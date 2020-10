Zavřely se brány veletrhu FOR ARCH 2020

V sobotu 26. září se zavřely brány pražského výstaviště v Letňanech. Skončil veletrh FOR ARCH 2020. Významnou stavební akci poznamenala v letošním roce přísná hygienická opatření. Redakce TZB-info nabízí malou rekapitulaci.

Rok 2020 razantně změnil pojem bezpečnost obyvatelstva. Hovoří se o světové epidemii, karanténě, progresivním bezpečnostním výzkumu; v českém slovníku se objevují taková slova, jako je COVID-19, lockdown či home office. S tím vším souvisejí i četná opatření a nové požadavky na celou řadu zařízení, přístrojů a technologií. Změnily se například přístupové systémy v budovách, dohledové kamery, detekční rámy s termokamerami či celé pulty centralizované ochrany budov. Posílil důraz na zdravé, ekologické a bezpečné bydlení. To vše se projevilo i na skladbě doprovodného programu veletrhu i na stáncích vystavovatelů. Zeptali jsme se, jak letošní netradiční veletrh FOR ARCH 2020 hodnotí organizátor a jak někteří vystavovatelé.

Hodnocení veletrhu organizátorem

„Přestože 31. ročník veletrhu FOR ARCH proběhl v těžké době, jako organizátor jsme mile překvapeni nejen zájmem odborné i široké veřejnosti, ale také spokojeností vystavovatelů. Vzhledem k současným zdravotně-organizačním opatřením byla pravděpodobná nižší návštěvnost než v předchozím jubilejním ročníku. Přesná čísla budou známa v nejbližších dnech. Přestože byl letošní ročník veletrhu FOR ARCH ve srovnání s tím předchozím menší i co do počtu vystavovatelů, mimořádně zajímavá byla skladba návštěvníků. Tu z velké části tvořili profesionálové, podnikatelé a investoři z oboru stavebnictví, což těší nejen nás jako organizátory, ale především vystavovatelské firmy. Z tohoto pohledu tedy bereme i 31. ročník veletrhu jako úspěšný.“

Kateřina Maštalířová, koordinátorka OT stavebnictví, ABF Praha, a.s.

Hodnocení veletrhu vystavovateli

„Na letošním veletrhu FOR ARCH v Praze jsme se zaměřili na dvě cílové skupiny. Tou první byla spolupráce a podpora pro města a obce při jejich rozvoji, výstavbě nových budov i renovaci budov stávajících. Právě kvůli tomuto jsme se účastnili výstavy FORCITY, která probíhala souběžně s veletrhem v průběhu pátečního dne. I přes omezený počet účastníků se nám podařilo setkat se zajímavými lidmi a čas ukáže, zda to povede k širší spolupráci. Druhou cílovou skupinou byly stavebníci a malí investoři, pro které jsme si připravili doprovodný program s názvem CHYTŘE NA ÚSPORY ENERGIE a který sklidil u návštěvníků velmi pozitivní ohlas. Náš program patřil mezi nejvíce navštívené, což je pro nás impuls, že zdravé a úsporné bydlení má velkou prioritu. Oceňujeme práci pořadatelů, kteří odvedli i přes nepříznivé podmínky kus práce, i odhodlání vystavovatelů jít vstříc svým zákazníkům.“

Libor Hrubý, Centrum pasivního domu, z.s.

„V této zvláštní době každá firma zvažuje jak rozumně a do čeho investovat peníze na marketing. Před tímto veletrhem bylo mnoho ‚ALE‘, protože bylo zřejmé, že 31.ročník výstavy FOR ARCH bude jiný. Obávali jsme se, že vystavovatelé i návštěvníci se budou bát na výstaviště přijít. Dnes víme, že naše rozhodnutí zúčastnit se bylo více než dobré a obchodní výsledky z výstavy překonali naše očekávání. Děkujeme za skvělou organizaci.“

Kurt Hartmann, obchodní ředitel společnosti BIOSUNTEC

„Veletrhu FOR ARCH se účastníme pravidelně, vnímáme ho jako svátek v životě všech profesionálů ve stavebnictví. Pro nás veletrh představuje významný milník, vždy se rádi ukážeme s tím nejlepším, co máme. V tomto roce jsme veřejnosti přinesli novinku v podobě interiérové barvy Ionit – barvy, která výrazným způsobem ovlivňuje a vytváří zdravé klima všude tam, kde je aplikována. Jde o výraznou inovaci, která byla nezávislou porotou odborníků oceněna medailí Grand Prix. Děkujeme a velmi si toho vážíme. Jen je nám líto, že neproběhl slavnostní večer spojený s vyhlášením. Snad tedy příště.“

Martin Sochor, Head of Marketing, Baumit, spol. s r.o.

„Letošní veletrh by se určitě nedal srovnávat s předchozími ročníky, což se ostatně dalo předpokládat. Sami jsme byli zvědaví, jak bude letošní veletrh probíhat vzhledem k nařízeným epidemiologickým opatřením. Nikdo z nás se s podobnou situací ještě nikdy nesetkal, takže se očekávání těžce nastavují.

Plus: Mohli jsme si vyzkoušet nový typ výstavní expozice – samoobslužný Wienerberger Point, kterou jsme připravili na míru pro tento veletrh.

Mínus: Nižší počet návštěvníků během celého veletrhu. Také nutnost dodržovat opatření, například roušky, které vytvořily bariéru mezi našimi obchodními manažery a návštěvníky.

Můžeme pouze konstatovat, že i přes danou situaci jsme měli pozitivní odezvu a získali jsme přínosné kontakty. Otázku veletrhů a jiných eventů nyní intenzivně řešíme. Považujeme je za důležitý nástroj marketingové a obchodní komunikace. Při jejich přípravě se budeme řídit nařízeními, které vyvstanou v souvislosti s epidemiologickou situací.“

Lukáš Balda, Marketing Specialist, Wienerberger s.r.o.

„V posledních dvou letech jsme byli s veletrhem FOR ARCH velmi spokojeni a prezentovali jsme se vždy uvnitř hal. Letos jsme se z důvodu Covid situace zúčastnili pouze malou expozicí na venkovní ploše. Rozeslali jsme pozvánky na koncové zákazníky, kteří projevili zájem o naše produkty a část z nich také dorazila, ač i letošní deštivé počasí veletrhu příliš nepřálo. Veletrhy vnímáme jako důležitou součást naší prezentace a věříme, že v příštím roce bude vše zase jako v minulosti a budeme se moci na stánku přivítat v normálním režimu – čili bez roušek a s podáním ruky.“

Kristian Hanko, Marketing Specialist, PREFA Aluminiumprodukte, s.r.o.