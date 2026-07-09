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20. ročník soutěže Vyrob si svůj Stirlingův motor

9.7.2026
redakce

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20. ročník soutěže Vyrob si svůj Stirlingův motor

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Finále se konalo v Letňanech 4. června 2026 a my jsme s kamerou estav.tv byli u toho. Co říkají mladí, kteří mají převzít soutěž? A co říká o mladých Jiří Toman, který je u soutěže celých 20 let?

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Vyrobit si z plechovky a pár jednoduchých součástek pohyblivý motorek je vzrušující zážitek. A když trochu proniknete do konstrukce a techniky, zjistíte, že se dá velmi jednoduše i prakticky využít.

Je fajn, že finále soutěže Vyrob si svůj Stirlingův motor je součástí Veletrhu vědy. Veletrh plní výstaviště v Letňanech a tak se o soutěži dozví celá řada dalších nadšenců. Soutěžícím se dostane větší pozornosti. A oni si ji zaslouží,“ říká Dagmar Kopačková, ředitelka TZB-info, které je mediálním partnerem.

Ve videu hovoří Mario Gerö i Jiří Toman ze Spolku pro podporu odborného vzdělávání. Oba pánové své nadšení věnují soutěži již řadu let. A je symbolické, že právě 20. ročník je v duchu předávání iniciativy mladším. A co k tomu říkají nestoři i ti, kteří svou historii v rámci soutěže teprve začínají psát?





Přečtěte si také Objevte Veletrh vědy. Akce je to úžasná pro všechny malé i velké zvídavé Podívejte se na video na estav.tv

Výsledky finálového kola – ti nejlepší

Otáčky:

  1. Tým č. 49 – ZŠ Korunovační – otáčky 750 ot/min – Oskar Kubíček, Václav Čečelovský
  2. Tým č. 46 – SOUZ Dačice – otáčky 744 ot/min – Roman Churý
  3. Tým č. 52 – SOUZ Dačice – otáčky 743 ot/min – Josef Adam
  4. Tým č. 43 – PBIS – otáčky 741 ot/min – Antoni Szuflak a Tým č. 47 – otáčky 741 ot/min – Dadák Metoděj, Novák Tomáš, Otáhol Šimon, Hummer Vilém (učitel Oto Elfmark)

Rozdíly byly opravdu „jen o píďu“, takže letos jsme neřešili možné rekordní otáčky, ale o to větší byl boj o umístění,“ zhodnotila porota.

Technické vylepšení:

  1. Tým č. 49 – ZŠ Korunovační – otáčky 750 ot/min – Oskar Kubíček, Václav Čečelovský (vystředěná membrána)
  2. Tým č. 43 – Antoni Szuflak (klasický motor – větší průměr válce)
  3. Tým č. 42 – Vojenská SŠ a VOŠ MO v Mor. Třebové, Daniel Šik, Pavel Smažek (učitel Oto Elfmark)

Design:

  1. Tým č. 31 – Magdaléna Stránská, Denisa Paštrnáková, Katia Brochot – (Malostranské Gymnázium – učitel Hana Válek)
  2. Tým č. 50, 51, 46 – SOUZ Dačice – Roman Churý, Šimon Horálek, Tomáš Báchor (učitel Miloslav Pukl)
  3. Tým č. 29 – SPŠS a OA Kladno – Tobiáš Habrdla, Michal Slavíček, Ondřej Hunčovský – (učitel Jiří Maršík)

Poděkování patří i partnerům, kteří soutěž podporují a přidali se i v Letňanech


 
 
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