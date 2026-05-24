Zlatý AMPER, Studentský Zlatý AMPER a Cena za průmyslový design na veletrhu AMPER 2026

24.5.2026
redakce

ZLATÝ AMPER 2026 získalo šest inovativních exponátů. Porotu oslovilo jednodušší projektování a instalace, digitální a udržitelné řešení, bezpečnost a byznysový potenciál.

ZLATÝ AMPER 2026 získalo šest inovativních exponátů

  • Oceněn byl přípojnicový systém RiLineX od firmy Rittal, který zjednodušuje a zrychluje projektování i instalaci silových rozváděčů.
  • Jako nejlepší digitální řešení odborná porota ocenila 3MI instrument pro družici MetOp-SG, který vystavil Ústav mikroelektroniky FEKT VUT v Brně.
  • V kategorii udržitelného řešení zvítězila firma Innomotics a její motory s permanentními magnety.
  • V kategorii bezpečnosti byl oceněn vzduchový jistič SACE Emax 3 od ABB.
  • Nejlepším řešením v oblasti elektroinstalací byl vyhlášen bezšroubový systém Hager quickconnect od Hager Electro.
  • Elektrotechnická asociace ČR v rámci soutěže ZLATÝ AMPER poprvé udělila cenu za produkt s největším byznysovým potenciálem, a to exponátu CAB.iQ – inteligentnímu robotickému skladovému systému pro CAB zásobníky od ORBIT MERRET.

U dvou z oceněných jsme se zastavili s kamerou. Průvodcem nám byl Ing. Jan Prokš, Ph.D., ředitel Elektrotechnické asociace České republiky.

Oceněny byly také vystavené práce studentů

  • V kategorii nejlepší vysokoškolský projekt získal cenu STUDENTSKÝ ZLATÝ AMPER 2026 spolek Brno Mars Rover z VUT v Brně za vývoj autonomního roveru „Freya“ a dronu, které jsou schopné navigace a odběru vzorků v neznámém venkovním prostředí.
  • Autorem nejlepšího středoškolského projektu je Jakub Straka ze Střední průmyslové školy na Proseku. Jeho projekt elektromagnetický urychlovač se zaměřuje na návrh a realizaci zařízení, které pomocí elektromagnetické síly urychluje kovový objekt.

Premiérově se na veletrhu AMPER udělovala Cena za průmyslový design

V tomto případě se vystavovatelé do soutěže nepřihlašovali, ale odborná porota oceněné vybírala ze všech vystavených exponátů.

  • Na prvním místě skončil produkt 2N IP ONE INTERCOM, který vyrábí společnost 2N Telekomunikace.
  • Druhá příčka patří produktu C1X CAMERA, který vystavovala firma Moravské přístroje.
  • Třetí cenu za průmyslový design si z veletrhu AMPER odvezla společnost OlifeEnergy za produkt AC LITE nabíjecí stanice.
 
 
