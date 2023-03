TZB-info / ISH Frankfurt / ISH 2023: Viessmann představil novou generaci tepelných čerpadel a „neviditelné vytápění“

Propojení tepelného čerpadla, zásobníku na teplou vodu, úložiště elektřiny z fotovolatické elektrárny a ventilačního systému do jednoho systému se společným energetickým managementem je jedna ze silných stránek nabídky Viessmann na veletrhu ISH.

Obr. Rodinný podnik Viessmann loni v květnu oznámil, že rekordní částku jedné miliardy eur investuje do rozšíření ekologických řešení. Divize díky tomu rozšířila své vývojové kapacity pro tepelná čerpadla a téměř zdvojnásobila počet zaměstnanců v této oblasti.

Viessmann na tiskové konferenci k ISH představil nová ekologická řešení prezentovaná ve čtyřech typických aplikacích na veletržním stánku Viessmann v hale 12.1. na veleterhu ISH 2023. „Neviditelné vytápění“ Viessmann Invisible je symbolické označení, kterým Viessmann označil významný krok vpřed v inovaci. Jedná se o mimořádně prostorově úsporné řešení sestávající z moderního tepelného čerpadla, zásobníku teplé vody a volitelného ventilačního systému, jakož i úložiště elektřiny, které je navrženo speciálně pro novostavby. Touto inovací se předchozí místnost pro technická zařízení budovy stává dalším obytným prostorem – využitelným například jako pracovna nebo herna pro potomky, a je tak zajímavým prostředkem umožňujícím snížení investičních nákladů na potřebnou podlahovou plochu nového domu.







Obr. Viessmann Invisible promění typickou místnost pro technická zařízení v další obytný prostor, například pro wellness oázu se saunou.

Zvláštní pozornost Viessmann věnoval také inovacím v oblasti monoblokových tepelných čerpadel vzduch/voda, která jsou všechna provozována již jen s přírodním chladivem propanem (R 290), a také hybridním systémům skládajícím se z tepelných čerpadel a plynových kondenzačních kotlů.

Mezi hlavní trendy patří nová generace tepelného čerpadla Vitocal-250-A/-150-A, vývoj bateriového systému Vitocharge, nové kompaktní řešení Viessmann Invisible a položení základního kamene pro nový výrobní závod tepelných čerpadel v Polsku.

Nové hybridní systémy umožňují jednoduché dovybavení, tedy následné doplnění stávajících otopných systémů využívajících plyn nebo extralehký topný olej o tepelné čerpadlo. Hybridní systém tak zvýší podíl obnovitelných zdrojů energie na roční výrobě tepla na více než 70 %. A to je cesta, která pomůže dosáhnout stanovený evropský cíl snížit emise CO 2 o 55 % do roku 2030 oproti roku 1990.

Rozšířením portfolia je nyní Viessmann schopen nabídnout plnohodnotnou náhradu plynových a olejových topných systémů pro všechny výkonové řady v rodinných domech a dvojdomech.