ředitelka TZB-info, ESTAV.cz a estav.tv
Zahájení živého vysílání FOR ARCH 2025 a připravované akce TZB-info
- Alexandr Vlček, obchodní ředitel, Heluz Izos
Sklo v aktuálním energetickém konceptu budovy
- Ing. Michal Mrkývka, oddělení inovací, ASIO
Modro zelená infrastruktura a změny staveb, dotace
- Ing. Jaroslav Oliva, vedoucí tuzemského prodeje, Družstevní závody Dražice
Sortiment ohřívačů vody v reakci na aktuální situaci v energetice
- Majid Saleh, vedoucí technického oddělení TZB systémy, Pipe life
Stále důležitý tichý odpadní systém a další novinky v potrubních systémech
- Ing. Martin Šesták, projektový manažer pro sálavé systémy, Wavin Czechia
ICS (indoor climate solutions), provozní výhody, přesah k ostatním systémům a cena
- Ing. Jiří Dobiáš, Ph.D., ředitel produktového managementu a business developmentu, Wienerberger
Udržitelnost zděných staveb a robotizace při realizaci
- Bc. Jan Dvořák, jednatel, Dvako
Prostup hydroizolací spodní stavby – nejdůležitější část izolace pod úrovní terénu
Blok Vytápíme plynem, 12:45 - 13:45 hod.
- Petr Müller, Innogy Energo
Mikrokogeneraci v základní škole v Kamenici nad Lipou
- Ušetřeno
Aktuální ceny energií a výhled na topnou sezónu
- Ing. Alena Hlávková, Teplárna Varnsdorf
Provoz kotelny s moderním provozem a dlouhou historií
Blok Novinky a inovace II, 13:45 - 16:00 hod.
- Ing. Jiří Polívka, Ph.D., obchodní ředitel, AC Heating
Nová generace tepelných čerpadel Convert NG byla oceněna za design prestižní cenou Red Dot
- Eva Brevindová, jednatelka, Želetavská kamna
Návrat k tradičním hodnotám a pocit zdravého sálavého tepla
- Ing. Alžběta Svobodová, TZB-info
Aktualizace přehledu trhu větrání s rekuperací na TZB-info
- Ing. Blanka Nováčková, ADMD
Letošní stavební sezóna a výhled z pohledu dřevostaveb
- Ing. Zdeněk Reinberk, TZB-info
Energospot.cz, novinka TZB-info, aktuální spotové ceny elektřiny, denní trh Operátora trhu s elektřinou (OTE)
- Mgr. Jiří Zilvar, TZB-info
Konec posledního hlubinného dolu v ČR, natáčení estav.tv
- Ing. Petr Kalenda
Infotherma 2026, pozvánka
- Ing. Petr Bohuslávek, TZB-info
Zateplování rodinného domu, rozhovor s investorem a důležité momenty ve videu pro estav.tv
- Závěr vysílání
(změna programu vyhrazena)