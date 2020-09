Veletrh ISH 2021 výjimečně jen digitálně

Opatření k potlačení virové pandemie vedou ke zrušení fyzické části veletrhu ISH 2021 a k posílení jeho digitální verze.

Oficiálně, dne 21. září 2020 ohlásil pořadatel veletrhů Messe Frankfurt, že v důsledku opatření na snížení zdravotních rizik v souvislosti s virovou pandemií nebude od ledna do března 2021 na frankfurtském výstavišti pořádat žádné své vlastní fyzické veletrhy. Proto společnost Messe Frankfurt upravila svůj jarní kalendář veletrhů, aby se zaměřila na nové synergie a nové digitální nabídky.

Messe Frankfurt již od začátku krize uspořádal 13 velkých veletrhů na různých místech v Číně. Bohužel v současnosti není možné takové události v Německu pořádat. A to navzdory skutečnosti, že výstavní haly patří mezi nejbezpečnější uzavřené budovy, ve kterých mohou lidé trávit čas, aniž by byli vystaveni zvýšenému riziku infekce. Výstavní haly na frankfurtském výstavišti lze průběžně doplňovat čerstvým vzduchem a ve spojení s opatřeními obsaženými v rozsáhlé hygienické koncepci mohli lidé bezpečně osobně řešit navazovat a projednávat obchody. Nyní, když to nejsou již jen vlády, kdo zpřísňuje cestovní omezení, ale tato omezení zavádí i mnohé společnosti, firmy a jiné subjekty způsobuje nejnovější pandemický vývoj rostoucí nejistotu mezi zákazníky veletrhů.

Wolfgang Marzin, prezident a generální ředitel společnosti Messe Frankfurt k uvedeném rozhodnutí uvedl: „Pro naše zákazníky je důležité, abychom se rozhodli co nejdříve, protože jinak by byl již nevyšší čas, aby začali investovat do svých veletržních prezentací. Společnost Messe Frankfurt bude i nadále úzce spolupracovat se svými zákazníky, aby zajistila, že její rozhodnutí budou sloužit zájmům vystavujícího průmyslu.“ Proto Messe Frankfurt reagovala na zpřísněná cestovní omezení přepracováním svého jarního veletržního kalendáře 2021 pro Frankfurt. Bohužel se to týká i mezinárodního veletrhu ISH, který je zásadním pro obor technických zařízení budov.

Veletrh ISH, od 22. do 26. března 2021, proběhne jako zcela digitální událost ISH. Její součástí bude široká nabídka digitálních funkcí. Do ní patří prezentace vystavovatelů, produkty, informace, videa, kontaktní osoby, funkce chatu a individuální videohovory atp. jejichž výsledkem je výběr vhodných obchodních partnerů, získávání potenciálních zákazníků i s podporou umělé inteligence, živé přenosy a vysílání na podporu programu a schůze pro online setkání s vystavovateli. To vše bude k dispozici nepřetržitě po celou dobu konání akce, celosvětově a v každém časovém pásmu.

Společenství odborných partnerů veletrhu ISH ve složení BDH (Spolková asociace německého topenářského průmyslu), FGK (Profesní asociace pro klima budov), VDS (Sdružení německého sanitárního průmyslu), VdZ – Fórum pro energetickou účinnost v technologii budov a ZVSHK (Ústřední asociace pro sanitární, topenářské a klimatizační zařízení) rozhodnutí zrušit fyzickou formu veletrhu a zintenzívnit digitální přijalo o plně jí podporuje.

Bližší informace jak pro vystavovatele, tak návštěvníky budou brzy k dispozici.