Program CTI ČR při veletrhu FOR ARCH 2024

Zveme vás na FOR ARCH Praha, kde na stánku 5D17 bude Poradenské centrum Cechu topenářů a instalatérů ČR a Asociace podniků topenářské techniky a také doprovodný program.

Dovolujeme si vás pozvat na veletrh FOR ARCH ve dnech 17.–21. září 2024 od 10.30 do 17.00 hodin, do Haly 5. Těšíme se na setkání na stánku č. 5D17, který je společným stánkem Poradenského centra Cechu topenářů a instalatérů České republiky a Asociace podniků topenářské techniky.

Doprovodný program CTI ČR

17. 9. 2024 – úterý

10.30 hodin Jak vybrat tepelné čerpadlo a nekoupit zajíce v pytli, Termo Komfort, s.r.o. / Ing. Josef Slováček, místopředseda sekce Oborové CTI ČR

11.15 hodin Optimální řešení vody v domě, ASIO spol. s r.o. / Ing. Karel Plotěný, jednatel společnosti

12.15 hodin Měřící přístroje Testo pro efektivní servis a údržbu topných systémů, Testo Česká republika / Jakub Mokrý, zástupce společnosti

13.00 hodin Rekuperace pro zdravé bydlení a snížení nákladů na vytápění, Termo Komfort, s.r.o. / Ing. Josef Slováček, místopředseda sekce Oborové CTI ČR

13.45 hodin Biomasa – obnovitelný, dostupný zdroj, který lze dobře ekologicky a automaticky spalovat, BLAZE HARMONY s.r.o. / zástupce společnosti

14.30 hodin Čištění a zatěsnění topných systémů, BCG Technika s.r.o. / Pavel Jašurek, jednatel společnosti

15.00 hodin Plynárenství od svítiplynu bez uhlíkové budoucnosti, GasNet, s.r.o. / František Humhal, Senior specialista TAM, GasNet s.r.o.

16.00 hodin Jak ušetřit za vodu a energie v běžné domácnosti, Hansgrohe CS s.r.o. / Václav Králík, technicko-servisní poradce pro ČR a SK

16.30 hodin Produkty z flexibilního nerezového vlnovce pro rychlé, snadné a bezpečné rozvody vody a plynu, Merabell Technologies s.r.o. / Pavel Hallang, zástupce společnosti

18. 9. 2024 – středa

10.30 hodin Plynárenství od svítiplynu bez uhlíkové budoucnosti, GasNet, s.r.o. / František Humhal, Senior specialista TAM, GasNet s.r.o.

11.10 hodin Jak ušetřit za vodu a energie v běžné domácnosti, Hansgrohe CS s.r.o. / Václav Králík, technicko-servisní poradce pro ČR a SK

11.40 hodin Optimální řešení vody v domě, ASIO spol. s r.o. / Ing. Karel Plotěný, jednatel společnosti

12.30 hodin Budoucnost biomasy, vytápění domů, APTT / soudní znalec Ing. Zdeněk Lyčka, předseda sekce zákonné normy a předpisy CTI ČR

13.30 hodin Legionelu nechceme! Hygienická stanice hlavního města Prahy / MUDr. Helena Mikulášová a Ing. Jakub Janda

14.00 hodin Jak vybrat tepelné čerpadlo a nekoupit zajíce v pytli, Termo Komfort, s.r.o. / Ing. Josef Slováček, místopředseda sekce Oborové CTI ČR

14.45 hodin TECEneo: další krok v evoluci sprchovacích toalet, TECE Česká republika, s.r.o. / Tomáš Kovalíček, technický manažer TECE

15.15 hodin Měřicí přístroje Testo pro efektivní servis a údržbu topných systémů, Testo Česká republika / Martin Schlögl, ředitel společnosti

15.50 hodin Rekuperace pro zdravé bydlení a snížení nákladů na vytápění, Termo Komfort, s.r.o. / Ing. Josef Slováček, místopředseda sekce Oborové CTI ČR

16.30 hodin Montáže rekuperace, PROFITEAM topení – voda – plyn / Petr Konečný, předseda sekce Cechem podporované kvality CTI ČR

19. 9. 2024 – čtvrtek

10.30 hodin Rekuperace pro zdravé bydlení a snížení nákladů na vytápění, Termo Komfort, s.r.o. / Ing. Josef Slováček, místopředseda sekce Oborové CTI ČR

11.15 hodin Měřicí přístroje Testo pro efektivní servis a údržbu topných systémů, Testo Česká republika / Martin Schlögl, ředitel společnosti

12.00 hodin Produkty z flexibilního nerezového vlnovce pro rychlé, snadné a bezpečné rozvody vody a plynu, Merabell Technologies s.r.o. / Pavel Hallang, zástupce společnosti

12.30 hodin Jak vybrat tepelné čerpadlo a nekoupit zajíce v pytli, Termo Komfort, s.r.o. / Ing. Josef Slováček, místopředseda sekce Oborové CTI ČR

13.15 hodin TECElineo: elegantní sprchový profil v sadě za nejlepší cenu, TECE Česká republika, s.r.o. / Tomáš Kovalíček, technický manažer TECE

13.45 hodin Biomasa – obnovitelný, dostupný zdroj, který lze dobře ekologicky a automaticky spalovat, BLAZE HARMONY s.r.o. / zástupce společnosti

14.20 hodin Montáže kotlů na tuhá paliva, PROFITEAM topení – voda – plyn / Petr Konečný, předseda sekce Cechem podporované kvality CTI ČR

14.50 hodin Optimální řešení vody v domě, ASIO spol. s r.o. / Ing. Karel Plotěný, jednatel společnosti

15.30 hodin Čištění a zatěsnění topných systémů, BCG Technika s.r.o. / Pavel Jašurek, člen Cechu topenářů a instalatérů České republiky

16.00 hodin Jak ušetřit za vodu a energie v běžné domácnosti, Hansgrohe / Václav Králík, technicko-servisní poradce pro ČR a SK

20. 9. 2024 – pátek

10.30 hodin Jak ušetřit za vodu a energie v běžné domácnosti, Hansgrohe / Václav Králík, technicko-servisní poradce pro ČR a SK

11.00 hodin Jak vybrat tepelné čerpadlo a nekoupit zajíce v pytli, Termo Komfort, s.r.o. / Ing. Josef Slováček, místopředseda sekce Oborové CTI ČR

13.00 hodin Rekuperace pro zdravé bydlení a snížení nákladů na vytápění, Termo Komfort, s.r.o. / Ing. Josef Slováček, místopředseda sekce Oborové CTI ČR

13.45 hodin Legionelu nechceme! Hygienická stanice hlavního města Prahy / MUDr. Helena Mikulášová a Ing. Jakub Janda

14.30 hodin Optimální řešení vody v domě, ASIO spol. s r.o. / Ing. Karel Plotěný, jednatel společnosti

15.00 hodin TECEfloor: systém podlahového vytápění a chlazení, TECE Česká republika, s.r.o. / Tomáš Kovalíček, technický manažer TECE

15.30 hodin Čištění a zatěsnění topných systémů, BCG Technika s.r.o. / Pavel Jašurek, jednatel společnosti

16.15 hodin Produkty z flexibilního nerezového vlnovce pro rychlé, snadné a bezpečné rozvody vody a plynu, Merabell Technologies s.r.o. / Pavel Hallang, ředitel společnosti

21. 9. 2024 – sobota

11.00 hodin Jak vybrat tepelné čerpadlo a nekoupit zajíce v pytli, Termo Komfort, s.r.o. / Ing. Josef Slováček, místopředseda sekce Oborové CTI ČR

13.00 hodin Rekuperace pro zdravé bydlení a snížení nákladů na vytápění, Termo Komfort, s.r.o. / Ing. Josef Slováček, místopředseda sekce Oborové CTI ČR

13.45 hodin Jak ušetřit za vodu a energie v běžné domácnosti, Hansgrohe/ Václav Králík, technicko-servisní poradce pro ČR a SK

14.10 hodin Čištění a zatěsnění topných systémů, BCG Technika s.r.o. / Pavel Jašurek, člen Cechu topenářů a instalatérů České republiky

videoprojekce

Do jakého digitálního světa vstupují absolventi škol a jak je na tento svět nejlépe připravit? Esl, a.s. / Vojtěch Krmíček

Předávání ocenění Kvalita Garantovaná CTI ČR

Předávání ocenění se uskuteční na stánku portálů TZB-info.cz a ESTAV.cz a v živém vysílání estav.tv.

17. 9. 2024 v Hale 5 – stánek číslo 5A03 od 16.30 hod.

Předávání můžete sledovat živě na titulce TZB-info, na YouTube TZB-info a na estav.tv.

Značka KVALITA GARANTOVÁNA CTI ČR je zapsána Úřadem průmyslového vlastnictví České republiky a komise CTI ČR uděluje tuto značku výrobkům za bezpečnost výrobku, ekodesing, originalitu, technickou úroveň, uživatelský komfort, energetickou účinnost, záruční a pozáruční servis, komplexnost služeb.

Značka je udělována v oblastech vytápění, zdravotechniky, rozvod vody a sanitárních zařízení, energie, stavebnictví, vzdělávání. Tuto značku cech poskytuje pro Českou republiku při posouzení výrobků, služeb a vzdělávání.