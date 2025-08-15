Nejnavštěvovanější odborný web
Výstavba nových prostor jako další promyšlený krok vpřed

15.8.2025
ROTANA a.s.
Rotana už téměř čtvrt století patří k předním výrobcům a dodavatelům nástrojových řešení ze slinutých karbidů, diamantů a kubického nitridu bóru pro třískové obrábění. Svůj úspěch staví nejen na špičkových technologiích a kvalitě produktů, ale i na moderním přístupu k práci a lidem. Nové prostory jsou důkazem, že společnost systematicky investuje do výroby, technologií i pracovního prostředí.

Nástroje od společnosti Rotana nalézají uplatnění jak ve standardních, tak i speciálních obráběcích aplikacích
Vývoj společnosti Rotana si lze představit jako kontinuální linku od velice skromných začátků po dnešní status významného hráče na trhu s nástroji pro třískové obrábění. Firma od svého vzniku systematicky investuje nejen do strojů, ale i do prostor, lidí nebo provozních detailů, které tvoří spolehlivý základ pro její precizní výrobu. „Naším cílem vždy bylo dělat věci co nejlépe – zlepšovat produkty, inovovat technologie, přizpůsobovat se potřebám zákazníků…,“ konstatuje Radek Švihálek, jednatel společnosti Rotana.

Z problematického pozemku funkční řešení

Příkladem takového promyšleného přístupu jsou i aktuálně dokončené prostory. Nová budova se stavěla na problematickém pozemku, který byl kvůli svému svažitému terénu velkou výzvou. Díky těsné spolupráci investora s jihlavským architektem Martinem Fraňkem však vzniklo řešení, které z původních omezení dokázalo vytěžit maximum. „Místo řady ústupků a kompromisů jsme získali nejen provozně mimořádně praktické zázemí, ale i budovu, která dokonale zapadá do okolního terénu,“ vyzdvihuje přednosti nových prostor Radek Švihálek.

Celý objekt disponuje čtyřmi podlažími. Druhé podzemní je určeno pro technologie a podporu výroby, v prvním podzemním a prvním nadzemním podlaží probíhá samotná výroba a nejvyšší patro slouží administrativě. Díky zasazení stavby do svahu mají tři ze čtyř podlaží vlastní přímý vstup z terénu. Firma tak nemusela budovat nákladní výtahy pro převoz těžkých produkčních strojů a dalších technologií. Tento koncept zároveň usnadňuje pohyb osob i obsluhu jednotlivých částí budovy, protože většinu prostor, kromě těch administrativních, lze pohodlně zpřístupnit přímo zvenčí.

Objekt, který dokonale zapadá do okolního terénu, nabízí praktické provozní zázemí
Před finální dostavbou budova disponovala dvěma podlažími
Stavba budov na etapy s jasnou vizí

Právě dokončená výstavba nových prostor velkomeziříčské firmy spadá do čtvrté etapy rozšiřování produkčních kapacit. Během té první, v roce 2006, začala společnost stavět původní výrobní halu, aby o pět let později navázala druhou etapou, v rámci níž prakticky zopakovala předchozí řešení. Tyto navazující práce stávající halu rozšířily tak, že v konečném důsledku zdvojnásobily produkční prostory. Společnost přitom mohla využít už existující infrastrukturu, včetně olejového hospodářství.

Třetí etapa, zahájená v roce 2019, znamenala zásadní posun – výstavba se přesunula na dosud nezastavěný pozemek s náročnými geologickými podmínkami v podobě mocné navážky, respektive výrazného svahu. Především v reakci na tyto okolnosti Rotana oslovila architekty s požadavkem na netradiční řešení. Výsledkem byl návrh vícepodlažní budovy se čtyřmi patry, což je v průmyslovém prostředí spíše výjimka.

Při plánování je třeba být o pár kroků napřed

Objem nové budovy byl v době plánování záměrně naddimenzovaný, a firma proto přistoupila v rámci třetí etapy v roce 2019 k vybudování pouze prvních dvou pater. Finální, čtvrtá etapa, zůstala připravena pro další navazující realizaci až podle budoucích potřeb. Ty se však objevily záhy, takže čtvrtá etapa rozšiřování kapacit v podobě dostavby horních dvou pater nové budovy byla odstartována poměrně brzy a nyní byla úspěšně dokončena.

Stavět vícepodlažní výrobní budovu po jednotlivých etapách je netypické a pro nás to byla opravdu zajímavá zkušenost,“ říká ředitel společnosti Radek Švihálek. „Zatímco většina strojírenských firem rozšiřuje z dobrých důvodů svoji výrobu horizontálně, my jsme kvůli specifickým podmínkám místa museli jít jinou cestou. Znamenalo to, že jsme potřebovali být vždy o několik kroků napřed – jak v návrhu, tak v celkové vizi.

Nové výrobní prostory jsou určeny pro technologie s mimořádně vysokými nároky na prostředí
Při návrhu řešení pro práci s procesním olejem se kladl důraz na maximální energetickou úspornost
Kvalitní nástroje potřebují kvalitní prostředí

Nové prostory jsou určeny hlavně pro přesun oddělení broušení na kulato – technologii s mimořádně vysokými nároky na prostředí. Při práci s diamantovými kotouči a s požadavkem na přesnost v mikrometrech rozhoduje každý detail: teplotní stabilita, eliminace vibrací, vlhkost vzduchu, čistota či ergonomie.

Rotana proto kladla při návrhu budovy stejný důraz na strojní vybavení jako na vzduchotechniku s účinností filtrace 99,95 %, centrální chlazení, rekuperaci nebo na rovnotlaký systém. Díky tomu dokážou prostory udržet konstantní podmínky, šetřit energii a zajistit dlouhodobou udržitelnost provozu. Příkladem může být energeticky úsporné řešení pro práci s procesním olejem, který se díky sklonu terénu může pohybovat do sběrných van v podzemí samospádem, namísto využívání čerpadel.

Úspěch coby výsledek promyšlených rozhodnutí

Nejde však jen o kvalitu technických prostor. Prostředí bylo navrženo tak, aby nebylo pouze efektivní, ale i příjemné pro zaměstnance. Důraz se kladl na to, aby i tyto prostory byly světlé, čisté, odhlučněné a bezprašné, včetně potřebného zázemí na každém patře. „U nás to není čistě jen o plnění norem. Chceme mít také zdravé a příjemné pracovní prostředí, které podporuje nejen výkon, ale i celkovou spokojenost lidí,“ zdůrazňuje Radek Švihálek.

Nová budova společnosti Rotana není jen vizitkou úspěšné firmy, ale i výsledkem promyšlených rozhodnutí, která umožňují pružně reagovat na potřeby trhu a vytvářet prostor pro další růst. Mimochodem, už nyní se připravuje další etapa výstavby, opět originální a pečlivě promyšlená. Rotana tak pokračuje ve své cestě, jejímž pevným základem je všudypřítomná kvalita a cílem dlouhodobá perspektiva firmy a jejích zákazníků.


