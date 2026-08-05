swissporTON jako nová etapa rozvoje trhu střešních krytin
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swissporTON jako nová etapa rozvoje trhu střešních krytin
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Portfolio značky swissporTON zahrnuje jak keramické, tak cementové střešní tašky. Díky tomu může značka reagovat na potřeby různých segmentů trhu – od moderní bytové výstavby přes investice se specifickými rozpočtovými požadavky až po renovační projekty a stavby v památkově chráněném prostředí.
Vstup značky swissporTON na evropský trh střešních krytin je událostí, kterou lze vnímat v mnohem širším kontextu než jen jako změnu názvu či uspořádání produktového portfolia. Jedná se o součást strategického rozšíření kompetencí skupiny swisspor a reakci na rostoucí význam systémového přístupu k navrhování a realizaci budov.
Tento proces má svůj původ v převzetí společností CREATON Polska, CREATON South East Europe a CREATON Steildach GmbH skupinou swisspor, které bylo dokončeno 1. března 2024. Dalším krokem bylo uvedení značky swissporTON na trh v září 2025. V praxi to znamenalo začlenění segmentu šikmých střech do portfolia skupiny, která byla dosud známá především díky řešením v oblasti tepelné izolace, hydroizolace a těsnění.
Z pohledu stavebního trhu se jedná o krok velkého významu. Střecha dnes již není vnímána pouze jako závěrečný prvek stavebního tělesa. Stále častěji je považována za součást komplexního systému, který ovlivňuje trvanlivost objektu, jeho energetickou bilanci, bezpečnost při užívání a komfort provozu. Rozšíření nabídky skupiny swisspor o střešní krytiny tak posiluje její pozici jako dodavatele řešení pro celý plášť budovy.
Nejen rebranding
V případě swissporTON je obzvláště důležité, že značka nevznikla úplně od nuly. Jejím základem jsou stávající výrobní závody, týmy, know-how a produktové portfolio, které bylo dříve rozvíjeno pod značkou CREATON. To znamená, že změna nemá pouze imageový charakter, ale především organizační a kompetenční.
Pro trh je to důležitý signál. Zachovává se kontinuita zkušeností, technologií a užitných parametrů výrobků a zároveň se segment střešních krytin začleňuje do širšího zázemí skupiny swisspor. Díky tomu může značka těžit jak z dosavadních zkušeností výrobce keramických a cementových střešních tašek, tak z potenciálu velké evropské skupiny zabývající se stavebními materiály.
Toto spojení posiluje důvěryhodnost společnosti swissporTON v očích projektantů, distributorů, dodavatelů a investorů. Poskytuje jim přístup k uznávaným produktům, ale také ke stabilnějšímu organizačnímu, logistickému a technologickému zázemí.
Výroba ve střední Evropě
Jedním z klíčových pilířů značky je výrobní zázemí zahrnující pět závodů v Polsku a na Maďarsku. V Polsku se jedná o závody v Olkusi a Chojnicích, které se zabývají výrobou cementových střešních tašek, a závod ve Widziszewě, specializující se na keramické střešní tašky. Tuto strukturu doplňují dva keramické závody v Lenti na Maďarsku.
Takto rozložená výroba má zásadní význam pro zásobování středoevropských trhů. Zvyšuje flexibilitu dodávek, zkracuje vzdálenost mezi výrobou a odběrateli a posiluje provozní odolnost značky. Ve stavebnictví, kde včasnost a předvídatelnost dodávek mají přímý vliv na průběh investic, se jedná o důležitý prvek konkurenční výhody.
Důležitý je také přístup k surovinám. V případě keramických střešních tašek se kvalita jílu, stabilita jeho parametrů a blízkost zdrojů suroviny promítají do opakovatelnosti výroby a trvanlivosti konečného produktu. Právě tyto faktory později ovlivňují odolnost střešní krytiny, její těsnost, mrazuvzdornost, stálost barvy a estetický vzhled střechy.
Nabídka pro různé typy investic
Portfolio značky swissporTON zahrnuje jak keramické, tak cementové střešní tašky. Díky tomu může značka reagovat na potřeby různých segmentů trhu – od moderní bytové výstavby přes investice se specifickými rozpočtovými požadavky až po renovační projekty a stavby v památkově chráněném prostředí.
V segmentu keramických střešních tašek najdeme mimo jiné modely SIMPLA, KODA, TITANIA, BALANCE a RAPIDO. Jedná se o řešení navržená s ohledem na moderní architekturu, v níž hrají významnou roli čistá geometrie střechy, trvanlivost, estetika a sladění s charakterem budovy.
V nabídce jsou také karpové plachty KLASSIK Lenti a HORTOBÁGY. Jejich role je obzvláště důležitá u objektů, které vyžadují tradičnější materiálová řešení. To se týká mimo jiné renovací, budov inspirovaných historickou architekturou a investic, u nichž je nutné zohlednit požadavky památkové péče.
Samostatnou kategorii tvoří cementové střešní tašky, zastoupené modely KAPSTADT, KIOTO, GÖTEBORG a BREMA. Jedná se o produkty, které umožňují zachovat rovnováhu mezi technickými parametry, trvanlivostí a ekonomickou výhodností investice. Jejich zařazení do portfolia posiluje univerzálnost značky a umožňuje její uplatnění v různých prodejních kanálech i v různých typech projektů.
Střecha v systémovém modelu
Jedním z nejdůležitějších směrů vývoje ve stavebnictví je přechod od uvažování o jednotlivých materiálech k uvažování o celých systémech. Investoři a projektanti dnes očekávají, že jednotlivé prvky budovy budou vzájemně kompatibilní a že jejich parametry budou dlouhodobě předvídatelné.
V této souvislosti nabývá přítomnost značky specializující se na střechy ve struktuře skupiny swisspor zvláštního významu. Střecha jako součást obvodového pláště budovy spolupracuje s izolací, těsnicími vrstvami, systémem odvětrávání střešní plochy a celým systémem konstrukčních prvků. Její kvalita ovlivňuje nejen vzhled objektu, ale také jeho trvanlivost, energetickou úspornost a bezpečnost.
swissporTON tak zapadá do širší logiky rozvoje skupiny. Nejedná se pouze o samostatný produktový segment, ale o součást nabídky, kterou lze rozvíjet směrem k komplexnějším řešením pro stavebnictví. To je obzvláště důležité v době, kdy trh stále více oceňuje technologickou soudržnost, odpovědnost výrobce a předvídatelnost parametrů.
Záruka a odpovědnost výrobce
Důležitou součástí komunikace značky jsou záruční podmínky. Na keramické střešní tašky swissporTON se v souladu s platnými pravidly vztahuje záruka až 50 let, zatímco na cementové střešní tašky záruka až 30 let. V praxi se nejedná pouze o prodejní argument, ale také o informaci o způsobu fungování výrobce.
Reakce na směry vývoje v oboru
Vznik společnosti swissporTON zapadá do širších procesů probíhajících na evropském trhu se stavebními materiály. Stále větší význam mají konsolidace značek, stabilita dodávek, rozsah činnosti, technologický rozvoj a schopnost vytvářet komplexní řešení pro moderní stavebnictví.
V tomto kontextu lze značku swissporTON vnímat jako značku, která svou pozici nezakládá výhradně na efektu novosti. Její silnou stránkou je spojení dosavadních výrobních zkušeností, uznávaného portfolia střešních tašek, výrobních kapacit v Polsku a na Maďarsku a potenciálu skupiny swisspor.
Pro obchodní partnery, dodavatele a projektanty to znamená větší předvídatelnost spolupráce. Značka funguje v rámci organizace, která je schopna dlouhodobě investovat do technologií, logistiky, kvality a rozvoje nabídky. Díky tomu lze swissporTON vnímat jako projekt s trvalým tržním významem, a nikoli pouze jako změnu vizuální identity.
swissporTON je příkladem značky, která vznikla jako reakce na skutečné potřeby současného stavebnictví. Spojuje zkušenosti s výrobou keramických a cementových střešních tašek, výrobní zázemí ve střední Evropě a organizační zdroje velké skupiny zabývající se stavebními materiály.