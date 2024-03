TZB-info / Aquatherm Praha / Jaký byl 25. ročník veletrhu Aquatherm? Projděte si virtuálně všechny haly!

Na výstavišti PVA EXPO PRAHA proběhl veletrh Aquatherm Praha 2024. V čem se lišil od předchozích ročníků? Jaké je vaše ohlédnutí? Ve srovnání s ročníkem 2022 byl celkový počet návštěvníků téměř identický.

Rekapitulace veletrhu Aquatherm Praha 2024

„Vážení obchodní přátelé, vážení vystavovatelé,

Přesně před 30 lety se konal v Praze první ročník veletrhu Aquatherm Praha 1994 a dnes, díky přechodu na dvouletý jarní termín před deseti lety, skončil jeho dvacátý pátý ročník. Uteklo to, jasně, jak ty čtyři dny veletrhu, tak těch posledních třicet let, ale jak jsme Vám i sobě slíbili, bylo to super. Bylo super být součástí tak dlouhé a úspěšné historie, bude super ji s Vámi prožívat i dalších třicet let. A jaký tedy vlastně byl ten poslední ročník? 197 expozic z 10 zemí na 14 800 m2 brutto. Závěrečné vysvědčení nám však vystavíte Vy, naši klienti, ale první dojem z Vašich reakcí je suprový,“ říká Michal Drážďanský.

Vyhodnocení veletrhu

„Ve zkratce, Aquatherm Praha je zpět, jak co do zastoupení lídrů hlavních oborů nomenklatury, návštěvností, svou velikostí tak především svoji „bzučící“ atmosférou po většinu doby svého konání. A za to patří především velký díky Vám. Za nás to byla super jízda plná potkávání se starými přáteli, s pamětníky, ale i novými a nadějnými tvářemi no a samozřejmě i oslav bylo dost.“

„Překvapila nás zahajovací konference SMOČR, na kterou přijelo 200 starostů z celé republiky. Starostové po skončení 3hodinového programu využili příležitost a samostatně si procházeli veletrh. Pro vystavovatele je to zajímavá skupina návštěvníků, která se zajímá o energetické úspory a které mají rozhodně co nabídnout,“ upozornil Drážďanský na jednu z akcí doprovodného programu v rozhovoru, který se konal při zahájení živého vysílání druhý den veletrhu.

Celý záznam on-line rozhovorů estav.tv ze středy 6. 3. 2024:

Projděte si celý Aquatherm 2024 prostřednictvím 3DTour po jednotlivých halách:

Další v kalendáři je Aquatherm Nitra v roce 2025

Ještě jednou moc děkujeme za spolupráci a níže pár podrobnějších informací o letošním ročníku. Nám nezbývá než doufat, že jste byli se svojí účastí spokojeni a že budeme moct s Vámi spolupracovat i v nadcházejících letech. Ať už příští rok na veletrhu Aquatherm Nitra 4.–7. 2 2025, tak i při přípravách 26. ročníku veletrhu Aquatherm Praha 2026.

