Spánek bez bolesti: jak matrace ovlivňuje vaše tělo
Spánek je jednou z nejdůležitějších součástí našeho zdraví, avšak mnoho lidí podceňuje, jak zásadní vliv má výběr matrace na kvalitu jejich odpočinku. Probudit se bez bolesti zad, krku či kloubů není samozřejmost – často to souvisí s tím, na čem celou noc ležíme. Chcete-li spát pohodlněji, je možná čas zamyslet se nad tím, zda není správný moment koupit matraci, která bude odpovídat potřebám vašeho těla.
Správná matrace totiž není jen záležitost pohodlí. Je to podpora pro svaly, klouby i páteř – a tím i základ regenerace po náročném dni.
Jak matrace ovlivňuje vaši páteř?
Páteř je během dne vystavena neustálému tlaku. Sedíme u počítače, nosíme těžké tašky, přetěžujeme svaly. V noci by měla dostat šanci se uvolnit a vrátit do přirozené polohy. Pokud spíte na příliš měkké nebo naopak tvrdé matraci, páteř se nemůže správně srovnat. Výsledkem jsou bolesti zad, napětí v kříži nebo dokonce ranní ztuhlost krku.
Dobrá matrace musí tělo rovnoměrně podepřít – zejména v oblastech, kde je největší tlak, tedy u ramen a boků. Pokud například používáte menší rozměr, jako jsou 90×200 matrace, je ještě důležitější dbát na kvalitu, protože tělo má na ploše méně prostoru a potřebuje dostatečnou oporu v každém místě.
Bolesti krku a ramen: viník může být matrace
Ranní bolest hlavy nebo ztuhlost šíje nemusí být způsobené jen špatným polštářem. Matrace, která neabsorbuje tlak a nepodporuje přirozené vyrovnání těla, může vytvářet napětí v krční oblasti. Pokud spíte na boku, potřebujete matraci, která umožní ramenům přirozeně se zabořit, aniž by tlačila nebo deformovala páteř.
Paměťová pěna je známá tím, že se tělu přizpůsobí a rovnoměrně rozloží váhu. Latexové matrace zase vynikají pružností a odolností. Pro ty z vás, kteří mění polohu během noci, je ideální matrace s více zónami tvrdosti.
Bolesti kyčlí a dolní části zad
Lidé, kteří spí hlavně na boku, často pociťují tlak v kyčlích. Pokud matrace není dostatečně měkká v oblasti boků nebo nedokáže roznést váhu těla, dochází k přetěžování kloubů. Zároveň příliš měkká matrace může způsobit propadnutí pánve, což vede k bolesti v bederní oblasti.
Ideální matrace by měla být ani příliš měkká, ani příliš tvrdá, ale měla by odpovídat nejen spánkové poloze, ale i hmotnosti a tělesné stavbě. V praxi je proto dobré matraci vyzkoušet nebo si vybrat model, který umožňuje zkušební období.
Kdy je čas vyměnit matraci?
Mnoho lidí spí na matracích, které jsou starší než 10 let, aniž by si uvědomili, jak moc to ovlivňuje jejich zdraví. Mezi signály, že je čas koupit matrace nové, patří:
- probouzení s bolestí
- propadlá nebo nerovná plocha
- špatný spánek a časté buzení
- hluk, vrzání nebo zpevněné materiály
- alergické reakce způsobené nahromaděním prachu
I když matrace může na první pohled vypadat v pořádku, její struktura se časem naruší.
Volba velikosti je důležitá hlavně v menších postelích, jako jsou 90×200 matrace. Jednolůžko by mělo poskytovat dostatečnou plochu pro přirozený pohyb během spánku. Pokud spíte neklidně nebo často měníte polohu, vyberte matraci s vyšší elasticitou a dobrou stabilitou.
Pro:
- spáče na zádech – střední tvrdost
- spáče na boku – měkčí až střední tvrdost
- spáče na břiše – tvrdší matrace
Zdravý spánek není výsledkem náhody, ale správného prostředí. Kvalitní matrace podporuje páteř, uvolňuje svaly a eliminuje tlak na klouby. Ať už spíte na široké posteli nebo používáte užší 90×200 matrace, kvalitní lůžko může zásadně zlepšit vaše ráno.
Pokud vás trápí ranní bolest, únava nebo nepohodlí, možná je ten pravý čas koupit matraci, která dá vašemu tělu přesně to, co potřebuje.