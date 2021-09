TZB-info / FOR ARCH / TIPY NA STÁNKY – FOR ARCH Praha 2021

TIPY NA STÁNKY – FOR ARCH Praha 2021

Přehled zajímavostí vybírá z nabídky stánků veletrhu FOR ARCH 2021. Pomáhá nasměrovat kroky návštěvníků a stručně informuje o novinkách ty, kdo se na veletrh nedostanou. Veletrh FOR ARCH se koná na výstavišti PVA EXPO PRAHA Letňany ve dnech 21.–25. září 2021.

Malý stánek s velkým přínosem aneb Aquanix poprvé na veletrhu For Arch

Aquanix s.r.o.

Hala 2, sektor 2B, stánek 02

Tým společnosti Aquanix v čele s technickými specialisty se letos vůbec poprvé představí na veletrhu For Arch – hala 2, sektor 2B, stánek 02 – a bude připraven návštěvníkům poskytnout kompletní informace ohledně hospodaření s dešťovou vodou. A nepřijede sám, doprovázet ho budou hned dvě modré krásky!

Návštěvníkům veletrhu budou připraveny k vidění dvě akumulační nádrže na dešťovou vodu – přímo ve stánku bude umístěna podzemní nádrž Aquastay s objemem 2 000 litrů a ve venkovních prostorách bude postavena podzemní nádrž Aquastay s kapacitou pro 8 000 litrů dešťové vody. „Vystavené nádrže budou současně i prodejné, a to se speciální veletržní slevou,“ uvádí specialistka oddělení péče o zákazníky Bc. Linda Hyská. Zároveň se návštěvníci mohou těšit na audiovizuální ukázky z konkrétních realizací podzemních nádrží.

Záběr společnosti je však mnohem širší. „Nespecializujeme se pouze na akumulační podzemní nádrže. Jelikož nám není životní prostředí lhostejné, dešťové vodě se věnujeme komplexně. Veškerý náš sortiment a nabízené služby návštěvníkům rádi představíme,“ upřesňuje specialistka Linda Hyská.

Zelenější způsob života je totiž v dnešní době nejen populární, ale zároveň i naprosto nezbytný a jedním ze základních pilířů ekologického smýšlení je účinné hospodaření s dešťovou vodou. „Informovanost o důležitosti ochrany tohoto životně důležitého zdroje má čím dál tím větší dosah, nicméně k tomu, aby se s dešťovkou pracovalo efektivně, je zapotřebí nejen fyzická zdatnost, ale i technická znalost,“ říká jednatel společnosti Aquanix Ing. Jaroslav Veselý, a dodává: „Proto jsme se rozhodli letos navštívit veletrh For Arch, abychom mohli návštěvníkům poskytnout veškeré podklady pro jejich současné i budoucí projekty ohledně akumulace, retence i vsakování srážkové vody.“

Na své si tak přijde každý, kdo hledá řešení pro akumulaci, retenci i vsakování dešťových vod.

Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o., NIBE ENERGY SYSTEMS CZ

Hala 7, stánek A14

Dražice

DZ Dražice představí na svém stánku unikátní fotovoltaický ohřívač vody Slunečnice v modelu S1. Tento designový a technologicky velmi vyspělý produkt představuje pokrokovou novinku v oblasti fotovoltaického ohřevu vody a cílí na zákazníky s enviromentálním cítěním. Na ForArchu je možné zhlédnout v modelu S1. (dosud není na webu)

Druhá novinka: limitovaná edice OKHE/E v modelu 80 Silver + Black – plochý elektrický ohřívač – výjimečný už na pohled a navazující na stávající úspěšnou řadu OKHE/E. Pro svou malou zástavbovou hloubku je vhodný do stísněných či jinak omezených prostor.

NIBE

Společnost NIBE, která v roce 2020 uvedla na český a slovenský trh novou řadu NIBE "S", v letošním roce přidává chytré příslušenství. Jde o skupinku produktů, které vytvoří ve vašem domě a bytě příjemné klima, jsou decentní v interiéru, velmi snadno se ovládají a jsou bezdrátové.

HELUZ provede návštěvníky FOR ARCH od nápadu k realizaci – stejně jako při skutečné stavbě

HELUZ cihlářský průmysl, v.o.s.

Hala 2, sektor B, stánek 12 (2B17)

Od virtuálního snu o novém domě až k jeho stavbě, takový myšlenkový i realizační proces absolvuje každý stavebník. Chytrým, bezproblémovým stavěním, na jehož konci je vysněný dům z cihelného systému HELUZ, provede návštěvníky stánek společnosti HELUZ na největším stavebním veletrhu u nás, tradičním FOR ARCH v pražských Letňanech (21.–25. září 2021).

Jedná se o ty nejzásadnější prvky, které jsou součástí uceleného cihelného systému HELUZ, jenž umožňuje investorům postavit celý dům z jednoho materiálu od jednoho výrobce, aniž by se vystavovali riziku konstrukčních komplikací kombinováním různých materiálů.

Chuděj = český výrobce v oblasti odvodnění průmyslových, domácích a inženýrských sítí

CHUDĚJ, s.r.o.

Hala 2, stánek 2C

Firma Chuděj, s.r.o. je český výrobce s více jak třicetiletou tradicí, zabývající se výrobou sprchových žlabů, podlahových, kanalizačních, střešních vtoků a příchytek pro uchycení potrubí. Za tuto dobu firma získala mnoho zkušeností, ze kterých může čerpat, uplatňovat je při výrobních procesech, nebo je využívat při samotném vývoji produktů.

Navštivte nás: hala 2, stánek 2C

FENIX Jeseník – český výrobce systémů sálavého vytápění

FENIX Trading s.r.o.

Hala 4, sektor C, stánek 17 (4C17)

Zajímají-li Vás nejnovější trendy ve vytápění novostaveb rodinných domů a bytů, hledáte-li komfortní, a přitom ekonomicky výhodný systém vytápění, navštivte nás. Poradíme Vám s Vašim projektem, zdarma a nezávazně zpracujeme technické řešení včetně cenové nabídky. Jako výrobce montáže neprovádíme, ale rádi Vám doporučíme spolehlivého dodavatele.

Mimo jiné se u nás také můžete dozvědět:

Kolik Vás bude skutečně stát provoz celé domácnosti – podloženo daty z dlouhodobě sledovaných referencí

Jak řešit Průkaz Energetické Náročnosti Budov (PENB)

Představíme Vám ENERGETICKÝ KONCEPT FENIX – chytré řešení energií

Jaké máme novinky v oblasti trendových sálavých topných panelů

Využijte naši pozvánku a získejte elektronickou vstupenku zdarma. Těšíme se na Vaši návštěvu!

Firma FENIX, založená v roce 1990, se jako výrobce specializuje na systémy vytápění již dlouhých 31 let. Po celou dobu své existence je výhradně českou společností, postupně však do svého holdingu začlenila další firmy se sídlem mimo území České republiky – na Slovensku, Velké Británii, Francii, Španělsku, Norsku, Německu, Polsku a Srbsku. Za více než čtvrtstoletí svého trvání si výrobky FENIX nalezly cestu k zákazníkům do téměř 70 zemí, ležících na čtyřech světových kontinentech. Mottem společnosti je individuální, ale plně profesionální přístup k zákazníkům. Tradice, zkušenost, silná pozice na evropském trhu, kompletní sortiment elektrického vytápění, nadstandardní záruky – to vše nabízí značka FENIX.

FRÖLING – rakouské kotle na biomasu, S WHG s.r.o. - teplo z dřeva

S WHG s.r.o. - kotle Fröling pro ČR a SR

Hala 7, stánek 7B12

Vážení příznivci moderního ekologického vytápění z biomasy,

dovolujeme si Vás pozvat na 32. mezinárodní stavební veletrh For Arch 2021, který se koná ve dnech 21.–25. 09. 2021 v PVA EXPO PRAHA.

Naši expozici Fröling najdete v Hale [7] – stánek [7B12]

Odkaz na vstupenku zdarma od nás dostanete po přihlášení zde:

https://forarch.cz/rocnik/info?v=a83b1663f5c0273061267f78597ce292#main-ticket

POZOR: v termínu konání veletrhu, bude uzavřen showroom v Praze v Řeporyjích.

Otevřeno bude opět od 27. 9. 2021, v případě nutnosti volejte na mobil: +420 730 523 511.

Těšíme se na Vás.

Dotace na výstavbu rodinného domu začíná u kvalitního projektu – G SERVIS CZ

G SERVIS CZ - Projekty rodinných domů

Hala 2, stánek A1

Plánujete stavbu rodinného domu? V tom případě nesmíte opomenout první krok – vybrat si kvalitního projektanta, který vám dodá vypilovanou projektovou dokumentaci pro stavební řízení. Obraťte se na jedničku v oblasti projektování rodinných domů, společnost G SERVIS CZ, s.r.o., která na českém trhu působí již více než 20 let a za tuto dobu se v České republice postavilo více než 40 000 domů podle jejich projektů.

Projektanti G SERVISu jsou odborníci, kteří vyprojektují váš nový domov přesně podle vašich snů a představ. Mimo to jsou odborníky na projekty rodinných domů, na které můžete využít různé dotační tituly z programu Nová zelená úsporám až do výše 500.000 Kč.

Pokud vás zajímá problematika dotací, nového stavebního zákona, nebo jak ušetřit při výstavbě rodinného domu, přijďte si poslechnout přednášku našeho kolegy Ing. Ondřeje Žídka do Konferenčního centra ve středu od 14.00 hod, nebo v sobotu od 10.30 na tom samém místě.

Přijďte za námi na veletrh a využijte vstupenky zdarma, kterou si můžete stáhnout zde.

Těšíme se na vás!

Tým zaměstnanců G SERVIS CZ, s.r.o.

HDL Automation s.r.o. = bezpečná automatizace budov

HDL Automation s.r.o.

Hala 4, stánek 4C14

Společnost HDL Automation s.r.o. Vás srdečně zve na svůj stánek s funkční ukázkou systémů bezpečné automatizace budov.

Novinek je pro Vás připravena celá řada – senzory pro měření kvality vzduchu – obsah CO 2 , prachových částic, těkavých organických sloučenin, nové moderní tvary ovládacích prvků s rozšířenými funkcemi, jednodušší a komplexnější aplikace pro ovládání.

Součástí expozice bude i prezentace žádané bezdrátové zónové regulace vytápění IQRC vhodné pro klasické teplovodní radiátory v prostorově rozsáhlých komplexech budov.

HDL Automation s.r.o. zastupuje značky HDL, IQRC, MyMight, Enertex, smart:)things, Hoteza, Raysgem, Matrix. Dodává škálu produktů od jednotlivých modulů až po kompletní automatizační systémy budov, systémovou elektroinstalací vytváří inteligentní budovy. Během své více než 30leté historie realizovala společnost HDL mnoho inovativních řešení automatizace budov ve veřejném, komerčním, rezidenčním a hotelovém sektoru.

www.hdl-automation.cz

Technologie pro váš nový úsporný domov – JABLOTRON LIVING TECHNOLOGY CZ s.r.o.

JABLOTRON LIVING TECHNOLOGY CZ s.r.o.

Hala 4, stánek C11

Ani letos nebude na veletrhu FOR ARCH chybět stánek Jablotron Living Technology. Přijďte se za námi podívat 21. 9.–25. 9. 2021 na výstaviště do Prahy a prohlédněte si naživo rekuperační jednotku Futura. Také se můžete těšit na zónové větrání VarioBreeze™ a ovladač Alfa.

Hlavní hvězdou bude zónově neboli „room by room“ řízené větrání. Jednoduše – větráme tam a tehdy, jak je potřeba. Zajistíme lepší kvalitu vzduchu a celkový pocitový komfort s mnohem menším úsilím. Šetříme celý větrací systém a tím prodlužujeme jeho životnost.

Opět se můžete těšit na představení ucelené sestavy Jablotron Systém 21, která je navržena specificky pro nízkoenergetické a pasivní domy. Řešení pro kvalitu a komfort vnitřního prostředí a zajištění všech důležitých funkcí, jako je vytápění, větrání, chlazení a ohřev teplé vody.

Těšíme se na vaši návštěvu

Společnost NICOLL vystaví na stánku podzemní samonosné nádrže GARANTIA na dešťovou vodu

Nicoll Česká republika, s.r.o.

Hala 2, stánek 2B14

Tématem stánku společnosti Nicoll Česká republika je již tradičně hospodaření s dešťovou vodou, a hlavně její využívání. Na stánku 2B14 v hale 2 tak budou k vidění dva typy podzemních samonosných nádrží. Kromě nádrží si budete moci prohlédnout i potřebné příslušenství a technici vám s celou konkrétní sestavou poradí a přímo na stánku spočítají potřebnou velikost nádrže. Na videu si budete moci prohlédnout montáž nádrže a dozvíte se, jak nádrž také správně udržovat.

Současně na veletrhu můžete nádrž zakoupit s veletržní slevou 10 % nebo registraci získáte voucher na další dodatečnou slevu při nákupu v následujícím roce. Všechny objednávky uzavřené na veletrhu budou také zařazeny do slosování o příspěvek na nádrž v hodnotě 35 000 Kč s DPH. Vylosovaný tak bude mít vybranou nádrž zcela zdarma nebo pouze s doplatkem. Můžete si nechat poradit, jak nádrž vybrat, jak ji nainstalovat a udržovat. Pokud máte zájem na ni získat dotaci ze stále otevřeného programu Dešťovka, můžete si objednat odborný posudek a zjistit, co je k vyřízení dotace potřeba.

Co je pro Vás připraveno:

Veletržní sleva a po registraci dodatečná sleva platná po celý další rok

Slosování objednávek o příspěvek na nádrž v hodnotě 35 000,- Kč s DPH

Výpočet velikosti nádrže a návrh řešení na místě

Poradenství k dotačnímu programu Dešťovka a odborné posudky pro žádosti

Poradenství pro projektování – CAD a BIM podklady, dimenzování

Podzemní samonosné nádrže GARANTIA

Podzemní samonosné nádrže s masivní monolitickou konstrukcí a kompletním příslušenstvím prověřené více než dvacetiletým působením na českém trhu

Záruka 20 let (pro nádrže XL a XXL 30 let) a prakticky neomezená životnost

Doprava zdarma

Zpracování posudku pro žádost o dotaci v programu Dešťovka

Vstupenka na veletrh zdarma po registraci

Více na www.nicoll.cz

Za trendovými dveřmi do Letňan

SAPELI, a.s.

Hala 3, stánek 3B09

Nejnovější trendy v kategorii interiérových dveří představí český výrobce SAPELI. Nechte se inspirovat, co je v současnosti in a jakým směrem se ubírá design dveří. Zájemci se mohou s produkty SAPELI seznámit od 21. do 25. 9. 2021 na výstavišti v Letňanech.

Společnost SAPELI, která je již tradičním účastníkem veletrhu, představí své letošní novinky. Mezi ty nejvýznamnější patří modelová řada Modena, která v sobě kombinuje výhody skleněných a dřevěných dveří. Minimalistické a přitom velice designové řešení vhodné zejména do moderních interiérů, jenž dává velký prostor individualizaci. Pozornost na sebe rozhodně upoutá i druhá novinka, kterou jsou dveře Securo reprezentující kategorii vstupních dveří do bytu. Tento model s kompaktní tloušťkou 57 mm nabídne nadstandardní rozměry, objektové kování a ty nejlepší speciální vlastnosti – jmenovitě protipožární odolnost více než 45 minut, bezpečnostní provedení RC3 nebo zvukový útlum až 37 dB.

Zájemci si však budou moci prohlédnout i další modelové řady v různých povrchových úpravách i systémech otevírání. Své si zde najdou zejména zastánci designové bílé barvy či milovníci přírody, kteří určitě docení nenapodobitelnost a originalitu dýhovaných dveří. Svůj prostor však dostanou i produkty ze skla, které budou zastoupeny skleněnými stěnami a celoskleněným modelem dveří Sapglass. Sklo si totiž v současnosti nachází čím dál větší množství zákazníků, kteří dokáží ocenit jeho elegantní a nadčasový vzhled.

Pokud přemýšlíte o tom, že by váš interiér zasloužil obměnu a oživení, neváhejte a přijďte se inspirovat. Odborníci ze SAPELI vás velice rádi uvítají v hale č. 3 na stánku pod číslem 3B09.

Chytrá fotovoltaická elektrárna

SOLIDSUN s.r.o.

Hala 4, sektor B, stánek 8

Chcete šetřit svůj domácí rozpočet a zároveň mít energeticky odpovědný dům? Navštivte stánek společnosti Solidsun na největším českém stavebním veletrhu For Arch.

Přijďte se podívat do našeho stánku, jak vlastně fotovoltaická elektrárna (FVE) funguje. Nachystali jsme pro vás jednoduché a přehledné schéma fungování FVE. Na vlastní oči uvidíte jednotlivé komponenty elektrárny jako by byly u vás doma. Experti přes fotovoltaiku vám rádi vše vysvětlí, objasní i zkonzultují.

Fotovoltaické elektrárny jsou nejsnadnější cestou, jak můžete doma využívat obnovitelné zdroje energie. Pomozte světu snížit uhlíkovou stopu a zajistěte svým dětem čistější planetu. A navíc… elektřinu, kterou si sami vyrobíte, vám nikdo nezdraží.

Najdete nás ve stánku číslo 8 v hale 4, sektor B (mezi vchody D a E). Ve dnech 21. 9. – 25. 9. jsme vám plně k dispozici. Těšíme se na vaši návštěvu.

Stavební materiály pro zdravý domov na veletrhu FOR ARCH 2021

Wienerberger s.r.o.

Hala 2, stánek A12

Největší výrobce pálených cihel a keramické střešní krytiny Wienerberger zve všechny investory, partnery i odbornou veřejnost na svou výstavní expozici v PVA Praha Expo, Letňany. Novinky, zajímavosti, akční nabídky i poradenství týkající se zdícího systému Porotherm, pálené střešní krytiny Tondach a fasádního řešení Terca budou připraveny na veletrhu FOR ARCH ve dnech 21.–25. 9. 2021.

Využijte příležitosti potkat se s námi osobně na veletrhu a prohlédnout si výrobky přímo na místě. Naši odborníci vám představí řešení splňující standard NZEB (domy s téměř nulou spotřebou energie), jednovrstvé zdivo Porotherm bez nutnosti dodatečného zateplení, moderní zateplovací systém střech Tondach iRoof a odborně vám poradí v oblasti stavění z keramických materiálů.

Na místě nebude chybět ani revoluční Wienerberger konfigurátor domu, a to rovnou na dvou velkoplošných dotykových obrazovkách, které budou k dispozici pro každého zájemce. Nakonfigurujte si vysněný dům za 5 minut a získejte mimořádné slevy na stavební materiál!

Potřebujete-li poradit či se informovat o našich produktech, rádi se vám budeme věnovat. Více informací naleznete na www.wienerberger.cz.

Těšíme se na vás!

Náš stánek naleznete v hale 2, sektoru A pod číslem 12.

Xella představí na veletrhu FOR ARCH 2021 kompletní sortiment včetně velkoformátových tvárnic

Xella CZ, s.r.o.

Hala 2, stánek A13

Společnost Xella se na 32. ročníku veletrhu FOR ARCH bude prezentovat na expozici A13 v hale 2 a odborné i laické veřejnosti představí kompletní sortiment pórobetonového stavebního systému Ytong, vápenopískových tvárnic Silka a tepelněizolačních desek Multipor.

Chybět nebudou ani velkoformátové tvárnice pro vnější obvodové stěny Ytong Jumbo a velkoformátové vápenopískové tvárnice Silka Tempo, které výrazně urychlují zdění a současně snižují nároky na personál. Součástí veletržní expozice budou ukázky stropu, schodiště nebo stěny s tvárnicemi a příčkovkami Ytong. Na velkém LED panelu bude v průběhu veletrhu promítána rozsáhlá knihovna videí, prezentujících produktovou nabídku a doporučené pracovní postupy. V případě, že to epidemiologická situace dovolí, budou mít návštěvníci expozice příležitost vyzkoušet si v praxi práci se zdivem Ytong a Silka.

Veletrh FOR ARCH je do delší době první významnou příležitostí nahradit on-line aktivity z posledních měsíců možností osobního setkání. Všichni zástupci společnosti Xella včetně obchodně-technických poradců se proto na veletrh těší a zvou všechny partnery a zájemce o moderní výstavbu k návštěvě expozice.

V průběhu veletrhu FOR ARCH 2021 probíhá také podzimní obchodní akce Xella, v jejímž rámci je při odběru minimálně 50 m3 zdiva Ytong možné nakoupit paletu příčkovek Ytong za 1 Kč nebo čtyři pytle vnitřní tepelněizolační omítky Ytong, taktéž za 1 Kč.