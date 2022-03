Program Aquatherm Praha Meeting 2022

13:00–16:00

I. Blok Česká energetická soběstačnost po invazi na Ukrajinu



Jaké přinese válka na Ukrajině změny a co se nejspíš naopak měnit nebude?

Co můžeme dělat, když do Evropy přestane proudit ruský plyn?

Vrátí se do hry uhlí?

Pomohou nám obnovitelné zdroje, akumulace a elektromobilita?

Ovlivní válka plánování nových jaderných zdrojů v ČR? V rámci prvního bloku vystoupí Dana Drábová, předsedkyně státního úřadu pro jadernou bezpečnost, Luděk Niedermayer, poslanec evropského parlamentu, Michal Šnobr, poradce finanční skupiny J&T, soukromý investor, minoritní akcionář ČEZ a.s.