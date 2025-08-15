Výstavba nových prostor jako další promyšlený krok vpřed
Rotana už téměř čtvrt století patří k předním výrobcům a dodavatelům nástrojových řešení ze slinutých karbidů, diamantů a kubického nitridu bóru pro třískové obrábění. Svůj úspěch staví nejen na špičkových technologiích a kvalitě produktů, ale i na moderním přístupu k práci a lidem. Nové prostory jsou důkazem, že společnost systematicky investuje do výroby, technologií i pracovního prostředí.
Nástroje od společnosti Rotana nalézají uplatnění jak ve standardních, tak i speciálních obráběcích aplikacích
Vývoj společnosti Rotana si lze představit jako kontinuální linku od velice skromných začátků po dnešní status významného hráče na trhu s nástroji pro třískové obrábění. Firma od svého vzniku systematicky investuje nejen do strojů, ale i do prostor, lidí nebo provozních detailů, které tvoří spolehlivý základ pro její precizní výrobu. „Naším cílem vždy bylo dělat věci co nejlépe – zlepšovat produkty, inovovat technologie, přizpůsobovat se potřebám zákazníků…,“ konstatuje Radek Švihálek, jednatel společnosti Rotana.
Z problematického pozemku funkční řešení
Příkladem takového promyšleného přístupu jsou i aktuálně dokončené prostory. Nová budova se stavěla na problematickém pozemku, který byl kvůli svému svažitému terénu velkou výzvou. Díky těsné spolupráci investora s jihlavským architektem Martinem Fraňkem však vzniklo řešení, které z původních omezení dokázalo vytěžit maximum. „Místo řady ústupků a kompromisů jsme získali nejen provozně mimořádně praktické zázemí, ale i budovu, která dokonale zapadá do okolního terénu,“ vyzdvihuje přednosti nových prostor Radek Švihálek.
Celý objekt disponuje čtyřmi podlažími. Druhé podzemní je určeno pro technologie a podporu výroby, v prvním podzemním a prvním nadzemním podlaží probíhá samotná výroba a nejvyšší patro slouží administrativě. Díky zasazení stavby do svahu mají tři ze čtyř podlaží vlastní přímý vstup z terénu. Firma tak nemusela budovat nákladní výtahy pro převoz těžkých produkčních strojů a dalších technologií. Tento koncept zároveň usnadňuje pohyb osob i obsluhu jednotlivých částí budovy, protože většinu prostor, kromě těch administrativních, lze pohodlně zpřístupnit přímo zvenčí.
Stavba budov na etapy s jasnou vizí
Právě dokončená výstavba nových prostor velkomeziříčské firmy spadá do čtvrté etapy rozšiřování produkčních kapacit. Během té první, v roce 2006, začala společnost stavět původní výrobní halu, aby o pět let později navázala druhou etapou, v rámci níž prakticky zopakovala předchozí řešení. Tyto navazující práce stávající halu rozšířily tak, že v konečném důsledku zdvojnásobily produkční prostory. Společnost přitom mohla využít už existující infrastrukturu, včetně olejového hospodářství.
Třetí etapa, zahájená v roce 2019, znamenala zásadní posun – výstavba se přesunula na dosud nezastavěný pozemek s náročnými geologickými podmínkami v podobě mocné navážky, respektive výrazného svahu. Především v reakci na tyto okolnosti Rotana oslovila architekty s požadavkem na netradiční řešení. Výsledkem byl návrh vícepodlažní budovy se čtyřmi patry, což je v průmyslovém prostředí spíše výjimka.
Při plánování je třeba být o pár kroků napřed
Objem nové budovy byl v době plánování záměrně naddimenzovaný, a firma proto přistoupila v rámci třetí etapy v roce 2019 k vybudování pouze prvních dvou pater. Finální, čtvrtá etapa, zůstala připravena pro další navazující realizaci až podle budoucích potřeb. Ty se však objevily záhy, takže čtvrtá etapa rozšiřování kapacit v podobě dostavby horních dvou pater nové budovy byla odstartována poměrně brzy a nyní byla úspěšně dokončena.
„Stavět vícepodlažní výrobní budovu po jednotlivých etapách je netypické a pro nás to byla opravdu zajímavá zkušenost,“ říká ředitel společnosti Radek Švihálek. „Zatímco většina strojírenských firem rozšiřuje z dobrých důvodů svoji výrobu horizontálně, my jsme kvůli specifickým podmínkám místa museli jít jinou cestou. Znamenalo to, že jsme potřebovali být vždy o několik kroků napřed – jak v návrhu, tak v celkové vizi.“
Kvalitní nástroje potřebují kvalitní prostředí
Nové prostory jsou určeny hlavně pro přesun oddělení broušení na kulato – technologii s mimořádně vysokými nároky na prostředí. Při práci s diamantovými kotouči a s požadavkem na přesnost v mikrometrech rozhoduje každý detail: teplotní stabilita, eliminace vibrací, vlhkost vzduchu, čistota či ergonomie.
Rotana proto kladla při návrhu budovy stejný důraz na strojní vybavení jako na vzduchotechniku s účinností filtrace 99,95 %, centrální chlazení, rekuperaci nebo na rovnotlaký systém. Díky tomu dokážou prostory udržet konstantní podmínky, šetřit energii a zajistit dlouhodobou udržitelnost provozu. Příkladem může být energeticky úsporné řešení pro práci s procesním olejem, který se díky sklonu terénu může pohybovat do sběrných van v podzemí samospádem, namísto využívání čerpadel.
Úspěch coby výsledek promyšlených rozhodnutí
Nejde však jen o kvalitu technických prostor. Prostředí bylo navrženo tak, aby nebylo pouze efektivní, ale i příjemné pro zaměstnance. Důraz se kladl na to, aby i tyto prostory byly světlé, čisté, odhlučněné a bezprašné, včetně potřebného zázemí na každém patře. „U nás to není čistě jen o plnění norem. Chceme mít také zdravé a příjemné pracovní prostředí, které podporuje nejen výkon, ale i celkovou spokojenost lidí,“ zdůrazňuje Radek Švihálek.
Nová budova společnosti Rotana není jen vizitkou úspěšné firmy, ale i výsledkem promyšlených rozhodnutí, která umožňují pružně reagovat na potřeby trhu a vytvářet prostor pro další růst. Mimochodem, už nyní se připravuje další etapa výstavby, opět originální a pečlivě promyšlená. Rotana tak pokračuje ve své cestě, jejímž pevným základem je všudypřítomná kvalita a cílem dlouhodobá perspektiva firmy a jejích zákazníků.
