REHAU přináší ticho, rychlost a komfort – Novinky z veletrhu ISH 2025

Co požadují zákazníci? Především tiché odpadní potrubí a kvalitní izolaci rozvodů. Instalatéři zase ocení rychlou a jednoduchou montáž. Všechny tyto nároky spojila firma REHAU do jedné komplexní nabídky, kterou představila na prestižním veletrhu ISH 2025 ve Frankfurtu nad Mohanem.

Absolutní ticho s RAUPIANO PLUS

Jednou z hlavních hvězd expozice byl optimalizovaný odvodňovací systém RAUPIANO PLUS, který nyní nabízí nové těsnění bez nutnosti mazadla a revoluční systém upevnění RAUCLAMP. Výsledkem je špičkové odhlučnění – při průtoku 4 litrů za sekundu systém dosahuje hladiny hluku pouhých 13 dB(A). To znamená jediné: naprostý klid v domácnosti, i když je potrubí v plném provozu. A pro montážníky? Až o 30 % rychlejší instalace a větší bezpečnost při práci.

Nová generace nářadí RAUTOOL

Pro ty, kdo denně pracují přímo na stavbě, REHAU přichází s modernizovanou řadou nářadí RAUTOOL – konkrétně modely RAUTOOL A-light3 QC a RAUTOOL Xpand2 QC. Klíčovou novinkou je rychlovýměnný systém čelistí a expandérů, který zkracuje výměnu na čtvrt otáčky – oproti čtyřem celým otáčkám u běžných závitových spojů. To znamená méně zdržení při montáži a zvýšení efektivity.

RAUVIPEX – chytré řešení pro rozvody tepla a chlazení

V oblasti dálkového i lokálního vytápění a chlazení REHAU představil systém RAUVIPEX – nové předizolované potrubí ideální jak pro připojení tepelných čerpadel, tak pro topné sítě. S průměry od d20 do d140 a flexibilní konstrukcí je připraveno na rychlou pokládku bez nutnosti dalších úprav. To přináší značnou úsporu času a nákladů přímo na stavbě.

Součástí systému je pro doizolování spojů i nové klipové pouzdro CLIP-FLEX, který funguje jako kulový kloub a umožňuje instalaci i v náročných úhlech až do 22,5°. Pevnost, spolehlivost a flexibilita – to jsou hlavní přednosti tohoto řešení, které navazuje na desítky let zkušeností značky REHAU.

Efektivní stropní vytápění a chlazení

Poslední novinkou je kontaktní systém stropního vytápění a chlazení, který nabízí výkon až 75 W/m². Přináší tak komfortní klima do bytů i rodinných domů, a to nejen v zimě, ale i během horkých letních měsíců. Řešení, které elegantně spojuje funkčnost s vysokou energetickou účinností.