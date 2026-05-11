Vláda dnes jedná o mistrovských zkouškách
Vláda dnes jedná o mistrovských zkouškách
MPO chce zavést systém, který by řemeslníkům umožnil po získání praxe složit zkoušku a získat titul „mistr“. To má zvýšit prestiž řemesel a pomoci zákazníkům lépe rozpoznat kvalitu. CTI ČR pro svá řemesla připravil vše již dávno.
Návrh zákona o mistrovské kvalifikaci a mistrovské zkoušce a o změně zákona č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, ve znění pozdějších předpisů čj. 91/26
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: schváleno.
CTI ČR odevzdal připravené materiály již před 4 roky
Zákon o mistrovské kvalifikaci a zkoušce se může stát významným impulsem nejen pro české řemeslníky, ale i pro celé odvětví odborného vzdělávání. Zavedení mistrovské zkoušky podle vzoru jiných členských států EU by mohlo pomoci zlepšit postavení řemeslníků na trhu práce, otevřít nové možnosti jejich kariérního růstu a přispět k dalšímu rozvoji nejenom malých a rodinných podniků, ale i velkých, zavedených firem.
Pro mistrovskou zkoušku je důležitá spolupráce odborných škol, firem, cechů, profesních asociací, oborových svazů, Agrární komory a Hospodářské komory. Ty od r. 2014 volaly po obnovení institutu mistrovské zkoušky. A řada z nich odevzdala v požadovaných termínech zpracované materiály. Učinil tak mezi prvními i CTI ČR. Ale připomeňme, že je to již 4 roky! Všichni tušíme, že revize bude potřeba. Přesto má CTI ČR i nadále zájem být autorizovanou osobou pro mistrovské zkoušky.
Mistrovská zkouška není jen „papír“ na zeď, ale v zemích s rozvinutou řemeslnou tradicí (jako je Německo nebo Rakousko) funguje jako nejvyšší profesní meta. Pro český trh, který se k tomuto systému vrací, přináší záruku kvality pro zákazníka, důvěryhodnost a má ekonomický a manažerský rozměr. I proto jsme se ozvali, když Úřad pro ochranu hospodářské soutěže nedoporučil přijetí návrhu zákona o mistrovské kvalifikaci a mistrovské zkoušce. (Vyjádření CTI ČR k dokumentu ÚHOS).
V současné době zkoušku prosazuje prezident HK ČR i ministr průmyslu a obchodu. Podaří se nyní prosadit, když mají zájem obě strany politického spektra? Dnes je zákon na programu jednání vlády. Pokud se podaří, začne kvapík, protože účinnost se plánuje od 1.1.2027 a do 180 dní od přihlášení tu mohou být první zkoušky.
Aktuálně je tento zákon vnímán jako jeden z hlavních projektů ministra průmyslu pro posílení prestiže českých řemesel
- Cíl návrhu: Ministerstvo průmyslu a obchodu chce zavést systém, který by řemeslníkům umožnil po získání praxe složit zkoušku a získat titul „mistr“. To má zvýšit prestiž řemesel a pomoci zákazníkům lépe rozpoznat kvalitu.
- Účinnost: Podle předloženého návrhu by měl nový systém začít fungovat od příštího roku.
- Detaily zkoušky: Odhaduje se, že zkouška bude stát v průměru 25 000 Kč. Nebude testovat jen samotné řemeslo, ale i schopnost vést firmu nebo učně.
- Ministerstvo zemědělství: Spolupracuje na částech, které se týkají specifických oborů, jako jsou řezníci, pivovarníci, včelaři nebo podkováři.
- Hospodářská komora ČR a Agrární komora ČR: Tyto instituce mají hrát klíčovou roli v samotné organizaci zkoušek a v jejich garantování. Právě Hospodářská komora po zavedení mistrovských zkoušek volala nejdéle.
- Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT): S ním byl návrh v minulosti intenzivně konzultován, aby bylo jasné, jak titul „mistr“ zapadá do českého vzdělávacího systému (titul nebude akademický, ale profesní).
