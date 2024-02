TZB-info / Aquatherm Praha / Aquatherm Praha 2024 – největší přehlídka technického zařízení budov

Aquatherm Praha 2024 – největší přehlídka technického zařízení budov

25. ročník veletrhu Aquatherm Praha představí od 5. do 8. března v PVA EXPO Praha ucelenou přehlídku technického zařízení budov, techniky prostředí a technologií pro energeticky efektivní budovy veřejné i komerční sféry. Samostatná sekce bude věnovaná novostavbám a rekonstrukcím bytových domů, problematice cen energií a novým technologiím pro chytré bydlení.

Největší přehlídka technického zařízení budov od 5. do 8. března 2024 na výstavišti PVA EXPO PRAHA

Dotační programy, oživení hypotečního trhu, novinky napříč oborem technického zařízení budov. To vše přispívá k velmi silnému obsazení tradičního veletrhu vytápění, vzduchotechniky, chlazení, měření a regulace, zdravotechniky a sanity Aquatherm Praha 2024. Po dvou letech se na letňanském výstavišti představí nejen špičky v oboru, ale také velké množství nových, nebo zahraničních firem. Návštěvníci se mohou těšit na více než 180 firem a opravdu pestrý doprovodný program jak pro odbornou, tak širokou veřejnost.

Mezi vystavovateli se po delší odmlce opět představí Panasonic Marketing Europe GmbH, LG Electronics. Oblast fotovoltaiky budou prezentovat značky SolidSun s.r.o., E.ON Energie a.s., S-Power Energies, s.r.o, SOMI Applications and Services s.r.o., GBC Solino s.r.o. S krásným designem do koupelen budou návštěvníky okouzlovat firmy Grohe ČR s.r.o., LAUFEN CZ s.r.o. A nesmíme zapomenout na tepelná čerpadla, těch bude letos opravdu nepřeberné množství, například na stáncích firem Acond, Bosch, Brilon, Buderus, Haier, Hisence, iDM, IVT, LG, Master Therm, Mitsubishi Electric, Nibe, Nord, Panasonic, Samsung, Sinclair, Vaillant, Viessmann, Wolf.

Společným tématem všech vystavovatelů však zůstává osobní kontakt, možnost získat zpětnou vazbu od návštěvníků, ale hlavně možnost návštěvníkům poradit a pomoct jim se zorientovat ve všech trendech a legislativních požadavcích nejen na novostavby.

Doprovodný program bude probíhat po všechny čtyři dny ve všech sálech výstaviště ve vstupních halách VHII a VHIII. Nosný program na téma Technologie pro udržitelnou budoucnost se bude odehrávat již tradičně pod patronací Ing. Dagmar Kopačkové, Ph.D., ředitelky portálů tzb-info a estav.cz. Na téma technických izolací uspořádá seminář společnost AZ FLEX a.s. V průběhu semináře budou mít účastníci možnost individuálních konzultací se zástupci pořádající firmy a se zástupci zúčastněných výrobců. Budoucnost tepelných čerpadel bude tématem odborné konference, kterou pořádá Svaz chladicí a klimatizační techniky. Ten se poprvé představí i na výstavní ploše a v hale 2 tak budete moct navštívit i jejich školicí střediska. A již tradičně se během veletrhu bude ve spolupráci se Svazem měst a obcí ČR konat Den starostů. Prolnutí byznysové a státní sféry je během veletrhu více než žádoucí. Všechny semináře a konference jsou otevřené veřejnosti.

Domácí dřevo – chytrá volba pro vytápění je ústředním tématem prezentace firem sdružených pod Klastrem Česká peleta, který se bude prezentovat v hale 5. Nově se na veletrhu představí sekce Vestavby do dodávek a užitkových vozidel věnovaná zejména návštěvníkům z řad montážních a servisních firem. Pořadatelé veletrhu se ve spolupráci s garantem doprovodného programu, Ing. Dagmar Kopačkovou, Ph.D., také zaměřili na učňovské školství, které zde dostane prostor nejen prostřednictvím soutěže učňů. A v rámci vysokých škol se opět pod patronací prof. Ing. Karla Kabeleho, CSc. na výstavní ploše představí i ČVUT Praha s nepřeberným množstvím nových ukázek prací.

Pestrá, a přitom ucelená přehlídka vystavovatelů, bohatý doprovodný program a nespočetné množství užitečných informací a podnětů, to vše je Aquatherm Praha 2024. Nezapomeňte se registrovat pro vstupenku zdarma na webové straně veletrhu a sledujte aktuální přehled doprovodného programu.

Více informací o veletrhu na www.aquatherm-praha.com