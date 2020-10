Překvapení z veletrhu For Arch 2020

Podzimní veletrh For Arch 2020 se letos potkal s pandemií koronaviru. Navzdory tomu byly firmy, které se veletrhu zúčastnily, většinou pozitivně překvapené.

Společnost 3VKOVO, nabízející zakázkovou kovovýrobu, představila na For Archu 2020 dvě inovace. První z nich jsou vylepšené pergoly. Jejich hlavní výhodou je zesílená konstrukce, která obstojí i v náročnějších klimatických podmínkách, například v horských oblastech. Zesílené jsou samozřejmě i ostatní prvky včetně lamel, aby pergola unesla i silnější vrstvu sněhu.

Druhou novinkou je dezinfekční brána. „V reakci na aktuální situaci jsme vyvinuli a vyrobili dezinfekční bránu. Ta vytváří mlhu z ředěného roztoku dezinfekce, kterou stačí projít a člověk je během několika vteřin povrchově vydezinfikován,“ představuje výrobek Pavel Šulc mladší.

Andrew Solar Energy nabízí fotovoltaické elektrárny pro domácnosti i pro firmy na klíč. Firma umí elektrárnu navrhnout, postavit, připojit, vyřídit veškerá povolení i dotace. Systém s akumulací elektřiny do baterie nebo do teplé vody samozřejmě není žádný problém. Andrew Solar Energy si účast na veletrhu pochvaluje. „Účast na veletrhu nás mile překvapila. Celá řada firem to vzdala a zůstali jsme tady jediní, kdo má fotovoltaiku jako hlavní byznys. Byl jsem hodně skeptický, jaká bude účast a my se téměř od rána až do večera nezastavíme. Už máme přes stovku kontaktů od lidí, kteří aktivně projevili zájem,“ sdělil Petr Ondřej, ředitel společnosti. Andrew Solar Energy samozřejmě zvládne uspokojit i firemní zákazníky. V současnosti se firma chystá postavit největší solární carport v ČR – bez dotací.



Firma Dyntar je tradiční výrobce saun a wellness produktů z Českého ráje, která příští rok oslaví 30 let na trhu. Na letošním veletrhu představila venkovní saunu s elektrickým topidlem a velkým čelním prosklením. Venkovní sauna je pro lidi, kteří mají malý dům a hledají prostor pro wellness zařízení venku. Dyntar samozřejmě dělá také interiérové sauny a to jak pro soukromé, tak pro komerční účely. „Poptávka nás letos překvapila. Když se na jaře kvůli epidemii zavřely veřejné sauny, mnoha lidem to chybělo a nevěděli, jak dlouho tento stav bude trvat. Dost z nich se rozhodlo pořídit si saunu vlastní. Takže poptávka a realizace jsou teď v pořádku a jsme za to rádi,“ řekl Tomáš Dyntar, zakladatel firmy.

Mansardové okno byl název výrobku, který na veletrhu prezentovala firma Fenestra. Na rozdíl od střešních oken, která ctí rovinu střechy, přináší tento typ více prostoru do podkroví a zvětšuje místnost. Kromě lepšího prosvětlení nabízí mansardové okno i pohled do boků. „Mansardové okno je složenina z klasických oken, takže k tomu máme veškeré příslušenství jako rolety nebo žaluzie. Vedle toho nabízíme kompletní sortiment standardních střešních oken,“ shrnul Vladimír Soukup, jednatel firmy Fenestra.



Společnost Biosuntec navrhuje, projektuje a realizuje energetické systémy pro rodinné a bytové domy a obstarává dotace. Svůj systém Biosuntec home rozšířili na více variant, které umožňují lepší přizpůsobení tepelné ztrátě a velikosti jednotlivých domů. „S klientem probereme obálku budovy, popíšeme jim parametry, kterých jsme schopni dosáhnout, a oni mají možnost výběru,“ říká Kurt Hartmann, obchodní ředitel společnosti, a pokračuje. „Náš systém je pro novostavby a zásadní rekonstrukce. Řešíme odladění zateplení, spolupracujeme s projektanty, kterým radíme, jak dům nakreslit, aby dosáhnul na Novou zelenou úsporám a k tomu navrhujeme technologii. Připravujeme tedy jak stavební část, tak TZB – vzduchotechniku, fotovoltaiku a další. Prvotní optimalizace projektu a orientační rozpočet na vhodný systém je přitom zdarma.“

Firma ITADECO vyrábí doplňky pro terasy, ploché střechy a odvodnění. Na veletrhu vystavovala zejména terče a podložky pod dlažbu nebo dřevěné podlahy, které umožňují kromě pevného podkladu pokládku i do štěrku nebo do trávy. „Naše podložky na rozdíl od konkurenčních už v sobě mají vlisovanou gumu, takže při instalaci už to nemusíte kompletovat. Máte vše v jednom, což zrychluje montáž,“ uvedl Jiří Žalský, jednatel společnosti.