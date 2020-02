TZB-info / Aquatherm Praha / AQUATHERM 2020 a koronavirus - vyjádření pořadatele

Během uplynulých tří dnů se logicky na nás obrací naši partneři a klienti s žádostí o informace. Montáž již probíhá, učinili jsme opatření, věříme v úspěšný a bezproblémový průběh veletrhu. Situaci samozřejmě sledujeme.

Shrnutí faktů

Od úterý 25.2. již běží montáž veletrhu, věříme v úspěšný a bezproblémový průběh

s omluvným vysvětlením jsme již minulý týden zrušili účast všem klientům z Čínské lidové republiky, Taiwanu a Jižní Koreje.

zajistili jsme rozmístění desinfekčních nádob pro osobní hygienu po areálu výstaviště

po obdržení informací o rušení veletrhů v Itálii, Španělsku a Německu a jejich přesunu na první týden v září, tzn ne úplně "optimální" termíny, jsme již v pondělí kontaktovali oficiální místa s žádostí o postup se zahájením montáže veletrhu. Byli jsme odkázáni na výsledek po zasedání vlády k tomuto tématu a vyjádření ministra zdravotnictví, a to již pravděpodobně znáte sami a vyjádření Ministra zdravotnictví naleznete níže s odůvodněním, že v ČR ani na Slovensku není žádný potvrzený případ nákazy a jejího ohniska a na jednotlivé případy jsou oficiální místa připraveny. Nám nezbývá nic jiného než v přípravách pokračovat.

říká Mgr. Michal Drážďanský, jednatel MDL EXPO a pokračuje:Níže si dovolíme uvést pár opatření a kroků, které jsme v souvislosti s aktuální situací podnikli:

"Samozřejmě neumíme odhadnout, co nastane v příštích dnech, chápeme nervozitu našich klientů a sami jí nejsme ušetřeni, ale věříme našim oficiálním představitelům a odborníkům, že nás žádné krajní situace nečekají a upřímně jsme překvapeni, jak málo našich klientů nás kontaktovalo s obavami nebo žádostmi o zrušení účasti a i v této nervózní situaci jsme potěšeni zájmem ze strany návštěvníků a jejich těšení se na Aquatherm Praha - navíc po absenci události evropského významu v Miláně.

Za nás, kteří se na přípravě Aquathermu Praha 2020 podílí uplynulé dva roky, můžeme jen zdůraznit, že věříme v úspěšný a bezproblémový průběh a těšíme se na Vás, naše klienty i vaše návštěvníky," shrnuje aktuálně Drážďanský.

Poprvé v historii je veškerá plocha obsazena a už dnes se můžete těšit na 16.000 m2 výstavní plochy rozdělených v pěti halách podle hlavních oborů nomenklatury.

Historicky nejobsáhlejší doprovodný program veletrhu. Šest sálů, čtyři dny, desítky odborníků a řešeních z domova i zahraničí. Vstup na přednášky je zdarma a platí do vyčerpání kapacity sálů a navíc? Až 4 body do Celoživotního vzdělávání pro členy ČKAITu a až 4 body do profesního vzdělávání CTI ČR.





