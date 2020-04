TZB-info / Aquatherm Praha / Výsledky soutěže TZB EXPO 2020

Výsledky soutěže TZB EXPO 2020

Soutěž o nejlepší exponát veletrhu Aquatherm zavedla nový systém hodnocení a pod názvem TZB EXPO zahájila novou tradici.

Od veletrhu Aquatherm uběhl jeden měsíc, během kterého se život většiny lidí významně změnil. Stejně tak práce redakce portálu TZB-info. Zásadně ubylo lidských kontaktů, a o to horečnatěji se pracuje on-line. A v tom zvýšeném úsilí jsme přehlédli, že jsme jako samostatnou zprávu nevydali výsledky soutěže o nejlepší exponát veletrhu, která proběhla v premiéře pod názvem TZB EXPO 2020. A to by byla škoda, i vzhledem k novému systému výběru oceněných exponátů.

Tradiční soutěž o Zlatou medaili byla po 22 reprízách nahrazena novou. Nejen názvem TZB EXPO 2020, ale i s upraveným konceptem hodnocení přihlášených exponátů. Technický pokrok v oboru jde rychle dopředu. Jeden hodnocený produkt v sobě dnes zpravidla obsahuje výsledky vývoje z více odborných odvětví. Takže není snadné, a někdy ani možné, aby se každý člen hodnotící komise vyjadřoval ke všemu. Proto byl, i po diskuzích se členy hodnotící komise, vytvořen nový koncept soutěže o nejlepší exponát veletrhu. Do něj je zahrnuto i to, jak v předepsaných položkách hodnotí svůj exponát ten, kdo jej přihlásil. Jeho cílem je upozornit komisi i na ty skutečnosti, kterých si vystavovatel cení nejvíce. Vyhodnocovalo a rozhodovalo se na základě 15 bodovaných parametrů viz „Vlastní hodnocení Vašeho soutěžního výrobku“ a výsledky byly velmi těsné. Velmi těsné znamená v rozmezí i desetin procent a tak mnohé i jinak velmi zajímavé exponáty zůstaly těsně v závěsu za třemi vítěznými. Pořadadal veletrhu bude podle svých slov na organizaci hodnocení a upřesnění otázek pro příští běh soutěže hodně pracovat. Například "přínos k ochraně životního prostředí" se velmi těžko specifikuje u exponátů typu software, různých pomůcek pro projektanty i provozovatele a tak je nutné se ve spolupráci s odborníky zamyslet nad tím, jak hodnotící kritéria přesněji definovat. Letos celkem 37 přihlášených exponátů samostatně přes webové rozhraní hodnotilo 46 odborníků. A takto dopadla premiéra soutěže TZB Expo 2020 na veletrhu Aquatherm:

1. místo: Kompaktní závěsný plynový kondenzační kotel Vitodens 200-W

Vystavovatel Viessmann, spol. s.r.o., výrobce: Viessmann Werke GmbH & Co. KG

Vitodens 200-W, nástěnný kotel s úsporou místa,

Vitodens 222-W, nástěnný kotel s integrovaným 46litrovým nerezovým zásobníkem,

kompaktní kotel Vitodens 222-F s integrovaným 100, resp. 130litrovým smaltovaným zásobníkem a

energetická centrála Vitodens 242-F se 170litrovým solárním zásobníkem k okamžité nebo pozdější kombinaci se solárními kolektory Vitosol.

více informací o kotli Vitodens 200-W

2. místo: Inteligentní čerpadlo Stratos MAXO

Vystavovatel WILO CS, výrobce WILO SE

Nové čerpadlo Wilo-Stratos MAXO pro oběhové systémy a cirkulaci teplé pitné vody ve velkých budovách stanoví nové standardy energetické účinnosti - rozsáhlé studie a rozhovory se zákazníky v rané fázi umožnily výrobci vyvinout čerpadlo, které je přizpůsobeno požadavkům zákazníka. „Náš Stratos MAXO je první inteligentní čerpadlo na světě. S perfektně optimalizovanými a inovativními funkcemi úspory energie, jako je Multi-Flow, No-Flow Stop a velmi dobrý index účinnosti EEI ≤ 0,19 až ≤ 0,17 (závislý na modelu) Stratos MAXO stanovuje nové tržní standardy z hlediska energetické účinnosti systému", vysvětluje produktový manažer Wilo Michael Dieckmann. Multi-Flow je nová funkce pro úsporu energie, která umožňuje čerpadlu přizpůsobit svůj výkon přesnému požadavku dalších připojených čerpadel v systému. Další propracované řídicí funkce jsou velmi uživatelsky příjemné a umožňují energeticky úsporný režim.

více informací o čerpadle Stratos MAXO najdete v článku Wilo-Stratos MAXO: Nová éra v technologii čerpací techniky

3. místo: Tepelné čerpadlo SOLID M

Vystavovatel GT ENERGY s.r.o., výrobce Heliotherm Wärmepumpentechnik GmbH, Rakousko

HELIOTHERM SOLID M - mimořádně tichá a úsporná tepelná čerpadla vzduch/voda s výkonem 8 až 55 kW, vhodná pro bytové domy, větší rodinné domy, veřejné a komerční budovy, výrobní haly.

5,2 Sezonní topný faktor SCOP

Sezonní topný faktor SCOP 18 dB Nejtišší tepelné čerpadlo na trhu (18 dB ve 3 m)

Nejtišší tepelné čerpadlo na trhu (18 dB ve 3 m) 55 kW Výkon SOLID S 55 při venkovní teplotě -10°C

Výkon SOLID S 55 při venkovní teplotě -10°C -25°C Minimální provozní teplota

ZVLÁŠTNÍ CENA

Zvláštní cena v soutěži byla udělena za celkový koncept prezentace na veletrhu Aquatherm Praha 2020 společnosti Brilon, a.s.

„K profesionální práci na nejvyšší úrovni patří profesionální dílenskou vestavbou vybavené auto. A proto jsme se na podporu prodejů plynových závěsných kondenzačních kotlů nizozemské značky Intergas rozhodli, že jedna z přibližně 100 topenářských instalačních firem vyhraje příští rok v květnu dodávku pro řemeslníky Peugeot Expert s profesionální vestavbou Sortimo“.