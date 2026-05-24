Zlatý AMPER, Studentský Zlatý AMPER a Cena za průmyslový design na veletrhu AMPER 2026
Zlatý AMPER, Studentský Zlatý AMPER a Cena za průmyslový design na veletrhu AMPER 2026
ZLATÝ AMPER 2026 získalo šest inovativních exponátů. Porotu oslovilo jednodušší projektování a instalace, digitální a udržitelné řešení, bezpečnost a byznysový potenciál.
- Oceněn byl přípojnicový systém RiLineX od firmy Rittal, který zjednodušuje a zrychluje projektování i instalaci silových rozváděčů.
- Jako nejlepší digitální řešení odborná porota ocenila 3MI instrument pro družici MetOp-SG, který vystavil Ústav mikroelektroniky FEKT VUT v Brně.
- V kategorii udržitelného řešení zvítězila firma Innomotics a její motory s permanentními magnety.
- V kategorii bezpečnosti byl oceněn vzduchový jistič SACE Emax 3 od ABB.
- Nejlepším řešením v oblasti elektroinstalací byl vyhlášen bezšroubový systém Hager quickconnect od Hager Electro.
- Elektrotechnická asociace ČR v rámci soutěže ZLATÝ AMPER poprvé udělila cenu za produkt s největším byznysovým potenciálem, a to exponátu CAB.iQ – inteligentnímu robotickému skladovému systému pro CAB zásobníky od ORBIT MERRET.
U dvou z oceněných jsme se zastavili s kamerou. Průvodcem nám byl Ing. Jan Prokš, Ph.D., ředitel Elektrotechnické asociace České republiky.
Oceněny byly také vystavené práce studentů
- V kategorii nejlepší vysokoškolský projekt získal cenu STUDENTSKÝ ZLATÝ AMPER 2026 spolek Brno Mars Rover z VUT v Brně za vývoj autonomního roveru „Freya“ a dronu, které jsou schopné navigace a odběru vzorků v neznámém venkovním prostředí.
- Autorem nejlepšího středoškolského projektu je Jakub Straka ze Střední průmyslové školy na Proseku. Jeho projekt elektromagnetický urychlovač se zaměřuje na návrh a realizaci zařízení, které pomocí elektromagnetické síly urychluje kovový objekt.
Premiérově se na veletrhu AMPER udělovala Cena za průmyslový design
V tomto případě se vystavovatelé do soutěže nepřihlašovali, ale odborná porota oceněné vybírala ze všech vystavených exponátů.
- Na prvním místě skončil produkt 2N IP ONE INTERCOM, který vyrábí společnost 2N Telekomunikace.
- Druhá příčka patří produktu C1X CAMERA, který vystavovala firma Moravské přístroje.
- Třetí cenu za průmyslový design si z veletrhu AMPER odvezla společnost OlifeEnergy za produkt AC LITE nabíjecí stanice.