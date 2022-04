TZB-info / Stavební veletrhy Brno / Vstupte do budoucnosti firemního obchodování s merXu na Stavebním veletrhu v Brně

Vstupte do budoucnosti firemního obchodování s merXu na Stavebním veletrhu v Brně

Přijďte si pro levnější stavební materiál. 21.– 23. 4. 2022 probíhá v Brně tradiční Stavební veletrh. Příklad klasického způsobu navazování dodavatelských vztahů a uzavírání obchodu. Tomu jde naproti merXu – mezinárodní online tržiště pro firmy, které umožňuje obchodování na mezinárodní úrovni rychle, snadno a zdarma. MerXu zároveň spouští digitalizaci obchodu firem v Evropě.

Několik posledních let urychlilo posun naší práce do online prostředí. Součástí našich životů se stala práce z domova, nebo online schůzky. Dříve nemyslitelné se stalo samozřejmým. Jako si dnes nedokážeme představit život bez e-shopů, tak se stává běžným nakupování materiálu a vybavení online, po celé Evropě. Přijďte se na Stavební veletrh připojit k síti desetitisíců dodavatelů napříč celou Evropou a začněte obchodovat opravdu výhodně.

Prostřednictvím merXu máte možnost nejen navázat vztahy s novými dodavateli, ale především nakupovat materiál za ceny jako v Polsku a v německé kvalitě, případně si cenu dojednat. MerXu totiž funguje jako opravdové tržiště.

Prodejcům se otevírají nové trhy a možnost expanze bez nutnosti investic do marketingu, či stavby poboček v zahraničí. MerXu se snaží podpořit prodejní aktivity partnerů například proplácením nákladů na dopravu u všech i přeshraničních transakcí.

Aby trh merXu podpořil přechod obchodování do online světa, nabízí celou řadu bonusů, jako třeba 50% zpět z prvního nákupu, bonus za věrnost, nebo za doporučení. Kdo to platí? Tyto výhody jsou možné díky investorům, kteří věří, že se jim investované peníze jednou bohatě vrátí. Takže, řeknete si, ty peníze od nás vytáhnou zpátky? Ani to není přesné. Jednou dojde ke zpoplatnění prováděných transakcí, pokud se vám to nebude líbit, prostě přestanete merXu využívat. Zakladatelé ale věří, že kdo si merXu jednou vyzkouší, bude tak nadšený, že pár desítek korun za možnost mezinárodního obchodování rád oželí.

Přijďte si se zástupci merXu popovídat o možnostech, jaké merXu přináší právě Vaší firmě a jak můžete začít nakupovat opravdu výhodně a ne zbytečně utrácet.