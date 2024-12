TZB-info / Rozhovory, komentáře / Vývoj cien v stavebníctve na Slovensku

Vývoj cien v stavebníctve na Slovensku

Cenové výkyvy stavebných materiálov, ale aj práce a pohonných hmôt v poslednej dobe prešli turbulentným obdobím a ich najbližší vývoj je veľmi ťažko predpokladateľný. Okrem ceny materiálov, práce, pohonných hmôt, rástli aj réžie a iné zložky kalkulačného vzorca. Index vývoja cien sa stal teda nepredvídateľnou hodnotou, ktorá zobrazuje stavebný trh. Nárasty cien materiálov sa odrazili v metodických pokynoch kompetentných organizácií. Zhotovitelia aj investori sa stali obozretnejší a opatrnejší. Súčasťou zmlúv sa začali stávať indexačné doložky. Vydané metodiky reflektujú na trh, otázne však ostáva do akej miery pokryjú celkové navýšenie a infláciu. Článok približuje stav nárastov cien na Slovensku a priebežne riešenia kompetentných inštitúcií.

1. Nárast cien všeobecne

Zložky kalkulácie nielen zhotoviteľov, ale aj subdodávateľov, výrobcov materiálov, prepravcov atď ovplyvňuje inflácia, nárast cien materiálov a práce, spotrebných komodít alebo pohonných hmôt, nedostatok surovín na trhu alebo iné faktory. Tieto okolnosti vplývali na vývoj cien tovarov a služieb nevyhnutných k realizácii projektov najmä v súvislosti so situáciou vyvolanou ochorením COVID-19, situáciou vyvolanou vojnovým konfliktom medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou a aktuálnym (nestabilným / negatívnym) cenovým vývojom na trhoch. V aktuálnej situácii vzniknutej od druhého kvartálu roku 2021, dochádzalo okrem zmien cien materiálov aj k ich nedostatku (drevo, oceľ) [1, 2, 3], čo nebolo možné predpovedať, ani ovplyvniť, a to spôsobovalo veľkým dodávateľom stavieb nemožnosť predzásobenia a predpovedania vývoju cien, nakoľko každého z nich viažu termíny a boli schopní zaplatiť vyššiu požadovanú cenu pri dodávke mimo dohody, aby termín stihli. Tieto cenové výkyvy spôsobované nedostatkom materiálu, nárastom samotnej ceny [4], nárastom cien energií [5], nedostatkom pracovnej sily [6, 7], čiastočne panikou a potrebou predzásobením niektorých dodávateľov aj za účelom následného predaja so špekulatívnym vyšším ziskom, rizikami spojenými s konfliktmi a COVIDOM nie je ani nebolo možné predvídať.

Medzi významné dôvody podľa tvorcov metodík patria:

situácia vyvolaná ochorením COVID-19,

situácia vyvolaná nedostatkom a cenou energií,

situácia vyvolaná vojnovým konfliktom medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou,

a v nadväznosti na vyššie uvedené aj aktuálny (nestabilný / negatívny) cenový vývoj na trhoch s niektorými komoditami.

Stúpajúci vývoj hodnoty indexu cien stavebných materiálov možno pozorovať na základe publikovaných údajov Štatistického úradu SR [8]. Okrem ŠÚSR je možné si nárast cien stavebných prác a materiálov odsledovať z tvorcov jednotlivých cenových databáz: CENEKON [9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16] (tvorca komerčnej cenníkovej databázy), prípadne ODIS, KALKULUS atď., ktorí do svojich cien (SON) zapracovávajú ceny stavebných materiálov, práce a ostatných vstupov, aby rozbormi vykalkulovali aktuálnu trhovú cenu položiek (prác a materiálov).

Vplyvy na súčasné turbulentné zmeny cien potvrdilo aj UVO [17] vo svojej odporúčanej metodike, ale aj MDV SR [18, 19, 20] vo svojich metodických pokynoch pre nové ale aj prebiehajúce stavby.

Zhotoviteľ je viazaný Zmluvou o Dielo (ďalej aj ako ZoD), ktorej prílohou je obvykle aj harmonogram, ktorým sa zaviaže zhotoviteľ realizovať dielo s ohľadom na dohodnuté míľniky. Tieto termíny realizácií jednotlivých etáp, úsekov, objektov sú naviazané a realizovateľné v závislosti od kapacít materiálových, pracovných a strojových. Pokiaľ niektoré z nich absentujú, je priebeh prác od plánu odklonený a otvárajú sa časové claimy. Zhotovitelia sú ale stavaní pred otázku nákupu drahšieho materiálu za účelom dodržania termínov alebo čakanie na priaznivé ceny za účelom meškania.

2. Kalkulácia ceny v stavebníctve

Cena práce, materiálu alebo stavebnej konštrukcie je prevažne určovaná kalkulačným vzorcom [21, 22, 23], ktorý je bližšie špecifikovaný v rôznej literatúre. Kalkulačný vzorec je prístupný aj v kalkulačných programoch (Cenkros, ODIS, atď.), ale aj v literatúre. Stavbyvedúci je spoluzodpovedný za reálne čerpanie rozpočtu, za znižovanie alebo zvyšovanie zisku stavebnej firmy, za náklady potrebné na opravy poškodených častí stavby, za náklady na správne zvolené stroje a mechanizmy, načasovanie ľudských zdrojov bez prestojov atď. Ku kontrolám čerpania, aktuálneho prefinancovania slúžia stavbyvedúcemu rôzne dostupné softvéry. Spoluzodpovedný za kontrolu a overovanie súpisov vykonaných prác je dozor, stavebný alebo technický v závislosti od postavenia voči stavebnému zákonu. Kalkulačný vzorec obsahuje náklady na:

VN – vlastné náklady Z – zisk PN – priame náklady RN – nepriame (režijné) náklady Z H M S O RV RS Z H PSN HR H SNV RS Z H SN Z Cena bez DPH

Obr. 1 kalkulačný vzorec využívaný v stavebníctve [21, 22]

Vysvetlivky k kalkulačnému vzorcu:

H – náklady na priamy materiál

M – náklady na priame mzdy

S – náklady na prevádzku staveb. strojov a zariadení

O – ostatné priame náklady

RV – réžia výrobná

RS – réžia správna

Z – zisk

PSN – priame spracovacie náklady

SNV – spracovacie náklady výroby

SN – spracovacie náklady

HR – hrubé rozpätie

DPH – daň z pridanej hodnoty

Priame spracovacie náklady (PSN) sú základňou pre výpočet réžie výrobnej (RV)

Spracovacie náklady výroby (SNV) sú základňou pre výpočet réžie správnej (RS)

Spracovacie náklady ( SN) sú základňou pre výpočet zisku (Z)

Cena bez DPH je základňou pre výpočet DPH [21, 22]

2.1 H – náklady na priamy materiál

Tvoria podstatnú časť nákladov v jednotkových cenách stavebných prác. Oceneniu treba venovať primeranú pozornosť. Pre určenie nákladov na priamy materiál je potrebné najprv určiť druhy a množstvá jednotlivých materiálov potrebných na realizáciu stavebných prác. Množstvo jednotlivých druhov materiálov potrebných k realizovaniu oceňovanej kalkulačnej jednotky možno určiť podľa technických noriem spotreby materiálov alebo odborným prepočtom stavebnej spoločnosti. Množstvo materiálu sa v odôvodnených prípadoch zvýši o stratné. Náklady na obstaranie (mimostavenisková doprava) môžeme kalkulovať osobitne a zahrnúť do ostatných priamych nákladov. Do cenovej kalkulácie sa zahrnie cena bez DPH. Pri niektorých materiáloch je obtiažne stanoviť spotrebu materiálov, napr. spojovacie materiály, vtedy pristupujeme k zahrnutiu materiálov do kalkulácie paušálnou čiastkou ako „ostatný materiál“ [21, 22].

Do položky „priamy materiál“ sa kalkulujú aj náklady na materiál, ktorý sa do stavebného diela nezabuduje, ale sa spotrebováva postupne (debniaci a lešenársky materiál). Náklady na tento materiál sa kalkulujú pomernou čiastkou z ich celkovej ceny. Pomerná čiastka sa vypočíta na základe predpokladaného počtu použití materiálu až do jeho úplného opotrebovania.

2.2 M – náklady na priame mzdy

Patria sem náklady na mzdy výrobných robotníkov a osádky stavebných strojov a zariadení. Spotreba času sa stanoví na základe výkonových noriem alebo odborným prepočtom. Najvhodnejšie je stanoviť množstvo spotreby času podľa normatívov času práce spracovaných normovacím oddelením zhotoviteľa. Množstvo spotreby času sa ocení sadzbami príslušnej tarifnej stupnice, k tomu sa pripočíta pohyblivá zložka mzdy.

2.3 S – náklady na prevádzku stavebných strojov a zariadení

Tieto náklady sa započítavajú na základe potreby času stroja na kalkulačnú jednotku stavebnej práce. Potreba času stroja sa oceňuje sadzbou strojohodiny. Strojohodina je čas prevádzky stroja v hodinách. Zahŕňa dobu po ktorú stroj pracuje. Sadzba strojohodiny je teda cena za hodinovú prevádzku stroja. Tvorí náklad prevádzky stroja, bez pracovných prestávok, smenovej údržby premiestnenia stroja a prestojov. Náklady na prevádzku stavebných strojov a zariadení možno určiť aj na základe potreby stroja na určitom objekte, formou nájomného za deň [21, 22].

3. Spôsob stanovenia nárastu ceny

Spôsoby, akými je možné odhadnúť nárast cien stavebných materiálov a prác, je podľa autora odbornej literatúry [24] niekoľko. Tieto spôsoby môžu slúžiť aj na overenie predložených požiadaviek zo strany zhotoviteľa, prípadne aj na určenie samotnej zmeny ceny. Totiž v čase výkyvov, pred rokom 2008 bol trh nestabilný, a aplikáciu valorizácie riešili Zmluvy o Dielo. Po ustálení trhu (vývoj indexu cien stavebných prác) sa tieto články zmlúv upravovali, alebo odstraňovali. Pokiaľ zmluva upravuje spôsob úpravy ceny diela s ohľadom na nepredvídateľný výkyv cien na trhu, riadi sa cenová úprava týmto článkom. Pokiaľ nie, tak je na dohode zmluvných strán spôsob dohody, alebo sa riadia metodickými pokynmi vydanými príslušnými riadiacimi orgánmi hlavne vo verejnej sfére.



Obr. 2 Metódy výpočtu na úpravu ceny v priebehu výstavby [24] Obr. 2 Metódy výpočtu na úpravu ceny v priebehu výstavby [24]

Na obrázku č. 2 sú znázornené metódy (spôsoby) určenia zmien ceny v priebehu výstavby. Jednou z týchto zmien je aj použitie SON – smerných orientačných cien. Tieto postupy spĺňajú aj atribúty kladené zo strany ÚVO:

je overiteľná (cenníkové databázy sú na trhu dostupné)

je preskúmateľná (na základe triediacich atribútov – TSKP triedniky sú položky definovateľné a jednoznačne kategorizovateľné)

je analyzovateľná (obsahuje podrobné rozbory – obsah položiek)

je objektívna ako celková cena za Dielo (na základe zostaveného rozpočtu je aplikovanie SON na celú zákazku možné považovať za cenu obvyklú – priemernú trhovú hodnotu)

SON: V zmysle kalkulačného vzorca je možné naplniť položky materiálom, prácou, ostatnými priamymi nákladmi, réžiou a ziskom (pozri odborný posudok ďalej – kapitola 2). Pri napĺňaní je možné zistiť si aktuálne, alebo indexáciou spätne aj ceny prác alebo materiálov za predchádzajúce obdobia. Tento aktuálny vstup zložiek v položke (tzv. rozbory) sledujú a dopĺňajú do svojich cenníkových databáz ich tvorcovia.

Tieto SON (smerné orientačné nástroje) na pravidelnej báze (pred rokom 2021 to bolo na polročnej, od 2021 na štvrťročnej – kvartálnej) aktualizujú a upravujú vždy ku termínu vydania ako objektívne a spriemerované ceny položiek (materiálov, prác alebo komplet položky).

Na základe v súčasnosti realizovaných posudzovaní prebiehajúcich stavieb ale aj sledovaním trhu, alebo dostupných cenníkových databáz, sú na trhu pozorovateľné jednoznačné nárasty vstupných cien pre dodávateľov, ktorí podľa prepočtových kalkulácii nie sú schopní realizovať stavbu v dohodnutých zmluvných cenách bez uznania nároku zo strany investorov bez straty, pokiaľ pokračuje vôľa stavbu dokončiť. Trend uznávania nároku je evidentný naprieč Slovenskom v súkromnom aj verejnom stavebnom sektore.

4. Predvídateľnosť nárastu ceny



Obr. 3 Index vývoja cien kvartálne podľa ŠKS: 230 Komplexné priem. stavby (zdroj: DATAcube ŠÚSR) Obr. 3 Index vývoja cien kvartálne podľa ŠKS: 230 Komplexné priem. stavby (zdroj: DATAcube ŠÚSR)

Aktuálny stav na trhu nebolo možné predvídať. Rovnako ako sa v súčasnosti nedá predvídať, ako sa bude trh vyvíjať v nasledujúcich rokoch. Na obrázku 3 je znázornený priebeh hodnoty indexu (modrá krivka – indexu cien stavebných prác podľa Klasifikácie stavieb (201 = 100) – ročne [sp2067rs] – 230 Komplexné priem. stavby) a medzi-kvartálna zmena hodnoty indexu (oranžová krivka). Zelenou priamkou je následne vykreslený predpokladateľný vývoj hodnoty indexu na základe predošlých hodnôt a od nej je zelenou dvojšípkou vykreslený nepredvídateľný výkyv hodnoty indexu.

Na grafoch vývoja indexu cien, uvedených v tejto publikácii, je nutné konštatovanie, že je potrebné rozlišovať predpokladateľnú zmenu (nárast alebo pokles), ktorá má základňu v predošlých údajoch, a nepredvídateľný výkyv, ktorý má rôzne pôvody (COVID, konflikt na Ukrajine, nedostatok suroviny alebo materiálu alebo pracovnej sily, zvyšovanie cien energií, atď...), čiže vstupy, ktoré nie je možné pri kalkulovaní ceny predvídať, aj napríklad podľa ÚVO v jeho metodike.

Na zobrazenie nepredvídateľného nárastu ceny materiálu na trhu v SR je ďalej zobrazených niekoľko nosných materiálov v stavebníctve.



Obr. 4 Vývoj indexov výrobných cien vybraných stavebných materiálov, kde zelenou oblasťou je znázornená nepredvídateľnosť výkyvov Obr. 4 Vývoj indexov výrobných cien vybraných stavebných materiálov, kde zelenou oblasťou je znázornená nepredvídateľnosť výkyvov

5. Vývoj navrhovaných riešení zo strany kompetentných inštitúcií

Vývoj návrhov riešení prichádzal na konci prvej polovice roka 2022 od ministerstva dopravy, a to pre budúce verejné zákazky a tie, ktoré prebehajú. Zároveň svoju analýzu vydal aj úrad pre verejné obstarávanie – pozri obr. 5 ďalej. Modrými šípkami sú platné legislatívne metodiky, vyjadrenia a zelenými platnosti ostatnej legislatívy (metodík).



Obr. 5 Vývoj navrhovaných riešení zo strany kompetentných inštitúcií Obr. 5 Vývoj navrhovaných riešení zo strany kompetentných inštitúcií

Riešenia dotknutých inštitúcií v chronologickom slede:

ÚVO Všeobecné metodické usmernenie Všeobecné metodické usmernenie Úradu pre verejné obstarávanie k aplikácii § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov1

Metodický pokyn Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 19/2022, ktorým sa stanovuje mechanizmus úpravy ceny v dôsledku zmien nákladov pri projektoch opravy a údržby, výstavby, modernizácie a rekonštrukcie inžinierskych stavieb a budov (pre budúce zmluvy) (účinnosť od 08.06.2022)

Metodický pokyn Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 22/2022, ktorým sa stanovuje mechanizmus úpravy ceny v dôsledku zmien nákladov pri projektoch opravy a údržby, pri výstavbe, modernizácie a rekonštrukcie inžinierskych stavieb a budov – zmena zmluvy, rámcovej dohody a koncesnej zmluvy počas jej trvania (platnosť od 13.07.2022 do 23.09.2022) – nahradený pokynom 27/2022

Metodický pokyn č. 27/2022, ktorým sa stanovuje mechanizmus úpravy ceny v dôsledku zmien nákladov pri projektoch opravy a údržby, pri výstavbe, modernizácie a rekonštrukcie inžinierskych stavieb a budov – zmena zmluvy, rámcovej dohody a koncesnej zmluvy počas jej trvania (účinnosť od 23.09.2022), zrušený dňa 18.07.2023 s účinnosťou od 16.08.2023.

6. Záver

Rovnako ako sa v súčasnosti nedá predvídať, ako sa bude trh vyvíjať v nasledujúcich rokoch. Stavebné firmy a zhotovitelia boli v tzv. prvej línii dopadu navýšenia cien materiálov, kedy museli financovať stavby len s prísľubmi dorovnania tejto neočakávanej udalosti. Kompetentné orgány vydali metodiky a návody, o ktoré sa neskôr verejný sektor mohlo oprieť. Aj keď bol „Metodický pokyn č. 27/2022“ podľa článku 1, ods. 2 určený pre organizácie, ktoré sú financované úplne alebo čiastočne z verejných prostriedkov, a ktoré zabezpečujú prípravu a realizáciu inžinierskych stavieb a budov financovaných z verejných prostriedkov; tak je potrebné konštatovať, že podľa rozsahu kotiev v MP 27/2022 definujúce materiály na stavbe sa prevažne tieto viažu a vychádzajú z inžinierskych stavieb. Je žiadúce zostavenie takej metodiky, ktorá jednoznačnejšie adresne určí väčší materiálový záber, zohľadní mzdové alebo strojové cenové nárasty; alebo aplikovania iného postupu stanovenia nárastu cien stavebných materiálov a práce v stavebníctve napríklad pomocou indexu vývoja cien v stavebníctve podľa kategórie stavby v zmysle ŠKS alebo individuálnou objektivizovanou kalkuláciou. Prípadné použitie SON stanovenie odhadovaného nárastu by mohlo byť v súkromnom sektore a pri stavbách pozemného charakteru aplikovateľné.

Podľa autorových orientačných prepočtov dosahuje kompenzácia podľa metodiky 19/2022 oproti metodike 27/2022 dvoj až dva a pol násobnú hodnotu. Oproti indexu vývoja cien v stavebníctve je to v niektorých prípadoch až tri a pol násobne. V zmysle kalkulačného vzorca je potrebné rozlišovať , čo jednotlivé metodiky kompenzujú. Aj z toho dôvodu sú tieto rozdiely výrazné. Je potrebné konštatovať, že aktuálny stav na trhu nebolo možné predvídať.

V súčasnosti nie je platná žiadna metodika na kompenzáciu prudkého nárastu cien stavebného materiálu pre prebiehajúce stavby. Všetky úkony začaté do účinnosti tohto rozhodnutia, po písomnom potvrdení doručenia kompletnej dokumentácie od investora (verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa), sa dokončia podľa v tom čase platných a účinných metodických pokynov č. 27/2022, 1/2023 a 6/2023. Nové stavby sa riadia stále platným metodickým pokynom 19/2022, ktorý presne stanovuje spôsob kompenzácie.

