REHAU na veletrhu FOR ARCH 2025
Společnost REHAU představí na veletrhu FOR ARCH 2025 novinky v oblasti vytápění, chlazení, instalačních a okenních systémů. Rozšíření současného sortimentu má za cíl zvyšovat efektivitu a komfort při užívání některých vybraných systémů, jež vyžaduje moderní stavitelství.
Na veletrhu bude prezentována nejnovější generace optimalizovaného odvodňovacího systému s inovativním uchycením RAUPIANO PLUS a RAUCLAMP. Jedná se o řešení, které na jedné straně zjednoduší a urychlí instalaci, a na straně druhé zefektivní systém z pohledu akustiky. RAUPIANO PLUS a RAUCLAMP patří v současné době mezi nejtišší instalace na trhu.
Další novinkou je nový kontaktní chladicí a topný modulární podhled RAUTHERM NEO Contact, který kromě vynikajících výkonnostních parametrů opět urychlí instalaci. Chladicí a topný podhled je dalším příspěvkem k zdravému, ekonomicky výhodnému a komfortnímu způsobu vytápění a chlazení interiérů.
Žádný topný systém nemůže úsporně fungovat, pokud by jeho součástí nebyla inteligentní regulace. To přesně splňuje nové řešení pro řízené vytápění a chlazení Indoor Climate Comfort System v kombinaci s tradičním regulátorem NEA SMART 2.0.
Detaily jsou vždy velmi důležité. Proto jim REHAU věnuje náležitou pozornost. Flexibilitu a bezpečnost spojů v systémech topných soustav včetně tepelných čerpadel přináší RUVIPEX s novým spojem CLIP-FLEX.
Poslední novinkou v kategorii sanitární techniky jsou předstěnové moduly MEPA, jenž významně pomohou při instalaci závěsných WC, umyvadel, bidetů a pisoárů.
Kromě již zmíněných novinek představí odborníci REHAU také nejnovější technologie z oblasti podlahového a stropního vytápění respektive chlazení. Zájemcům vysvětlí rozdíly mezi suchou a mokrou instalací a poradí, jak dosáhnout maximální energetické účinnosti v novostavbách i při rekonstrukcích.
OKNA ARTEVO zdobí řada významných ocenění
Na stánku REHAU nebude také chybět nová generace kompozitních okenních systémů ARTEVO, které jen v letošním roce získalo celou řadu prestižních cen, jako například German Design Award 2025, IF Design Award 2025 a Iconic Award 2024 – Best of Best Product. Ocenění získaly také okenní profily s nižší uhlíkovou stopu – ARTEVO TERRA: RED Dot Design Award 2025. Kompozitní okna ARTEVO byla vyvinuta s cílem nabídnout zákazníkům výjimečný design v kombinaci se špičkovými tepelně-technickými vlastnostmi. Okna ARTEVO představují v současné době přelom v oblasti okenních systémů a významně konkurují hliníkovým systémům.
Navštivte nás na stánku společnosti REHAU na veletrhu FOR ARCH ve dnech 16. až 20. září 2025 v hale číslo 2 (stánek C11) v prostorách PVA EXPO PRAHA LETŇANY.
REHAU na FOR ARCH 2025: Objevte inovace, které zvyšují komfort, bezpečnost a efektivitu moderního bydlení.
Firma REHAU nabízí prémiová řešení na bázi polymerů. Pro oblast TZB dodáváme podlahové a stěnové vytápění/chlazení – trubky a technika spojování, systémové desky, regulace, rozdělovače; rozvody studené a teplé vody - instalace pitné vody, odhlučněná ...