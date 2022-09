TZB-info / FOR ARCH / Navštívili jsme veletrh FOR ARCH 2022

Navštívili jsme veletrh FOR ARCH 2022

Navštivte s námi stánky firem Aliaxis, Wienerberger, Romotop, S-Power, Fenix, Heluz a další. Letošního ročníku veletrhu FOR ARCH 2022 v pražských Letňanech se zúčastnilo více, než čtyři sta vystavovatelů z pěti oborů a, spolu s veletrhem FOR INTERIOR, zaplnili šest hal. S redakcí jsme se vydali na prohlídku expozic a přinášíme čtenářům a divákům malou ochutnávku toho, co bylo letos k vidění.